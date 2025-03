CGTN: Cara ekonomi wilayah utama China menerajui dalam memacu pertumbuhan

CGTN menerbitkan artikel tentang peranan yang dimainkan oleh ekonomi wilayah utama China dalam memacu pertumbuhan negara, menyerlahkan kepentingan yang diberikan oleh China dan wilayah kuasa ekonominya terhadap inovasi teknologi, tenaga produktif berkualiti baharu dan sektor swasta

BEIJING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mengesahkan kedudukannya sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi China, keluaran dalam negara kasar (KDNK) Wilayah Jiangsu pada tahun 2024 meningkat 5.8 peratus tahun ke tahun, 0.8 mata peratusan lebih tinggi daripada kadar nasional.

Seperti Jiangsu, ekonomi wilayah utama China memainkan peranan yang semakin penting dalam memacu pertumbuhan negara. Pada tahun 2024, 10 daripadanya – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai dan Hunan – menyumbang lebih 60 peratus daripada KDNK negara.

Presiden China Xi Jinping pada hari Rabu menggesa wilayah ekonomi utama memainkan peranan penting dalam pembangunan keseluruhan negara untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam Rancangan Lima Tahun Ke-14 (2021-2025).

Xi, juga setiausaha agung Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China dan pengerusi Suruhanjaya Tentera Pusat, membuat kenyataan itu dalam perbincangan dengan rakan-rakan penggubal undang-undang dari Jiangsu semasa sesi ketiga Kongres Rakyat Kebangsaan ke-14, badan perundangan kebangsaan China.

Jiangsu harus memimpin dalam menggalakkan integrasi inovasi teknologi dan perindustrian, memajukan pembaharuan yang mendalam dan pembukaan standard tinggi, melaksanakan strategi pembangunan negara yang utama serta menunjukkan contoh dalam membawa kemakmuran kepada semua, kata Xi.

Inovasi Teknologi

Presiden China pada hari Rabu berkata bahawa inovasi teknologi dan inovasi perindustrian membentuk laluan asas untuk membangunkan daya produktif berkualiti baharu.

Sejak beliau memperkenalkan istilah itu pada September 2023, Xi telah menekankan kepentingan membangunkan tenaga produktif berkualiti baharu di tengah-tengah usaha mempercepatkan negara untuk memupuk pemacu pertumbuhan baharu dan menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi.

Dengan inovasi yang menerajui, kuasa produktif berkualiti baharu merujuk kepada yang muncul daripada kejayaan berterusan dalam sains dan teknologi, memacu masa depan strategik dan industri baru muncul yang boleh memperkenalkan kemajuan teknologi yang mengganggu dalam era maklumat pintar.

Tenaga produktif berkualiti baharu dan peningkatan industri terus menonjol dalam landskap ekonomi tempatan China. Jiangsu, contohnya, menerajui negara dalam syarikat permulaan yang baharu diluluskan dan perusahaan unicorn berpotensi pada tahun 2024.

Sokongan untuk sektor swasta

Xi pada hari Rabu juga menggesa usaha untuk mengikuti semangat simposium peringkat tinggi mengenai perusahaan swasta yang diadakan kira-kira dua minggu sebelum sesi tahunan badan perundangan tertinggi dan badan penasihat politik tertinggi China.

Simposium tersebut, yang dihadiri oleh Xi, menekankan usaha pihak berkuasa China untuk meningkatkan keyakinan dan meningkatkan pembangunan sektor swasta.

Firma swasta membentuk lebih daripada 90 peratus daripada jumlah perusahaan negara, dengan bilangan mereka lebih daripada lima kali ganda antara tahun 2012 dan 2024. Kehadiran global mereka juga telah berkembang, dengan bilangan firma swasta China dalam senarai Fortune Global 500 meningkat kepada sekitar 30.

Layanan sama rata mesti dipastikan untuk perusahaan di bawah semua bentuk pemilikan dan usaha berterusan mesti dibuat untuk menambah baik persekitaran perniagaan, kata Xi.

Peranan yang lebih besar dalam strategi nasional utama

Ekonomi wilayah utama juga harus memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional utama negara, kata Xi.

Beliau menggesa Jiangsu untuk mengambil langkah proaktif dan diselaraskan dalam pembangunan bersepadu Delta Sungai Yangtze, pembangunan Jalur Ekonomi Sungai Yangtze dan pelaksanaan strategi pembangunan lain.

Jiangsu harus mengukuhkan penjajarannya dengan strategi seperti pembangunan terkoordinasi rantau Beijing-Tianjin-Hebei dan pembangunan Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Macao serta dan mempunyai penglibatan mendalam dalam kerjasama Belt and Road yang berkualiti tinggi, kata Xi.

Dalam laporan kerja tahunan kerajaan wilayahnya, Jiangsu berkata sasaran pertumbuhan KDNKnya untuk tahun 2025 ditetapkan melebihi 5 peratus dan berikrar setiap usaha untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memainkan peranan pemacu pertumbuhan yang lebih baik.

