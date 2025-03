CGTN: Bagaimana perekonomian provinsi besar di Tiongkok memimpin dalam mendorong pertumbuhan

CGTN menerbitkan artikel tentang peran perekonomian berbagai provinsi besar di Tiongkok dalam mendorong pertumbuhan negara itu, yang menyoroti fokus strategis Tiongkok dan provinsi dengan perekonomian tangguhnya pada inovasi teknologi, kekuatan produktif baru yang berkualitas, dan sektor swasta

BEIJING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sebagai bukti atas posisinya sebagai pendorong utama pertumbuhan perekonomian Tiongkok, produk domestik bruto (PDB) Provinsi Jiangsu pada tahun 2024 berkembang sebesar 5,8 persen setiap tahun, 0,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.

Seperti halnya Jiangsu, perekonomian berbagai provinsi besar di Tiongkok berperan penting dalam mendorong pertumbuhan negara ini. Pada tahun 2024, 10 provinsi ini – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai, dan Hunan – menyumbang lebih dari 60 persen PDB negara ini.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada hari Rabu mendorong berbagai provinsi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mengambil peran utama dalam pembangunan keseluruhan negara itu guna memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025).

Xi Jinping, yang juga sekretaris umum Partai Komunis dari Komite Pusat Tiongkok dan ketua Komite Militer Pusat, menyampaikan hal tersebut dalam musyawarah dengan sesama anggota parlemen dari Jiangsu selama sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif nasional Tiongkok, ke-14.

Xi Jinping mengatakan Jiangsu seharusnya memimpin dalam menggalakkan integrasi inovasi teknologi dan industri, memajukan reformasi secara mendalam dan keterbukaan dengan standar tinggi, menerapkan strategi pembangunan nasional utama, serta memberikan teladan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat Tiongkok.

Inovasi teknologi

Presiden Tiongkok itu pada hari Rabu menyatakan bahwa inovasi teknologi dan industri merupakan jalur dasar menuju pengembangan kekuatan produktif baru yang berkualitas.

Sejak dia mengenalkan istilah tersebut pada September 2023, Xi Jinping telah menekankan pentingnya mengembangkan kekuatan produktif baru yang berkualitas di tengah upaya percepatan negara itu untuk memupuk pendorong pertumbuhan baru dan menggalakkan pembangunan berkualitas tinggi.

Dengan inovasi terdepan, kekuatan produktif baru yang berkualitas mengacu pada kekuatan yang muncul berkat terobosan berkelanjutan dalam sains dan teknologi, mendorong masa depan strategis dan industri berkembang yang mungkin akan memperkenalkan kemajuan teknologi disruptif dalam era informasi cerdas.

Kekuatan produktif baru yang berkualitas dan peningkatan industri terus menjadi sorotan utama dalam lanskap perekonomian lokal Tiongkok. Jiangsu, misalnya, memimpin negara itu dengan perusahaan unicorn yang baru disetujui dan calon perusahaan unicorn pada tahun 2024.

Dukungan untuk sektor swasta

Xi Jinping pada hari Rabu juga menyerukan upaya untuk menindaklanjuti semangat simposium tingkat tinggi tentang perusahaan swasta yang diadakan sekitar dua minggu sebelum sesi tahunan badan legislatif utama dan badan penasihat politik tertinggi Tiongkok.

Simposium yang dihadiri oleh Xi Jinping ini menggarisbawahi upaya otoritas Tiongkok untuk memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan pengembangan sektor swasta.

Perusahaan swasta menyumbang lebih dari 90 persen total perusahaan di negara itu, dengan jumlah mereka yang meningkat lebih dari lima kali lipat antara tahun 2012 dan 2024. Kehadiran global mereka juga telah diperluas, dengan jumlah perusahaan swasta Tiongkok dalam daftar Fortune Global 500 naik menjadi sekitar 30 perusahaan.

Xi Jinping mengatakan perlakuan yang setara harus dipastikan untuk perusahaan di bawah segala bentuk kepemilikan, dan upaya berkelanjutan harus dilakukan guna meningkatkan lingkungan bisnis.

Peran lebih besar di strategi nasional utama

Xi Jinping menyatakan perekonomian provinsi utama juga seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional utama di negara ini.

Dia meminta Jiangsu untuk melakukan upaya proaktif dan terkoordinasi dalam pembangunan terintegrasi Delta Sungai Yangtze, pembangunan Sabuk Ekonomi Sungai Yangtze, dan penerapan strategi pembangunan lainnya.

Xi Jinping mengatakan Jiangsu harus memperkuat keselarasannya dengan berbagai strategi seperti pembangunan terkoordinasi wilayah Beijing-Tianjin-Hebei dan pembangunan Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, serta memiliki keterlibatan yang mendalam dalam kerja sama Sabuk dan Jalan berkualitas tinggi.

Pada laporan kerja tahunan pemerintah provinsi, Jiangsu melaporkan target pertumbuhan PDB-nya untuk tahun 2025 ditetapkan di atas 5 persen, dan berjanji akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan memainkan peran pendorong pertumbuhan yang lebih baik.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

