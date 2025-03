Curia Umumkan Pembiayaan Ulang (Refinancing) Strategis untuk Mendukung Pertumbuhan yang Berkelanjutan

ALBANY, N.Y., March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur terkemuka berbasis kontrak, hari ini mengumumkan telah melakukan pembiayaan ulang (refinancing) pada fasilitas kredit terjamin senior miliknya.

Transaksi ini memberi Curia tambahan modal serta memperpanjang waktu jatuh tempo pada fasilitas kredit terjaminnya, yang memosisikan bisnis untuk pertumbuhan berkelanjutan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pasar yang menarik di pasar pengembangan dan manufaktur obat, serta melanjutkan misinya untuk bermitra dengan pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan pasien ke pasar.

"Pembiayaan ulang (refinancing) ini menunjukkan keyakinan yang dimiliki para pemberi pinjaman dan investor pada Curia,” ujar Philip Macnabb, CEO. “Fasilitas kredit yang baru akan memungkinkan kami untuk terus berinvestasi pada proyek pertumbuhan penting yang meningkatkan kemampuan berbeda kami serta memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan kami.”

Inisiatif pertumbuhan organik terbaru termasuk investasi yang signifikan pada Rensselaer milik Curia, New York, fasilitas untuk meningkatkan kapasitas manufaktur komersial untuk kandungan bahan aktif obat yang kompleks. Curia juga melakukan investasi yang signifikan pada kemampuan pengisian-penyelesaian (fill-finish) steril canggih yang baru di fasilitas perusahaan di Albuquerque, New Mexico, dengan rencana lanjutan untuk meningkatkan kemampuan pengisian-penyelesaian di fasilitasnya di Glasgow, Inggris Raya yang akan lebih besar dari ukuran batch GMP ganda saat ini.

Tentang Curia

Curia adalah perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur berbasis kontrak (CDMO) dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20+ lokasi global, dan 3.100+ karyawan yang bermitra dengan pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses pengisian-penyelesaian (fill-finish) steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami, beserta fasilitas kami yang sesuai dengan regulasi, memberikan pengalaman terbaik di kelasnya dalam manufaktur zat obat dan produk obat. Mulai dari keingintahuan hingga pengobatan, kami menyajikan setiap langkah untuk mempercepat riset Anda dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com .

Kontak Perusahaan:

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.