CGTN: Hoe China's belangrijkste provinciale economieën het voortouw nemen bij de aandrijving van economische groei

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de rol die China's belangrijkste provinciale economieën spelen bij het aandrijven van de economische groei van het land. Het artikel belicht het belang dat China en zijn economisch sterke provincies hechten aan technologische innovatie, nieuwe hoogwaardige productiemiddelen en de private sector

BEIJING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het bruto binnenlands product (bbp) van de provincie Jiangsu groeide in 2024 met 5,8 procent, wat 0,8 procentpunt hoger was dan het nationale percentage. Dit bevestigt de positie van de provincie Jiangsu als een van de belangrijkste aandrijvers van de economische groei in China.

Net als Jiangsu spelen de belangrijkste provinciale economieën van China een steeds belangrijkere rol in de economische groei van het land. In 2024 waren de 10 economiën Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai en Hunan goed voor meer dan 60 procent van het bbp van het land.

De Chinese president Xi Jinping benadrukte woensdag dat de economisch sterke provincies een belangrijke rol moeten spelen in de algehele ontwikkeling van het land, zodat ze de doelstellingen van het 14e Vijfjarenplan (2021-2025) kunnen halen.

Xi, die ook algemeen secretaris is van het Central Committee of the Communist Party of China en voorzitter van de Central Military Commission, maakte de opmerkingen tijdens een overleg met collega-wetgevers uit Jiangsu tijdens de derde sessie van het 14e Nationale Volkscongres, de nationale wetgevende macht van China.

Jiangsu moet het voortouw nemen bij het bevorderen van de integratie van technologische en industriële innovatie, het bevorderen van diepgaande hervormingen en het openstellen van de markt voor hoge standaarden, en het uitvoeren van belangrijke nationale ontwikkelingsstrategieën, en een voorbeeld stellen in het brengen van welvaart voor iedereen, zei Xi.

Technische innovatie

De Chinese president zei woensdag dat technologische innovatie en industriële innovatie de fundamentele wegen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige productiemiddelen.

Sinds hij de term in september 2023 introduceerde, heeft Xi het belang benadrukt van de ontwikkeling van nieuwe productiekrachten van hoge kwaliteit in het kader van de versnelde inspanningen van het land om nieuwe groeifactoren te stimuleren en ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen.

Met innovatie als leidende factor worden hoogwaardige productiemiddelen bedoeld die voortkomen uit voortdurende doorbraken in wetenschap en technologie, productiemiddelen die strategische toekomst- en opkomende industrieën aansturen die ontwrichtende technologische vooruitgang kunnen introduceren in een tijdperk van intelligente informatie.

Nieuwe hoogwaardige productiekrachten en industriële upgrades blijven een prominente rol spelen in het lokale economische landschap van China. Jiangsu, bijvoorbeeld, leidde het land wat betreft nieuw goedgekeurde eenhoorn- en potentiële eenhoornbedrijven in 2024.

Ondersteuning voor de particuliere sector

Xi riep woensdag ook op om mee te doen aan een symposium op hoog niveau over private ondernemingen, dat ongeveer twee weken voor de jaarlijkse zittingen van China's hoogste wetgevende macht en hoogste politieke adviesorgaan werd gehouden.

Het symposium, dat werd bijgewoond door Xi, onderstreepte het streven van de Chinese autoriteiten om het vertrouwen te versterken en de ontwikkeling van de private sector te stimuleren.

Particuliere bedrijven maken meer dan 90 procent uit van alle ondernemingen in het land en hun aantal zal tussen 2012 en 2024 meer dan vervijfvoudigen. Hun wereldwijde aanwezigheid is ook uitgebreid: het aantal Chinese private bedrijven in de Fortune Global 500-lijst is gestegen naar ongeveer 30.

Ondernemingen van alle eigendomsvormen moeten gelijk worden behandeld en er moeten aanhoudende inspanningen worden geleverd om het ondernemingsklimaat te verbeteren, aldus Xi.

Een grotere rol in belangrijke nationale strategieën

Belangrijke provinciale economieën moeten ook meer verantwoordelijkheid nemen bij de uitvoering van de grote nationale ontwikkelingsstrategieën van het land, zei Xi.

Hij drong er bij Jiangsu op aan om proactieve en gecoördineerde inspanningen te leveren voor de geïntegreerde ontwikkeling van de rivierdelta van de Yangtze, de ontwikkeling van de economische gordel van de Yangtze en de uitvoering van andere ontwikkelingsstrategieën.

Jiangsu zou zich beter moeten afstemmen op strategieën zoals de gecoördineerde ontwikkeling van de regio Beijing-Tianjin-Hebei en de ontwikkeling van de Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao, en diep betrokken moeten zijn bij de Belt and Road-samenwerking van hoge kwaliteit, aldus Xi.

In het jaarlijkse werkverslag van de provinciale overheid zei Jiangsu dat de doelstelling voor de groei van het bbp in 2025 is vastgesteld op meer dan 5%. Jiangsu beloofde alles in het werk te stellen om een stabiele economische groei te handhaven en een betere rol te spelen als aandrijver van de economische groei.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

