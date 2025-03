Curia kündigt strategische Refinanzierung zur Unterstützung weiteren Wachstums an

ALBANY, N.Y., March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute bekannt, dass es seine vorrangig gesicherten Kreditmittel refinanziert hat.

Die Transaktion verschafft Curia zusätzliches Kapital und verlängert die Laufzeiten seiner gesicherten Kreditmittel, wodurch das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniert wird. So kann das Unternehmen die attraktiven Marktchancen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und -herstellung nutzen und seine Mission, mit biopharmazeutischen Kunden zusammenzuarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen, vorantreiben.

„Die Refinanzierung zeigt das Vertrauen, welches unsere Darlehensgeber und Investoren in Curia haben“, so Philip Macnabb, Chief Executive Officer. „Die neue Kreditfazilität wird es uns ermöglichen, weiterhin in wichtige Wachstumsprojekte zu investieren, die unsere differenzierten Fähigkeiten verbessern und unseren Kunden einen höheren Mehrwert bieten.“

Zu den jüngsten Initiativen für organisches Wachstum gehört eine bedeutende Investition in die Anlage von Curia in Rensselaer, New York, um die Produktionskapazität für komplexe pharmazeutische Wirkstoffe zu erweitern. Curia investiert außerdem erheblich in neue, hochmoderne sterile Abfüllanlagen am Unternehmensstandort in Albuquerque, New Mexico, und plant, die Abfüllanlagen am Standort in Glasgow, Großbritannien, zu erweitern, wodurch die derzeitige GMP-Chargengröße mehr als verdoppelt wird.

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von mehr als 20 globalen Standorten und mehr als 3.100 Mitarbeitern. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Kunden zusammen, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische, analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com .

