CGTN: Çin'in büyük eyaletlerinin ekonomileri büyümeyi tetiklemede nasıl başı çekiyor?

CGTN, Çin'in büyük eyaletlerinin ekonomilerinin ülkenin büyümesini tetiklemede oynadığı role ilişkin bir makale yayımlayarak Çin'in ve çok büyük ekonomik güce sahip eyaletlerinin teknolojik inovasyona, yeni nitelikli üretici güçlere ve özel sektöre verdiği öneme dikkat çekti

PEKİN, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jiangsu Eyaleti'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 5,8 büyümeyle ulusal rakamdan 0,8 puan daha yüksek seyrederek eyaletin Çin ekonomisinin büyümesinin arkasındaki ana itici güç pozisyonunu pekiştirdi.

Tıpkı Jiangsu gibi, Çin'in büyük eyaletlerinin ekonomileri ülkenin büyümesini tetiklemede gittikçe daha önemli hâle gelen bir rol oynuyor. 2024 yılında Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai ve Hunan dahil olmak üzere 10 eyalet Çin GSYH'sinin yüzde 60'tan fazlasına imza attı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 14. Beş Yıllık Plan'da (2021-2025) belirlenen hedefleri tutturabilmek amacıyla Çarşamba günü büyük ekonomiye sahip eyaletleri ülkenin kalkınmasında büyük rol oynamaya davet etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon başkanı olan Başkan Xi, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu esnasında Jiangsu eyaletinden kanun yapıcılarla görüşmesinde bu ifadeleri kullandı.

Başkan Xi, Jiangsu'nun teknolojik ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunu teşvik etmede, kapsamlı reformlar ve yüksek standartta açılımlar konusunda gelişme kaydetmede ve büyük ulusal kalkınma stratejilerini hayata geçirmede başı çekmesi gerektiğini ve herkesi refaha ulaştırma konusunda örnek olması gerektiğini belirtti.

Teknolojik inovasyon

Çin Başkanı Xi, Çarşamba günü yeni nitelikli üretici güçleri geliştirmeye hizmet edecek temel yolların teknolojik ve endüstriyel inovasyondan geçtiğini söyledi.

Başkan Xi, Eylül 2023'te bu ifadeyi ilk defa kullandığından bu yana, Çin'in yeni büyüme faktörlerini geliştirmeye ve yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik etmeye yönelik çabalarını hızlandırdığı bir dönemde yeni nitelikli üretici güçler geliştirmenin önemini vurguladı.

İnovasyonun öncülüğünde, yeni nitelikli üretici güçler bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımların ortaya çıkardığı güçler anlamına geliyor, stratejik geleceğe yön veriyor ve akıllı enformasyon çağında çığır açan teknolojik gelişmeler ortaya koyabilecek endüstriler yaratıyor.

Yeni nitelikli üretici güçler ve endüstriyel iyileştirmeler, Çin'in yerel ekonomi ortamında belirgin şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Örneğin, Jiangsu değeri bir milyar dolar üzerinde olan genç teknoloji şirketlerini ve bu yolda ilerleyen potansiyel adayları 2024'ün sonlarına doğru onaylayarak ülkeye öncülük etti.

Özel sektöre destek

Başkan Xi, Çarşamba günü Çin'in en yüksek yasama organının ve en yüksek siyasi danışma organının senelik toplantılarından iki hafta önce, özel teşebbüsleri konu alan üst düzey bir sempozyumda ortaya konan hedefleri ve ilkeleri hayata geçirmeye yönelik çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Xi'nin de katıldığı sempozyumda, Çinli yetkililerin özel sektörün özgüvenini pekiştirme ve gelişimini destekleme çabalarının önemi vurgulandı.

Özel şirketler Çin'deki tüm işletmelerin yüzde 90'dan fazlasını oluştururken, 2012 ila 2024 arasında sayıları beş kattan fazla arttı. Bu şirketlerin uluslararası görünürlüğü de artarak Fortune Global 500 listesindeki Çinli özel şirketlerin sayısı yaklaşık 30'a çıktı.

Başkan Xi, mülkiyet biçimi ne olursa olsun tüm işletmeler için eşit muamelenin sağlanması gerektiğini ve iş ortamını geliştirmek için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Büyük ulusal stratejilerde daha büyük rol

Başkan Xi; en büyük eyaletlerin, ekonomileriyle ülkenin büyük ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanmasında da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Xi, Jiangsu eyaletini Yangtze Nehri Deltası'nın entegre kalkınmasında, Yangtze Nehri Ekonomi Kuşağı'nın geliştirilmesinde ve diğer kalkınma stratejilerinin uygulanmasında proaktif ve koordineli çabalar sarf etmeye davet etti.

Başkan Xi, Jiangsu eyaletinin Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınması ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınması gibi stratejilerle daha uyumlu hareket etmesi gerektiğini, Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde yüksek nitelikli iş birliğinde etkin rol oynaması gerektiğini belirtti.

Jiangsu eyaleti yetkilileri, eyalet hükümetinin yıllık çalışma raporunda 2025 yılındaki GSYH büyüme hedeflerinin yüzde 5 üzerinde belirlendiğini belirttiler ve istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmek ve büyümeyi tetiklemek konusunda daha iyi rol oynamak için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiler.

