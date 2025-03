Curia anuncia refinanciación estratégica para apoyar su crecimiento continuo

ALBANY, Nueva York, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato, anunció hoy la refinanciación de sus líneas de crédito senior garantizadas.

La transacción suministra a Curia capital incremental y extiende los vencimientos de sus líneas de crédito garantizadas, posicionando a la empresa para un crecimiento continuo, permitiendo a la empresa capitalice las atractivas oportunidades de mercado en los sectores de desarrollo y fabricación de fármacos, y avanzando su misión de asociarse con clientes biofarmacéuticos para lanzar al mercado terapias innovadoras para la vida.

"La refinanciación demuestra la confianza que nuestros prestamistas e inversores tienen en Curia", dijo Philip Macnabb, director ejecutivo. "La nueva línea de crédito nos permitirá continuar invirtiendo en proyectos de crecimiento importantes que mejoran nuestras capacidades diferenciadas y ofrecen un mayor valor para nuestros clientes".

Las recientes iniciativas de crecimiento orgánico incluyen una inversión significativa en las instalaciones de Curia en Rensselaer, Nueva York, para ampliar la capacidad de fabricación comercial de ingredientes farmacéuticos activos complejos. Curia también realizó una inversión significativa en nuevas capacidades de acabado de llenado estéril de vanguardia en las instalaciones de la empresa en Albuquerque, Nuevo México, además tiene planes de expandir las capacidades de acabado de llenado en sus instalaciones de Glasgow, Reino Unido, lo que más de duplicará el tamaño actual de los lotes GMP.

Acerca de la Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 locales globales y más de 3,100 empleados que colaboran con clientes biofarmacéuticos para llevar al mercado terapias innovadoras. Nuestras ofertas de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos abarcan desde el descubrimiento hasta la comercialización, con capacidades regulatorias, analíticas y de llenado y acabado estéril integradas. Nuestros expertos científicos y de procesos conjuntamente con nuestras instalaciones de conformidad con las regulaciones ofrecen una experiencia líder en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para acelerar su investigación y mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com .

Contacto Corporativo:

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

