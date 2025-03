CAHERO FAMILY OFFICE EXPANDE SU PRESENCIA EN EUROPA CON NUEVAS OFICINAS EN MARBELLA Y MADRID

MARBELLA, SPAIN, March 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Cahero Family Office, firma global liderada por Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO, anuncia la apertura de nuevas sedes en Marbella y Madrid como parte de su estrategia de expansión en Europa. Con esta iniciativa, la firma fortalece su compromiso con la inversión en sectores estratégicos, incluyendo infraestructura, financiamiento estructurado y soluciones avanzadas de tesorería.La expansión de Cahero Family Office en España responde a su visión de fomentar la modernización económica, la transformación digital y la eficiencia financiera. A través de sus divisiones especializadas, la firma busca impulsar el desarrollo sostenible y consolidar su presencia en el mercado europeo con proyectos de alto impacto.Cahero Governance: Impulso a la inversión en infraestructuraComo líder en inversiones en infraestructura y proyectos público-privados (PPP), Cahero Governance establecerá alianzas estratégicas con gobiernos e instituciones para el desarrollo de sectores clave como transporte, energía, telecomunicaciones, salud y urbanismo. Su enfoque se centra en modelos de inversión sostenibles que promuevan el crecimiento económico y la modernización estructural en España.“Nuestra misión con Cahero Governance es generar impacto a través de infraestructuras estratégicas, aprovechando modelos público-privados que potencien la competitividad del país. España es un mercado clave en nuestra visión de inversión a largo plazo”, afirmó Alfonso Cahero, Chairman, Founder & CEO de Cahero Family Office.Cahero Capital: Fortalecimiento del sistema financieroCahero Capital, la división de inversión de Cahero Family Office, destinará capital estratégico para fortalecer el sistema financiero español, proporcionando liquidez a bancos e instituciones financieras. Con este movimiento, la firma busca optimizar el acceso al crédito y dinamizar la economía, permitiendo a las entidades operar con mayor solidez y eficiencia.“Cahero Capital está comprometido con el fortalecimiento del sector financiero en España, asegurando que las instituciones puedan expandir su capacidad de financiamiento y responder mejor a las necesidades del mercado”, explicó Alfonso Cahero.Cahero Treasury: Soluciones avanzadas en tesorería y pagosCahero Treasury, la división especializada en gestión de tesorería y procesamiento de pagos, implementará soluciones innovadoras para optimizar la liquidez y mejorar la eficiencia financiera en empresas e instituciones. A través de herramientas tecnológicas avanzadas, la firma garantizará mayor seguridad, transparencia y control en las transacciones financieras dentro del mercado español.“El futuro de la gestión financiera está en la digitalización y automatización. Cahero Treasury ofrece soluciones que optimizan los procesos de pago y fortalecen el control financiero de nuestros clientes”, destacó Alfonso Cahero.Compromiso con la innovación y el crecimiento sostenibleCon la apertura de sus nuevas sedes en Marbella y Madrid, Cahero Family Office reafirma su compromiso con la transformación económica y el impulso de inversiones estratégicas en España. La firma se posiciona como un socio clave para el desarrollo del ecosistema financiero y empresarial, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles.Contacto de prensa: familyoffice@cahero.comMás información en: www.cahero.com

