Cahero Family Office Refuerza su Posición en España y las Principales Capitales Financieras Internacionales

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office continúa su crecimiento internacional con la inauguración de su sede en Marbella, España. Esta expansión estratégica sigue a la exitosa conclusión de Ly Cahero en septiembre de 2024, una iniciativa clave en la planificación de su modelo de inversión.

“Nuestro enfoque está en inversiones de alto valor en España, fortaleciendo nuestra presencia en el sector bancario y en asociaciones público-privadas con el gobierno”, destacó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office. “A través de nuestro umbral de inversión mínima de 100 millones de euros, buscamos impactar positivamente el desarrollo financiero sostenible”.

Marbella ha sido elegida por su crecimiento como centro financiero, su atractivo internacional y su acceso a mercados estratégicos. Cahero Family Office dirigirá sus inversiones hacia el sector bancario y el desarrollo de asociaciones con el sector público en España, consolidando su liderazgo en la industria.

Además, la firma está expandiendo su presencia en Londres y Ginebra, estableciendo nuevas alianzas estratégicas en estos centros financieros clave, fortaleciendo su posicionamiento en los mercados internacionales.

