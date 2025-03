CGTN: วิธีที่มณฑลเศรษฐกิจหลักของจีนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเติบโต

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับบทบาทของมณฑลเศรษฐกิจหลักของจีนในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญที่จีนและมณฑลเศรษฐกิจชั้นนำให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี กำลังการผลิตเชิงคุณภาพรูปแบบใหม่ และภาคเอกชน

ปักกิ่ง, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- มณฑลเจียงซูยืนยันสถานะในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2024 ที่ขยายตัว 5.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าอัตราของประเทศถึง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์

เช่นเดียวกับเจียงซู มณฑลเศรษฐกิจหลักของจีนกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ ในปี 2024 มณฑลเศรษฐกิจหลัก 10 แห่ง ได้แก่ กวางตุ้ง เจียงซู ซานตง เจ้อเจียง เสฉวน เหอหนาน หูเป่ย ฝูเจี้ยน เซี่ยงไฮ้ และหูหนาน มีส่วนร่วมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ทั้งประเทศ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้เน้นย้ำให้มณฑลเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2021-2025)

นายสีซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง ได้กล่าวถ้อยคำแถลงนี้ระหว่างการหารือร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติจากมณฑลเจียงซู ในการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติของจีน

นายสีกล่าวว่า เจียงซูควรเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผลักดันการปฏิรูปเชิงลึกและการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูง ตลอดจนดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาระดับชาติที่สำคัญ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างทั่วถึง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ประธานาธิบดีจีนกล่าวเมื่อวันพุธว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนากำลังการผลิตเชิงคุณภาพรูปแบบใหม่

นับตั้งแต่นายสีเสนอแนวคิดนี้ในเดือนกันยายน 2023 เขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังการผลิตเชิงคุณภาพรูปแบบใหม่ ท่ามกลางความพยายามของจีนในการเร่งสร้างปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

กำลังการผลิตเชิงคุณภาพรูปแบบใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หมายถึงกำลังการผลิตที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแรงผลักดันต่ออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พลิกโฉมในยุคของข้อมูลอัจฉริยะ

กำลังการผลิตเชิงคุณภาพรูปแบบใหม่และการยกระดับอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของจีนในระดับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 มณฑลเจียงซูเป็นผู้นำของประเทศในด้านจำนวนวิสาหกิจยูนิคอร์นที่ได้รับการอนุมัติใหม่ และวิสาหกิจที่มีศักยภาพจะก้าวสู่ระดับยูนิคอร์น

การสนับสนุนภาคเอกชน

เมื่อวันพุธ นายสียังได้เรียกร้องให้พยายามดำเนินมาตรการตามเจตนารมณ์ของการประชุมสัมมนาระดับสูงว่าด้วยวิสาหกิจเอกชน ซึ่งจัดขึ้นประมาณสองสัปดาห์ก่อนการประชุมประจำปีของสภานิติบัญญัติระดับสูงและสภาที่ปรึกษาการเมืองระดับสูงของจีน

การประชุมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีนายสีเข้าร่วมด้วย ได้ตอกย้ำถึงความพยายามของทางการจีนในการเสริมสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน

ปัจจุบัน วิสาหกิจเอกชนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าเท่าระหว่างปี 2012 ถึง 2024 นอกจากนี้ วิสาหกิจเอกชนของจีนยังขยายบทบาทในระดับโลก โดยจำนวนบริษัทเอกชนจีนที่ติดอันดับ Fortune Global 500 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 แห่ง

นายสีกล่าวว่า ต้องรับประกันการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันสำหรับวิสาหกิจในทุกรูปแบบความเป็นเจ้าของ และต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บทบาทที่ใหญ่ขึ้นในยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ

นายสีกล่าวว่า มณฑลเศรษฐกิจหลักควรมีบทบาทความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่สำคัญของประเทศ

เขากระตุ้นให้มณฑลเจียงซูดำเนินความพยายามเชิงรุกและประสานงานกันอย่างเต็มที่ในการพัฒนาแบบบูรณาการของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอื่น ๆ

นายสียังกล่าวว่า เจียงซูควรเสริมสร้างความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาแบบบูรณาการของเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และการพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า พร้อมทั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือโครงการ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ที่มีคุณภาพสูง

ในรายงานการดำเนินงานประจำปีของรัฐบาลประจำมณฑล เจียงซูระบุว่าเป้าหมายการเติบโตของ GDP ในปี 2025 กำหนดไว้ที่สูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้คำมั่นที่จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และเสริมบทบาทในการเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตให้ดียิ่งขึ้น

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

ข้อมูลการติดต่อ: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.