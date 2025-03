11:11 Systems publiceert advies over samenwerking als overbrugging van vaardighedenkloof in cloudcomputing

AMSTERDAM, 10 Maart 2025 - Vandaag heeft 11:11 Systems, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor beheerde infrastructuur een belangrijk inzicht gedeeld in de manier waarop ondernemingen gebruik kunnen maken van MSP’s (managed service providers, aanbieders van beheerde diensten) als oplossing voor het tekort aan vaardigheden in cloudcomputing.

Veel organisaties hebben moeite om de cloudtechnologie te benutten want het ontbreekt hen aan de benodigde expertise. MSP’s beschikken over specifieke kennis en ervaring, zodat bedrijven hun zakelijke doelen met behulp van de cloud kunnen bereiken.

Sam Woodcock, Senior Director van Cloud Strategy and Enablement bij 11:11 Systems, zegt: “Voor organisaties die altijd proberen gebruik te maken van de allernieuwste technologie om een concurrentievoordeel te verwerven staat het gebruik van computing in de openbare cloud bovenaan het wenslijstje voor de meeste besluitvormers. De haalbaarheid en rendabiliteit in combinatie met het feit dat bedrijven niet hoeven te investeren in traditionele infrastructuur maar dat ze die kunnen laten beheren door derden biedt talloze voordelen voor bedrijven in allerlei sectoren.”

“De migratie van gegevens en werkstromen van een hele organisatie naar een openbare cloud is een enorme en gecompliceerde taak en het is al moeilijk om zelfs maar te weten waar je moet beginnen,” zo vervolgde hij. Dit wordt ook sterk beïnvloed door ontbrekende technische vaardigheden, en dat is een probleem waarvoor de hele sector zich gesteld ziet en het is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp van discussie. De kern van het probleem is dat het aantal medewerkers dat over de benodigde vaardigheden beschikt onvoldoende is voor de industrie en dat resulteert in potentieel geringere bedrijfsgroei. Dit betreft vooral gebieden waarop zeer gespecialiseerde kennis vereist is, zoals in cyberbeveiliging en de migratie van gegevens naar de cloud.”

“Natuurlijk is de vaardighedenkloof niet een probleem dat één organisatie alleen kan oplossen, maar voor bedrijven die hun gegevens willen overbrengen naar een openbare cloud en niet over de benodigde kennis daartoe beschikken is samenwerking met een specialist de oplossing,” aldus Woodcock.

Gegevensbeveiliging en naleving van voorschriften

Een van de grootste zorgen voor bedrijven bij de overweging van migratie naar de cloud is het aspect van de beveiliging van gegevens die van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Onbeveiligde netwerken kunnen leiden tot inbreuken op persoonsgegevens, of dat nu het gevolg is van een kwaadaardige aanval van een actor of een ongelukkige fout van een medewerker. Een inbreuk op persoonsgegevens kan onoverzienbare gevolgen hebben voor een bedrijf. Dit kan variëren van omzetverlies tot de kosten die worden gemaakt om het probleem te verhelpen en de daarmee gepaard gaande downtime, tot het verlies van het vertrouwen van klanten en partners. Het komt dan ook niet als een verrassing dat beleidsmakers huiveren voor de verplaatsing van hun gegevens van een interne server naar een externe server in de openbare cloud.

Bovendien moeten veel bedrijven zich strikt houden aan industrienormen met betrekking tot de beveiliging van hun gegevens, met name in zeer sterk gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg en financiën. Bedrijven moeten deze regelgeving kennen en begrijpen, waaronder DORA (Digital Operational Resilience Act, d.w.z. de verordening betreffende operationele digitale weerbaarheid), NIS2 en de AVG en dienen te weten hoe ze deze regelgeving moeten toepassen bij het overwegen van de migratie naar de cloud. Voor mondiaal opererende bedrijven kan dat nog ingewikkelder uitpakken, aangezien verschillende regio's vaak hun eigen unieke normen en vereisten hanteren.

Sam raadt dan ook aan deze risico's te bestuderen, samen te werken met een aanbieder van clouddiensten om te begrijpen hoe de gekozen openbare cloud zo moet worden geconfigureerd dat de juiste protocollen voor cyberbeveiliging zijn ingevoerd voor de bescherming van bedrijfsgegevens. “Dienstenaanbieders kunnen hun specifieke expertise ter beschikking stellen om dit te bereiken, met name omdat de meeste organisaties waarschijnlijk niet in eigen huis over die kennis beschikken. Een externe cloudprovider is ook vertrouwd met alle relevante regelgeving voor de sector en zorgt ervoor dat het platform aan die regelgeving voldoet,” zegt hij.

Integratie van oude systemen

Een ander belangrijk punt dat besluitvormers ertoe kan brengen terughoudendheid te betrachten bij de migratie van essentiële werkstromen naar de cloud is de integratie van de oude systemen in het nieuwe netwerk. Veel essentiële applicaties van bedrijven dateren van voor deze cloudtechnologie en zijn daarom niet ontworpen voor gebruik in een cloudomgeving. Deze systemen, die in veel gevallen van vitaal belang zijn voor de organisatie, moeten waarschijnlijk grondig worden aangepast om ze compatibel met de nieuwe omgeving te maken. Bovendien kan de migratie van deze applicaties tot downtime leiden wanneer die transitie niet goed wordt voorbereid en uitgevoerd.

“Het is dan ook essentieel dat er wordt samengewerkt met een cloudpartner om er zeker van te zijn dat oude applicaties correct worden geconfigureerd voor de nieuwe cloudomgeving,” aldus Woodcock “De aanbieder van clouddiensten kan de huidige IT-infrastructuur volledig nalopen en vaststellen welke systemen gemakkelijk kunnen worden overgeheveld en welke aangepast moeten worden, en ook weet de aanbieder hoe ze opnieuw moeten worden geconfigureerd. Een cloudpartner kan ook een plan opstellen voor de beste manier om de migratie uit te voeren en zodoende downtime tot een minimum te beperken en ervoor zorgen dat de nieuwe cloudomgeving is toegespitst op de behoeften van de organisatie.”

Kostenbeheer

Rendabiliteit is een van de belangrijkste voordelen van cloudcomputing en één van de hoofdredenen dat het topmanagement is geïnteresseerd in het gebruik ervan. Het feit dat bedrijven alleen betalen voor de bedrijfsmiddelen die ze gebruiken en niet hoeven te investeren in infrastructuur kan een significante verbetering van het kostenplaatje op de lange termijn opleveren. Op de korte termijn en met name op het gebied van migratie kunnen bedrijven echter met onverwachte onkosten te maken krijgen. Dat kan aan allerlei factoren liggen, waaronder een gebrekkige planning, onvoorziene verstoringen of de behoefte aan extra middelen. Het is ook van groot belang dat de organisatie de prijsstructuren van een openbare cloud goed begrijpt, want deze kunnen buitengewoon complex zijn en variëren tussen de verschillende providers. Migratie naar de cloud zonder enig benul van wat het bedrijf moet gaan betalen kan leiden tot overtollige uitgaven voor dubbel aanwezige diensten of diensten waarvan te weinig gebruik blijkt te worden gemaakt.

“Dit is een ander gebied waar het in de arm nemen van een cloudpartner kan leiden tot een veel soepelere migratie,” betoogt Woodcock. Een cloudpartner kent de prijsstructuur van iedere openbare cloud op zijn duimpje en kan na een gedegen kostenanalyse van het migratieplan ervoor zorgen dat het bedrijf alleen betaalt voor diensten waaraan het behoefte heeft. De partner is in staat om voorafgaande aan de migratie het gebruik vast te stellen, een schatting te maken van toekomstige behoeften en het geschikte dienstenmodel voor de organisatie te kiezen.

Optimalisering en bewaking van prestaties

Hoewel de feitelijke migratie het ingewikkeldste onderdeel van het proces vormt, is het van essentieel belang dat bedrijven de juiste stappen na de migratie ondernemen en dat zijn hoofdzakelijk bewaking en optimalisering van prestaties Na de migratie zouden organisaties te maken kunnen krijgen met problemen inzake latentie, bandbreedte of toewijzing van middelen. Hoe uitgebreid het migratieplan ook is, er zijn altijd onvoorziene situaties die alleen kunnen worden geïdentificeerd wanneer het systeem eenmaal in bedrijf is.

Zonder een cloudpartner kan het moeilijk zijn voor organisaties die niet over de expertise in eigen huis beschikken om deze uitdagingen te herkennen en aan te pakken, volgens Woodcock. “Door samen te werken met een specialist die de goede werking van op de cloud gebaseerde systemen kan volgen en die knelpunten op het gebied van prestaties kan vaststellen kunnen de beste resultaten worden bereikt na een geslaagde migratie naar de cloud.”

Migratie naar de cloud biedt mooie kansen voor bedrijven en kan de ruggengraat gaan uitmaken van een strategie voor modernisering of digitalisering. Het is daarom een must voor organisaties dat ze de juiste kennis tot hun beschikking hebben om ervoor te zorgen dat het proces zo soepel mogelijk verloopt en dat de voordelen van de cloud optimaal worden benut.

Gegeven het gemis aan cybervaardigheden, wat leidt tot een tekort aan kennis en ervaring in eigen huis, is een relatie met een cloudpartner die deze lacunes kan opvullen de beste manier om zonder kopzorgen een goede migratie naar de cloud te realiseren.

Over 11:11 Systems

11:11 Systems is een aanbieder van oplossingen voor een beheerde infrastructuur, die klanten in staat stelt cruciale applicaties en gegevens van een bedrijf te moderniseren, beschermen en beheren, met behulp van het robuuste cloudplatform van 11:11. Kijk voor meer informatie op www.1111Systems.com.

