CAHERO FAMILY OFFICE EXPANDE SU PRESENCIA EN ESPAÑA CON CAHERO TREASURY, SU BRAZO DE TESORERÍA Y PROCESAMIENTO DE PAGOS

Cahero Treasury impulsa la modernización financiera en España con soluciones innovadoras en pagos, tesorería y gestión de liquidez para empresas e instituciones

España es clave para la digitalización financiera. Nuestro objetivo es optimizar pagos y tesorería con soluciones seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades del mercado.” — Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office, bajo el liderazgo de Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO, anuncia la expansión de Cahero Treasury en España, consolidando su presencia en el sector financiero con soluciones avanzadas en tesorería y procesamiento de pagos. Como el brazo especializado en servicios financieros y optimización de flujos de capital de Cahero Family Office, Cahero Treasury tiene el objetivo de modernizar la infraestructura de pagos, garantizar transacciones seguras y optimizar la gestión de liquidez de empresas e instituciones financieras.

Eficiencia, seguridad y automatización en la gestión financiera

Cahero Treasury ofrece soluciones innovadoras que abarcan desde procesamiento de pagos de alto volumen hasta administración avanzada de tesorería corporativa. La plataforma permite a las empresas y entidades financieras optimizar su estructura de pagos, reducir riesgos y mejorar la eficiencia operativa mediante tecnología de vanguardia y protocolos de seguridad robustos.

Un aliado estratégico para la digitalización financiera en España

La expansión de Cahero Treasury en España responde a la creciente demanda de servicios financieros digitales que permitan a las empresas gestionar su liquidez de manera ágil y efectiva. La compañía colabora con bancos, corporaciones multinacionales y clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades del mercado ibérico y garantizando la transparencia y eficiencia en todas las transacciones.

Compromiso con la transformación digital y la optimización del capital

“España representa un mercado estratégico para Cahero Treasury debido a su dinamismo económico y el avance hacia la digitalización financiera. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que optimicen la gestión de pagos y tesorería, permitiendo a nuestros clientes operar con mayor seguridad, liquidez y control financiero”, afirmó Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO de Cahero Family Office.

Liderando el futuro de los servicios financieros

Con la expansión de Cahero Treasury, Cahero Family Office refuerza su compromiso con la innovación en los servicios de tesorería y pagos, consolidándose como un socio estratégico para empresas e instituciones que buscan operar con mayor agilidad, eficiencia y seguridad en el entorno financiero global.



