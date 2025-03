EBC Financial Group Lança Segundo Million Dollar Trading Challenge com Prêmio de US $ 1 Milhão

EBC Financial Group anuncia retorno do seu Million Dollar Trading Challenge, oferecendo um prêmio de US $ 1 milhão e uma experiência VIP no FC Barcelona

LONDRES, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC), líder global em corretagem financeira, anuncia o retorno do seu principal Desafio de Negociação de Milhões de Dólares (Million Dollar Trading Challenge, MDTC) na sua segunda edição, uma das maiores do mundo e uma referência global para competições de negociação baseadas em habilidades, em resposta ao aumento da demanda do setor por oportunidades de negociação estruturadas e transparentes.





A edição de 2025 do MDTC ocorre em um momento em que os traders estão buscando maior responsabilidade e acesso a estratégias comprovadas em meio a mercados cada vez mais voláteis. De 1º de março a 30 de maio de 2025, milhares de traders em todo o mundo competirão por uma conta de negociação de US $ 1 milhão em um desafio que integra compartilhamento de estratégia em tempo real e copy trading de taxa zero, estabelecendo um novo padrão de negociação competitiva.

Pela primeira vez, os melhores traders serão convidados para uma cerimônia de premiação exclusiva no Museu do FC Barcelona (Barça Immersive Tour), marcando um momento histórico, um evento de negociação global sendo reconhecido por uma das instituições de maior prestígio do futebol. A parceria reflete uma crescente convergência entre os mercados financeiros e os esportes de elite, reforçando a negociação como uma profissão que exige o mesmo nível de habilidade, precisão e disciplina do atletismo de categoria internacional.

O MDTC inaugural em 2023 estabeleceu vários benchmarks do setor, com 324 traders alcançando contas lucrativas e os 10 melhores traders registrando um retorno médio de 3.472,91%. O campeão entregou um retorno extraordinário de 11.630,98% em apenas 30 dias, demonstrando o potencial da negociação orientada por habilidades em um ambiente competitivo.





Este ano, o MDTC II vai além - permitindo que os traders acessem sinais de negociação de nível profissional e repliquem instantaneamente estratégias de alto desempenho gratuitamente por meio de copy trading. Ao combinar a concorrência com o compartilhamento de estratégias em tempo real e copy trading de taxa zero, a EBC estabelece um novo padrão de transparência e acessibilidade para as negociações.

Copy Trading em Tempo Real: Réplica Automática das Estratégias dos Melhores Traders

A ascensão do comércio de varejo transformou os mercados financeiros, mas muitos traders lutam para acessar ambientes de aprendizado transparentes e estruturados que permitem o desenvolvimento de habilidades reais. O MDTC II foi criado para preencher essa lacuna, dando aos traders uma oportunidade única de refinar suas estratégias, envolvendo-se ativamente com traders de alto desempenho por meio de copy trading em tempo real.

Ao contrário dos concursos tradicionais que recompensam a especulação de alto risco, o MDTC II introduz um ecossistema aberto de compartilhamento de estratégias, onde os traders podem analisar, rastrear e replicar instantaneamente as negociações dos principais participantes sem nenhum custo. Isso nivela o campo de jogo, permitindo que traders iniciantes e experientes se beneficiem de insights coletivos, mantendo o controle individual sobre suas negociações.

“Quando você é uma empresa em crescimento, seu objetivo é criar um evento que realmente reflita seus valores e paixão - o MDTC é nosso. Estamos aqui para ser uma luz da indústria, provando que os traders podem ter sucesso; os traders podem ser bem-sucedidos nas negociações, isso requer educação e coragem, e não é apenas para o 1%. Essa é a verdadeira beleza do MDTC - cada participante deve mostrar seu histórico de negociações, mostrar ao mundo o que está fazendo. Qualquer um pode fazer login e ver por si mesmo o que os vencedores estão negociando.

“Na EBC, não medimos isso (ou qualquer atividade) pelo número de inscrições ou depósitos que recebemos - medimos isso pelas conversas que criamos. Com esta segunda iteração, estamos introduzindo mais ferramentas de negociações e recursos aprimorados, outro aspecto importante do qual todos nos orgulhamos muito, porque na EBC, ‘perfeito’ nunca é suficiente ”, disse Samuel Hertz, Diretor de Operações do EBC Financial Group.

Prêmio de US $ 1 Milhão e uma Experiência VIP Única no FC Barcelona

O foco do MDTC II está em um dos maiores prêmios do setor - uma conta de negociações de US $ 1 milhão - projetada para recompensar a habilidade, a disciplina e a execução da estratégia. Em vez de um pagamento único em dinheiro, o grande prêmio oferece uma oportunidade exclusiva para o vencedor gerenciar um capital significativo, mantendo 100% dos seus lucros, com uma perda máxima permitida de US $ 200.000. Como alternativa, o vencedor pode escolher um prêmio em dinheiro de US $ 200.000.

O MDTC II está estruturado em duas categorias para garantir acessibilidade e concorrência justa. A categoria Rising Stars está aberta a traders com um saldo mínimo de US $ 500, classificado por taxa de lucro, oferecendo uma oportunidade para quem procura refinar suas habilidades em um ambiente estruturado.

Para traders mais experientes, a categoria Dream Squad foi projetada para participantes com saldos entre US $ 10.000 e US $ 200.000, classificados pelo lucro líquido. Esta categoria reconhece os traders que podem navegar pelas condições de mercado de forma eficaz enquanto gerenciam um capital maior.

Além de recompensas financeiras, os melhores traders ganharão reconhecimento do setor e uma experiência única no Museu do FC Barcelona. Em uma cerimônia de premiação exclusiva, os vencedores serão homenageados na casa de um dos maiores clubes multiesportivos do mundo - preenchendo a lacuna entre o comércio e o desempenho de elite nos esportes profissionais.





“Para o EBC Financial Group, o Million Dollar Trading Challenge é uma maneira fantástica para os traders novos e experientes se envolverem em um evento em tempo real. Os clientes poderão ver os traders de todos os níveis se envolverem com as condições do mercado ao vivo, ver em tempo real as negociações executadas por todos os participantes e dar aos traders emergentes a mudança para seguir e aprender com aqueles com mais experiência, para que possam se adaptar ao seu estilo de negociação.

“Esta oportunidade de assistir, aprender e se desenvolver em um ambiente totalmente transparente é inestimável e uma excelente maneira de incentivar os novos traders a entender qual estratégia funciona, quando e por quê. As negociações que não funcionam são tão importantes quanto as que funcionam”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd.

Maximização das Oportunidades Por Meio das Plataformas de Gestão de Comunidades e de Negociações Avançadas

Para incentivar ainda mais a participação da comunidade, o MDTC II introduziu um Programa de Indicação aprimorado, oferecendo aos participantes até US $ 300 por indicação bem-sucedida, sem limite quanto ao número de indicações. Esta iniciativa incentiva uma maior participação da comunidade, permitindo que os traders expandam suas redes enquanto se beneficiam da competição.

Com foco em impulsionar a inovação nos mercados financeiros, o MDTC II expande as oportunidades de negociações integrando os Contratos por Diferença (CFDs) das ações dos EUA na competição pela primeira vez. As ações dos EUA representam mais de 65% da capitalização do mercado global, sendo os ativos mais líquidos e dinâmicos de todos os setores. Essa adição permite que os participantes acessem algumas das empresas mais influentes do mundo, oferecendo novas oportunidades para navegar em mercados voláteis e em rápida evolução.

A competição ocorre nas plataformas MT4 e MT5 líderes do setor, permitindo que os participantes negociem Forex, Commodities, Índices e CFDs de Ações dos EUA com ferramentas avançadas de gráficos, estratégias automatizadas e execução em tempo real. Ao combinar diversas classes de ativos, tecnologia de ponta e acesso expandido ao mercado, o MDTC II continua redefinindo o cenário do comércio competitivo.

Refinando a Experiência da Competição: Legado do MDTC 2023

O primeiro Million Dollar Trading Challenge em 2023 teve uma grande participação, com os traders executando 431.827 negociações e gerando um lucro total de US $ 1.096.718,57. O evento destacou o crescente interesse em competições de negociações estruturadas e o papel do copy trading na melhoria da acessibilidade para os traders em diferentes níveis de experiência.





O envolvimento da comunidade foi um aspecto fundamental do desafio, com muitos participantes aproveitando os recursos de copy trading para rastrear e replicar estratégias bem-sucedidas. Os resultados ressaltaram o potencial de insights do mercado compartilhados para moldar os resultados das negociações.

Com o MDTC II, a competição continua a evoluir, incorporando insights do passado, mantendo o foco na transparência, no desenvolvimento da estratégia e no envolvimento dos traders.

Para mais informações e para fazer parte da jornada que remodela o que é possível nos mercados financeiros, visite https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, o EBC atende a uma ampla clientela dos mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC está comprometido em manter os padrões éticos. Suas subsidiárias são licenciadas e regulamentadas em suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Por meio da sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, Unidos para Combater a Malária, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. O EBC também apoia a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Savitha Ravindran

Gerente Global de Relações Públicas (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Gerente Global de Relações Públicas (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Líder Global de Relações Públicas

douglas.chew@ebc.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90e3f81c-a0fc-4bd3-9cd4-155c6a5a0fcf/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67625ee9-b2fb-48a5-aed2-c12b1830acae/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34b28968-b7b2-4340-b114-57bcd09b90ac/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1dfd2dc-eb46-44e4-a2e1-cf90e948c91a/pt

Primeiro vencedor do MDTC recebe troféu e prêmio de US $ 200.000 na cerimônia de premiação Um momento triunfante quando o vencedor do prêmio em dinheiro de US $ 200.000 é presenteado com o troféu da competição na anterior Cerimônia de Premiação do MDTC. Samuel Hertz durante assinatura na Cerimônia de Premiação do MDTC 2023 Samuel Hertz, Diretor de Operações do EBC Financial Group, assina o pano de fundo da Cerimônia de Premiação do MDTC 2023, comemorando um momento marcante na excelência comercial. Campeões do MDTC II Serão Homenageados no Museu do FC Barcelona Campeões do MDTC II serão homenageados no prestigiado Museu do FC Barcelona, marcando uma nova conquista para as competições comerciais baseadas em habilidades. Discurso de Samuel Hertz na Cerimônia de Premiação do MDTC 2023 Samuel Hertz, Diretor de Operações do EBC Financial Group, faz um discurso na Cerimônia de Premiação do MDTC 2023, comemorando a excelência comercial.

