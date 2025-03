Bombardier honorée comme lauréate des prix d’Aviation Week Network pour la gérance environnementale

L’initiative pionnière de Bombardier de publier des déclarations environnementales de produit est louangée à la remise des prix 2025 d’Aviation Week Network

L’entreprise est le seul constructeur d’avions d’affaires dans le monde qui communique publiquement l’empreinte environnementale de l’ensemble de son portefeuille d’avions en production tout au long de leur cycle de vie

MONTRÉAL, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer qu’elle a été reconnue comme lauréate des prix d’Aviation Week Network pour la publication de déclarations environnementales de produit avec tous ses avions en production. Cet honneur récompense ses efforts pionniers en matière de présentation de l’information environnementale dans l’industrie aéronautique. L’importante initiative, menée par l’équipe d’Innovation aéronautique de Bombardier et faisant appel à plusieurs intervenants internes et externes, vise à mesurer et à communiquer l’empreinte environnementale des avions de l’entreprise tout au long de leur cycle de vie, et incarne ses principes de progrès, d’innovation et de leadership.

Sa plus récente déclaration environnementale de produit ayant été publiée en 2024, Bombardier est devenue le seul constructeur d’avions d’affaires dans le monde qui communique publiquement l’empreinte environnementale de l’ensemble de son portefeuille d’avions en production. Les déclarations environnementales de produit sont publiques et accessibles sur le site Web de l’entreprise.

« Cette initiative a créé un précédent dans notre secteur et montre que Bombardier a une longueur d’avance en communiquant ouvertement les renseignements environnementaux de tous ses avions », a affirmé Sean Johnson, vice-président de l’innovation aéronautique chez Bombardier. « L’élaboration de la méthodologie scientifique derrière l’analyse du cycle de vie effectuée pour le programme Global 7500 de Bombardier il y a plusieurs années est toujours considérée comme un exemple par nos pairs. Cette démarche consistant à communiquer nos données environnementales en toute humilité pour explorer collectivement les moyens d’apporter des améliorations significatives devrait devenir la nouvelle norme. »

Éléments cruciaux de la stratégie environnementale globale de Bombardier, les déclarations environnementales de produit représentent un pas important vers une plus grande transparence. En plus de fournir des observations factuelles sur l’optimisation du rendement environnemental d’un produit à chaque étape de son cycle de vie, la publication de déclarations environnementales de produit est un acte de responsabilité et offre de précieux renseignements aux clients. Cette expertise environnementale renforce les efforts de Bombardier en faveur de l’utilisation de carburant d’aviation durable et est avantageuse pour le projet de recherche EcoJet à long terme de l’entreprise.

La remise des prix 2025 d’Aviation Week Network s’est déroulée le 6 mars 2025 au National Building Museum, à Washington, aux États-Unis.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Bombardier et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

