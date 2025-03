ShareWine arriva in Italia, un marketplace per collezionisti di vino, con transazioni protette e accesso a vini rari

ShareWine photo

ShareWine arriva in Italia, offrendo un mercato sicuro per collezionisti di vino con transazioni protette e accesso a vini rari.

ShareWine, un mercato dedicato ai collezionisti e agli appassionati di vino, ha ufficialmente lanciato la sua piattaforma interamente tradotta in italiano.” — Mikkel Lomholt

DRAGøR, COPENHAGEN, DENMARK, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- ShareWine, un marketplace dedicato ai collezionisti e agli appassionati di vino, ha ufficialmente lanciato la sua piattaforma interamente tradotta in italiano. Questa espansione offre ai collezionisti italiani l'opportunità di acquistare e vendere vino in modo sicuro all'interno di una rete affidabile di appassionati in tutta Europa."L'Italia è uno dei più grandi e significativi mercatri vinicoli in Europa", afferma Mikkel Lomholt, fondatore di ShareWine. "Abbiamo dunque riconosciuto la necessità di lanciare un marketplace sicuro e intuitivo, dove gli appassionati di vino possano scambiarsi direttamente le loro bottiglie. ShareWine mira a colmare questa lacuna."Commissioni basse e alta sicurezzaShareWine è stata fondata in Danimarca nel 2019 dall'appassionato di vino e imprenditore tecnologico Mikkel Lomholt e oggi conta più di 20.000 appassionati di vino provenienti da 20 diversi paesi. Con il lancio in Italia, gli appassionati di vino italiani ora beneficeranno di un marketplace dedicato per il commercio di vino di qualità e, a differenza delle case d'asta tradizionali, che spesso hanno commissioni elevate, ShareWine offre le commissioni più basse del marketplace e senza costi nascosti.Gli utenti possono partecipare ad aste di vino o acquistare tramite annunci a prezzo fisso, con un sistema di pagamento sicuro e un servizio di spedizione protetto per migliorare la sicurezza delle transazioni."Abbiamo già una forte presenza di utenti italiani sulla nostra piattaforma", aggiunge Lomholt. "La risposta al modello di ShareWine è stata estremamente positiva, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei pagamenti e la facilità d'uso della piattaforma."Accesso a Vini Rari ed EsclusiviUna delle caratteristiche distintive di ShareWine è l'accesso unico a collezioni private di vino in tutta Europa. La nostra piattaforma collega i collezionisti a vini rari, tra cui esclusive selezioni di Borgogna, Bordeaux invecchiati, pregiati Barolo e Champagne di produzione limitata. Queste bottiglie sono spesso difficili da reperire attraverso i canali di vendita tradizionali, rendendo ShareWine una risorsa preziosa per chi cerca pezzi unici da aggiungere alla propria cantina.Oltre alle transazioni, ShareWine promuove una comunità attiva di appassionati di vino, offrendo risorse educative come masterclass gratuite, report sulle tendenze di mercato, degustazioni e profili di produttori di vino rinomati.Una Piattaforma Creata da Appassionati di Vino per Appassionati di VinoIl team di ShareWine è composto da sommelier e professionisti del vino, impegnati nella creazione di un marketplacce su misura per le esigenze sia dei collezionisti esperti che degli appassionati occasionali. Combinando competenze del settore con un forte impegno per transazioni sicure ed efficienti, ShareWine continua a espandere la sua presenza in Europa.Per ulteriori informazioni su ShareWine e sui suoi servizi in Italia, visita www.sharewine.com/it Contatti per i media: Patrick Qureshi, CMO

