11:11 Systems prône le partenariat pour pallier le manque de compétences en cloud computing

PARIS, 10 Mars 2025 - 11:11 Systems, fournisseur majeur de solutions d'infrastructure gérée, a publié aujourd’hui des conseils précieux pour inciter les entreprises à recourir à des fournisseurs de services gérés (MSP)​​ pour pallier les lacunes de compétences en cloud computing. De nombreuses entreprises ont du mal à exploiter la technologie cloud, faute de savoir-faire suffisant. Les MSP (Managed Service Providers) peuvent leur fournir l’expertise et l’expérience nécessaires pour atteindre leurs objectifs cloud.

Selon Sam Woodcock, responsable Cloud Strategy & Enablement chez 11:11 Systems, « Exploiter le cloud computing public est une priorité pour les décideurs des entreprises soucieuses d’adopter les dernières technologies pour prendre l’avantage concurrentiel. L’évolutivité, le coût-efficacité et la possibilité de confier la gestion d’une infrastructure traditionnelle à un prestataire externe offrent de nombreux avantages aux entreprises, tous secteurs confondus. »

« Or, la tâche de migrer la totalité des données et des workflows vers un cloud public peut sembler colossale et compliquée pour une entreprise, qui souvent ne sait pas par où commencer », poursuit-il. « À cela s’ajoute le problème du manque de compétences technologiques qui impacte fortement toutes les entreprises, et qui est au cœur des débats ces dernières années. Le manque de main-d'œuvre qualifiée face aux besoins peut peser sur la croissance des entreprises. Les domaines nécessitant des connaissances spécialisées, comme la cybersécurité et la migration cloud, sont particulièrement touchés. »

« De toute évidence, la pénurie de compétences technologiques est un problème qu’aucune entreprise ne peut résoudre seule. En revanche, les entreprises qui souhaitent migrer leurs données vers un cloud public sans posséder l’expertise nécessaire pour le faire peuvent former un partenariat avec un spécialiste pour y remédier », déclare Woodcock.

Sécurité des données et conformité

L’une des premières préoccupations des entreprises, lorsqu’elles envisagent de migrer vers le cloud, est de garantir la sécurité des données critiques. Les réseaux non sécurisés s’exposent à des violations de données, que ce soit à la suite d’une attaque malveillante d’un acteur de menace ou d’une erreur imputable à un employé. Une violation de données peut avoir des conséquences incalculables sur une entreprise. Du manque à gagner lié au coût de la résolution du problème et aux temps d’arrêt associés, jusqu’à la perte de confiance des clients et des partenaires. Il n’est donc pas surprenant que les décideurs craignent de migrer leurs données d’un serveur interne vers un cloud public.

De plus, de nombreuses entreprises doivent respecter des normes strictes en matière de protection de données, notamment dans des secteurs fortement réglementés comme la santé ou la finance. Les entreprises doivent maîtriser ces réglementations, que ce soit DORA, NIS 2 ou RGPD, et leur application au moment d’envisager une migration cloud. Les choses se compliquent pour les entreprises mondiales, chaque territoire ayant souvent ses propres normes et exigences.

Sam conseille de pallier ces risques en collaborant avec un fournisseur de services cloud pour comprendre comment configurer le cloud public choisi afin de garantir que les protocoles de cybersécurité appropriés sont en place pour protéger les données de l’organisation. « Les fournisseurs de service peuvent apporter l’expertise spécifique nécessaire pour y parvenir, d’autant que la plupart des entreprises ne disposent probablement pas de ces compétences au sein de leur équipe informatique interne. Par ailleurs, un fournisseur de services cloud externe sera familiarisé avec toutes les réglementations pertinentes, garantissant ainsi la conformité de la plateforme cloud », explique-t-il.

Intégration des systèmes existants

Un autre problème majeur qui peut faire hésiter les décideurs à migrer des workflows clés vers le cloud est l’intégration des systèmes existants dans le nouveau réseau. Les entreprises utilisent de nombreuses applications vitales qui sont antérieures à la technologie cloud et donc non conçues pour fonctionner dans un environnement cloud. Ces systèmes, souvent essentiels au fonctionnement de l’entreprise, peuvent nécessiter des modifications importantes pour assurer leur compatibilité avec le nouvel environnement. De plus, la migration de ces applications peut entraîner des temps d’arrêt si elle n’est pas effectuée correctement.

« Il est essentiel de travailler avec un partenaire cloud pour garantir que les applications existantes sont correctement configurées pour un nouvel environnement cloud », explique Woodcock. « Le fournisseur de services cloud est en mesure d'auditer entièrement l'infrastructure informatique existante et d'identifier les systèmes qui peuvent être migrés facilement et ceux qui sont à modifier, ainsi que de savoir comment les reconfigurer. Un partenaire cloud peut également élaborer un plan sur la meilleure façon de mettre en œuvre la migration pour minimiser les temps d'arrêt et s'assurer que le nouvel environnement cloud est adapté aux besoins de l'entreprise. »

Gestion des coûts

Le coût-efficacité est l’un des principaux avantages du cloud computing et l’une des principales motivations des dirigeants pour l’utiliser. Le fait que les entreprises ne paient que pour les ressources qu’elles utilisent et n’ont pas à investir dans l’infrastructure peut représenter une optimisation des coûts significative à long terme. À court terme, cependant, et surtout en matière de migration, les entreprises peuvent encourir des dépenses imprévues. Cela peut être dû à plusieurs facteurs tels qu’une planification inadéquate, des perturbations imprévues ou un besoin de ressources supplémentaires. Un autre problème clé est de comprendre les structures de tarification du cloud public, qui peuvent être extrêmement complexes et varier d’un fournisseur à l’autre. Migrer vers le cloud sans une visibilité sur les coûts peut se traduire par des dépenses excessives en services redondants ou sous-utilisés.

« Là encore, le recours à un partenaire cloud peut faciliter considérablement le processus de migration », poursuit Woodcock. « Un partenaire cloud aura une excellente connaissance des structures tarifaires de chaque cloud public et, après une analyse approfondie des coûts du plan de migration, sera en mesure de garantir que l’entreprise ne paie que pour les services dont elle a besoin. Le partenaire sera en mesure de déterminer l’utilisation pré-migration, de prévoir les besoins futurs et de choisir le modèle de service approprié pour l’entreprise. »

Optimisation et suivi des performances

Outre la migration elle-même, qui est la partie la plus compliquée du processus, il est essentiel que les entreprises prennent les mesures post-migration appropriées, notamment en surveillant et en optimisant les performances. Après la migration, les entreprises peuvent rencontrer des problèmes liés à la latence, à la bande passante ou à l'allocation des ressources. Quelle que soit l'exhaustivité du plan de migration, il existe toujours des imprévus qui se révèlent une fois le système opérationnel.

Selon Woodcock, sans l’aide d’un partenaire cloud, les entreprises qui manquent d’expertise pour identifier et optimiser ces défis pourraient avoir du mal à les relever. « Un partenariat avec un spécialiste capable de suivre l’état de santé des systèmes basés sur le cloud et d’identifier les goulots d’étranglement des performances garantira le meilleur résultat après une migration réussie vers le cloud. »

La migration vers le cloud présente des opportunités intéressantes pour les entreprises et peut constituer l’épine dorsale d’une stratégie de modernisation ou de numérisation. Il est donc impératif pour les entreprises de disposer de l’expertise adéquate pour garantir le bon déroulement du processus et exploiter pleinement les avantages du cloud.

« Le manque de compétences en cybersécurité contribuant à un manque de connaissances et d’expérience en interne, forger une relation avec un partenaire cloud capable de combler ces lacunes est le meilleur moyen de réaliser une migration vers le cloud payante et sans encombre », conclut Woodcock.

