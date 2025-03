CGTN: Cómo las principales economías provinciales de China lideran el impulso del crecimiento

CGTN publicó un artículo sobre el papel que desempeñan las principales economías provinciales de China en el impulso del crecimiento del país, destacando la importancia que China y sus provincias motoras de la economía han dado a la innovación tecnológica, las nuevas fuerzas productivas de calidad y el sector privado

BEIJING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En una confirmación de su posición como principal impulsor del crecimiento económico de China, el producto interno bruto (PIB) de la provincia de Jiangsu en 2024 creció un 5.8 por ciento interanual, 0.8 puntos porcentuales más que la tasa nacional.

Al igual que Jiangsu, las principales economías provinciales de China juegan un papel cada vez más importante en impulsar el crecimiento del país. En 2024, diez de ellas – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai y Hunan – contribuyeron con más del 60 por ciento del PIB del país.

El presidente chino, Xi Jinping, instó el miércoles a las provincias de gran peso económico a jugar un papel clave en el desarrollo general del país, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en el 14º Plan Quinquenal (2021-2025).

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estos comentarios en una deliberación con colegas legisladores de Jiangsu durante la tercera sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, la legislatura nacional de China.

Jiangsu debe tomar la delantera en promover la integración de la innovación tecnológica e industrial, avanzar en la reforma profunda y una apertura de alto nivel, e implementar las principales estrategias de desarrollo nacional, y ser un ejemplo en llevar la prosperidad a todos, dijo Xi.

Innovación tecnológica

El presidente chino dijo el miércoles que la innovación tecnológica y la innovación industrial constituyen las vías fundamentales para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad.

Desde que introdujo el término en septiembre de 2023, Xi ha enfatizado la importancia de desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad en medio de los esfuerzos acelerados del país para fomentar nuevos motores de crecimiento y promover el desarrollo de alta calidad.

Con la innovación a la vanguardia, las nuevas fuerzas productivas de calidad se refieren a aquellas que surgen de los avances continuos en ciencia y tecnología, impulsando industrias estratégicas futuras y emergentes que pueden introducir avances tecnológicos disruptivos en una era de información inteligente.

Las nuevas fuerzas productivas de calidad y las mejoras industriales continúan figurando prominentemente en el panorama económico local de China. Jiangsu, por ejemplo, lideró el país en empresas unicornio recientemente aprobadas y empresas unicornio potenciales en 2024.

Apoyo al sector privado

Xi también instó el miércoles a hacer esfuerzos para seguir el espíritu de un simposio de alto nivel sobre empresas privadas, realizado unas dos semanas antes de las sesiones anuales de la máxima legislatura de China y el principal organismo asesor político de China.

El simposio, al que asistió Xi, subrayó el esfuerzo de las autoridades chinas para reforzar la confianza e impulsar el desarrollo del sector privado.

Las empresas privadas representan más del 90 por ciento del total de empresas del país, y sus cifras más que quintuplicaron entre 2012 y 2024. Su presencia global también se expandió, con el número de firmas privadas chinas en la lista Fortune Global 500 aumentando a alrededor de 30.

Se debe garantizar la igualdad de trato para las empresas bajo todas las formas de propiedad, y se deben hacer esfuerzos sostenidos para mejorar el entorno empresarial, dijo Xi.

Mayor papel en las principales estrategias nacionales

Las principales economías provinciales también deben asumir mayores responsabilidades en la implementación de las principales estrategias de desarrollo nacional del país, dijo Xi.

Instó a Jiangsu a realizar esfuerzos proactivos y coordinados en el desarrollo integrado del Delta del Río Yangtze, el desarrollo del Cinturón Económico del Río Yangtze y la implementación de otras estrategias de desarrollo.

Xi dijo que Jiangsu debe fortalecer su alineación con estrategias como el desarrollo coordinado de la región Beijing-Tianjin-Hebei y el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y tener una profunda participación en la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta.

En el informe anual de trabajo de su gobierno provincial, Jiangsu dijo que su objetivo de crecimiento del PIB para 2025 se establece en más del cinco por ciento, y prometió hacer todo lo posible para mantener un crecimiento económico estable y desempeñar un mejor papel como motor del crecimiento.

