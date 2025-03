CGTN: כיצד הכלכלות המחוזיות הגדולות של סין מובילות בהנעת הצמיחה

CGTN פרסמה מאמר על התפקיד שממלאות הכלכלות המחוזיות הגדולות של סין בהנעת הצמיחה של המדינה, והדגיש את החשיבות שסין ומחוזות הכוח הכלכליים שלה ייחסו לחדשנות טכנולוגית, לכוחות ייצור איכותיים חדשים ולמגזר הפרטי

כאישור למעמדה כמנוע העיקרי לצמיחה הכלכלית של סין, התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של מחוז ג'יאנגסו (Jiangsu ) בשנת 2024 צמח ב-5.8% משנה לשנה, גבוה ב-0.8 נקודות אחוז מהשיעור הלאומי.

כמו ג'יאנגסו, הכלכלות המחוזיות הגדולות של סין ממלאות תפקיד חשוב יותר ויותר בהנעת הצמיחה של המדינה. בשנת 2024, 10 מהם - גואנגדונג, ג'יאנגסו, שאנדונג, ג'ג'יאנג, סצ'ואן, הנאן, חוביי, פוג'יאן, שנחאי והונאן - תרמו יותר מ-60% מהתמ"ג של המדינה.

נשיא סין שי ג'ינפינג (Xi Jinping ) דחק השבוע (רביעי) במחוזות הכלכליים הכבדים למלא תפקיד מרכזי בהתפתחותה הכוללת של המדינה, כדי לעמוד ביעדים שנקבעו בתוכנית החומש ה-14 (2021-2025).

שי, המשמש גם כמזכיר הכללי של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין ויו"ר הוועדה הצבאית המרכזית, אמר את הדברים בדיון עם מחוקקים אחרים מג'יאנגסו במהלך המושב השלישי של הקונגרס העממי הלאומי ה-14, הרשות המחוקקת הלאומית של סין.

ג'יאנגסו צריכה להוביל את קידום השילוב של חדשנות טכנולוגית ותעשייתית, לקדם רפורמות עומק ופתיחה בסטנדרטים גבוהים, וליישם אסטרטגיות פיתוח לאומיות גדולות, ולשמש דוגמה בהבאת שגשוג לכולם, אמר שי.

חדשנות טכנולוגית

נשיא סין אמר ביום רביעי כי חדשנות טכנולוגית וחדשנות תעשייתית מהוות את נתיבי היסוד לפיתוח כוחות ייצור איכותיים חדשים.

מאז שהציג את המונח בספטמבר 2023, שי הדגיש את החשיבות של פיתוח כוחות ייצור איכותיים חדשים בתוך המאמצים המואצים של המדינה לטפח מנועי צמיחה חדשים ולקדם פיתוח באיכות גבוהה.

כאשר חדשנות מובילה, כוחות ייצור איכותיים חדשים מתייחסים לאלה הנובעים מפריצות דרך מתמשכות במדע ובטכנולוגיה, המניעים עתיד אסטרטגי ותעשיות מתפתחות שעשויות להציג התקדמות טכנולוגית משבשת בעידן של מידע אינטליגנטי.

כוחות ייצור איכותיים חדשים ושדרוגים תעשייתיים המשיכו לתפוס מקום בולט בנוף הכלכלי המקומי של סין. ג'יאנגסו, למשל, הובילה את המדינה בחברות חד-קרן וחדי קרן פוטנציאליות שאושרו לאחרונה ב-2024.

תמיכה במגזר הפרטי

שי קרא אתמול גם למאמצים ללכת ברוח סימפוזיון רם דרג על יוזמות פרטיות שנערך כשבועיים לפני המושבים השנתיים של בית המחוקקים העליון של סין והגוף המייעץ הפוליטי העליון.

הסימפוזיון, שבו השתתף שי, הדגיש את מאמצי הרשויות הסיניות לחזק את האמון ולהגביר את התפתחות המגזר הפרטי.

חברות פרטיות מהוות יותר מ-90% מכלל המפעלים במדינה, כאשר מספרן גדל ביותר מפי חמישה בין 2012 ל-2024. הנוכחות הגלובלית שלהם התרחבה גם היא, כאשר מספר החברות הפרטיות הסיניות ברשימת Fortune Global 500 עלה לכ-30.

יש להבטיח יחס שווה לארגונים תחת כל צורות הבעלות, ויש לעשות מאמצים מתמשכים לשיפור הסביבה העסקית, אמר שי.

תפקיד גדול יותר באסטרטגיות לאומיות מרכזיות

כלכלות מחוזיות מרכזיות צריכות גם לקחת אחריות גדולה יותר ביישום אסטרטגיות הפיתוח הלאומיות העיקריות של המדינה, אמר שי.

הוא דחק בג'יאנגסו לעשות מאמצים פרואקטיביים ומתואמים בפיתוח משולב של הדלתא של נהר היאנגצה, בפיתוח החגורה הכלכלית של נהר היאנגצה וביישום אסטרטגיות פיתוח אחרות.

ג'יאנגסו צריכה לחזק את יישור הקו שלה עם אסטרטגיות כגון פיתוח מתואם של אזור בייג'ינג-טיאנג'ין-חביי ופיתוח אזור גואנגדונג-הונג קונג-מקאו מפרץ רבתי, ולהיות מעורבת עמוקות בשיתוף פעולה איכותי של חגורה ודרך, אמר שי.

בדו"ח העבודה השנתי של ממשלת המחוז, ג'יאנגסו אמרה כי יעד צמיחת התמ"ג שלה לשנת 2025 נקבע על יותר מ-5%, והבטיחה כל מאמץ לשמור על צמיחה כלכלית יציבה ולמלא תפקיד טוב יותר של מנוע צמיחה.

