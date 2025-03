CGTN：中国の主要な地方経済がいかに成長を牽引するか

CGTNは、中国の主要な地方経済が国の成長を牽引する上で果たしている役割に関する記事を掲載し、中国とその経済の原動力である地方が技術革新、新しい質の生産力、民間部門を重視していることを強調した。

北京発, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国経済成長の主要な原動力としての地位を裏付けるように、江蘇省の2024年の国内総生産 (GDP) は前年比5.8%増となり、全国を0.8ポイント上回った。

中国の主要な地方経済は、江蘇省と同様、国の成長を牽引する上でますます重要な役割を果たしている。 2024年には、広東省、江蘇省、山東省、浙江省、四川省、河南省、湖北省、福建省、上海市、湖南省の10省と1都市が中国のGDPの60%以上を占めた。

中国の習近平国家主席 (President Xi Jinping) は水曜日、第14次5か年計画 (2021~2025年) の目標を達成するため、経済の主要な原動力である地方に、国全体の発展において重要な役割を果たすよう促した。

中国共産党中央委員会総書記で中央軍事委員会主席でもある習氏は、中国の国会である第14期全国人民代表大会 (全人代) 第3回会議で、江蘇省代表団との討議の中で発言した。

習氏は、江蘇省は技術革新と産業革新の統合の推進を牽引して、抜本的改革と高水準の開放を徹底的に推し進め、国の主要な発展戦略を実施し、すべての人に繁栄をもたらす模範を示すべきだと述べた。

技術革新

中国国家主席は水曜日、技術革新と産業革新が新しい質の生産力を開発するための基本的な道筋を構成していると述べた。

2023年9月に習氏がこの言葉を紹介して以来、国が新たな成長の原動力を育成し、質の高い発展を促進するための取り組みを加速させる中で、彼は新しい質の生産力を開発することの重要性を強調してきた。

イノベーションがリードする新しい質の生産力とは、科学技術における継続的なブレークスルーから生まれるものを指し、知能情報時代に破壊的な技術的進歩を導入する可能性のある戦略的未来や新興産業を牽引する。

中国の地方経済の概況では、新しい質の生産力と産業のアップグレードが引き続き目立っている。 例えば江蘇省は、2024年に新たに承認されたユニコーン企業と潜在的ユニコーン企業で全国をリードした。

民間部門への支援

習氏は水曜日、2025年全人代・中国人民政治協商会議の約2週間前に開催された民間企業に関するハイレベルシンポジウムの精神を貫く努力も求めた。

習氏が出席した同シンポジウムは、民間部門の信頼を強化し、開発を後押しする中国当局の姿勢を強調した。

民間企業は中国全体の企業の90%以上を占め、その数は2012年から2024年の間に5倍以上に増加した。 また、世界的な存在感も増しており、フォーチュン・グローバル500にランクインしている中国の民間企業の数は約30社に上っている。

習氏は、あらゆる所有形態の企業に対して平等な待遇が確保されなければならず、ビジネス環境を改善するための持続的な取り組みが必要だと述べた。

主要な国家戦略でのより大きな役割

習氏は、主な地方経済も国の主要な国家発展戦略の実施においてより大きな責任を担うべきだと述べた。

彼は江蘇省に対し、長江デルタの総合開発、長江経済ベルトの開発、その他の開発戦略の実施において、積極的かつ協調的な取り組みを行うよう促した。

江蘇省は、北京・天津・河北地域の協調的発展や広東・香港・マカオのグレーターベイエリアの発展などの戦略との整合を強化し、質の高い「一帯一路」の協力に深く関与すべきだと習氏は述べた。

江蘇省は省政府の年次作業報告書の中で、2025年のGDP成長率目標を5%以上に設定し、安定した経済成長を維持し、成長の原動力としてより大きな役割を果たすために全力を尽くすと誓った。

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

問い合わせ先:cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.