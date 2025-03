CAHERO FAMILY OFFICE INVIERTE EN PROYECTOS PÚBLICO-PRIVADOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DE CAHERO GOVERNANCE

Cahero Family Office avanza en su crecimiento en España con nuevas inversiones tras concluir su sociedad con Ly Company en Ly Cahero. Tras finalizar su sociedad con Ly Company en Ly Cahero en septiembre de 2024, Cahero Family Office intensifica sus inversiones en España. Cahero Family Office expande su presencia en España tras finalizar su sociedad con Ly Company en Ly Cahero en septiembre de 2024. Cahero Family Office expande su presencia en España tras finalizar su sociedad con Ly Company en Ly Cahero en septiembre de 2024.

Cahero Governance lidera inversiones en España para desarrollar infraestructura estratégica mediante asociaciones público-privadas innovadoras y sostenibles.

Nuestro enfoque es impulsar proyectos público-privados que modernicen infraestructuras y fortalezcan la economía de España.” — Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office, bajo el liderazgo de Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO, anuncia su expansión en España a través de Cahero Governance, su división especializada en proyectos público-privados (PPP) y desarrollo de infraestructura a gran escala. Como el brazo de inversión en proyectos estratégicos de Cahero Family Office, Cahero Governance se centra en impulsar asociaciones con gobiernos e instituciones para el financiamiento, desarrollo y gestión de iniciativas clave que promuevan el crecimiento económico y la modernización de la infraestructura en el país.

Inversión estratégica para el desarrollo sostenible y la modernización

A través de Cahero Governance, Cahero Family Office dirige capital y recursos hacia proyectos de alto impacto. La firma trabaja en estrecha colaboración con entidades gubernamentales y privadas para garantizar modelos de inversión sostenibles y eficientes, optimizando la ejecución y rentabilidad de cada proyecto.

Alianzas público-privadas para un futuro más sólido

El compromiso de Cahero Governance en España se basa en la promoción de asociaciones público-privadas (APP) que permiten la movilización de capital privado para el desarrollo de infraestructuras estratégicas, aumentando la estabilidad económica de los gobiernos. Esta metodología garantiza transparencia, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo, generando un impacto positivo tanto en la economía como en la sociedad.

Innovación y gestión eficiente en proyectos de gran escala

“Nuestro enfoque en Cahero Governance es potenciar el desarrollo de proyectos público-privados que no solo modernicen la infraestructura del país, sino que también impulsen el crecimiento económico y la sostenibilidad. España es un mercado clave para esta estrategia, y nuestra inversión contribuirá a la consolidación de un ecosistema de infraestructura eficiente y de alto impacto”, afirmó Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO de Cahero Family Office.

Liderando la transformación de las infraestructuras estratégicas

Con la expansión de Cahero Governance, Cahero Family Office reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos de gran escala que beneficien a la sociedad y fortalezcan la competitividad económica de España. La firma se posiciona como un actor clave en el financiamiento y ejecución de infraestructuras estratégicas, estableciendo un modelo de inversión innovador que garantiza eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad.

