CGTN: Sådan tager Kinas store provinsøkonomier føringen i at skabe vækst

CGTN udgav en artikel om den rolle, som Kinas store provinsøkonomier spiller som drivkraft for landets vækst, og fremhævede den betydning, som Kina og dets økonomiske kraftcentre har tillagt teknologisk innovation, nye produktivkræfter af høj kvalitet og den private sektor

BEIJING, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I en bekræftelse af sin position som en primær drivkraft for Kinas økonomiske vækst voksede Jiangsu-provinsens bruttonationalprodukt (BNP) i 2024 med 5,8 procent år for år, 0,8 procentpoint højere end den nationale vækstrate.

Ligesom Jiangsu spiller Kinas store provinsøkonomier en stadig vigtigere rolle som drivkraft for landets vækst. I 2024 vil 10 af dem – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai og Hunan – bidrage med mere end 60 procent af landets BNP.

Kinas præsident Xi Jinping opfordrede onsdag de økonomiske sværvægtere blandt provinserne til at spille en vigtig rolle i landets overordnede udvikling for at nå målene i den 14. femårsplan (2021-2025).

Xi, som også er generalsekretær for Kinas Kommunistiske Partis Centralkomité og formand for Den Centrale Militærkommission, kom med disse bemærkninger under en drøftelse med andre lovgivere fra Jiangsu under den tredje session af den 14. nationale folkekongres, Kinas nationale lovgivende forsamling.

Jiangsu bør gå i spidsen for at fremme integrationen af teknologisk og industriel innovation, fremme dybtgående reformer og åbning af høj standard og implementere store nationale udviklingsstrategier og være et eksempel til efterfølgelse, når det gælder om at bringe velstand til alle, sagde Xi.

Teknologisk innovation

Den kinesiske præsident sagde onsdag, at teknologisk innovation og industriel innovation udgør de grundlæggende veje til at udvikle nye produktivkræfter af høj kvalitet.

Lige siden han indførte begrebet i september 2023, har Xi understreget vigtigheden af at udvikle nye produktivkræfter af høj kvalitet under landets accelererede indsats for at skabe nye drivkræfter for vækst og fremme udvikling af høj kvalitet.

Med innovation i spidsen henviser nye produktivkræfter af høj kvalitet til dem, der opstår fra kontinuerlige gennembrud inden for videnskab og teknologi, og som driver strategiske fremtidige og nye industrier, der kan indføre disruptive teknologiske fremskridt i en æra med intelligent information.

Nye produktivkræfter af høj kvalitet og industrielle opgraderinger har fortsat en fremtrædende plads i Kinas lokale økonomiske landskab. Jiangsu var f.eks. førende i landet med hensyn til nyligt godkendte unicorn- og potentielle unicorn-virksomheder i 2024.

Støtte til den private sektor

Xi opfordrede i onsdags også til at gøre en indsats for at følge ånden fra et symposium på højt niveau om private virksomheder, som blev afholdt omkring to uger før de årlige møder i Kinas øverste lovgivende forsamling og øverste politiske rådgivningsorgan.

Symposiet, som Xi deltog i, understregede de kinesiske myndigheders bestræbelser på at styrke tilliden og sætte skub i udviklingen af den private sektor.

Private virksomheder udgør mere end 90 procent af landets samlede virksomheder, og deres antal er mere end femdoblet mellem 2012 og 2024. Deres globale tilstedeværelse er også vokset, og antallet af kinesiske private virksomheder på Fortune Global 500-listen er steget til omkring 30.

Der skal sikres ligebehandling af virksomheder under alle former for ejerskab, og der skal gøres en vedvarende indsats for at forbedre erhvervsmiljøet, sagde Xi.

Større rolle i store nationale strategier

De vigtigste provinsøkonomier bør også påtage sig et større ansvar i implementeringen af landets store nationale udviklingsstrategier, sagde Xi.

Han opfordrede Jiangsu til at gøre en proaktiv og koordineret indsats i den integrerede udvikling af Yangtze-floddeltaet, udviklingen af Yangtze-flodens økonomiske bælte og implementeringen af andre udviklingsstrategier.

Jiangsu bør styrke sin tilpasning til strategier som den koordinerede udvikling af Beijing-Tianjin-Hebei-regionen og udviklingen af Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay-området og være dybt involveret i Belt and Road-samarbejdet, sagde Xi.

I provinsregeringens årlige arbejdsrapport sagde Jiangsu, at dens BNP-vækstmål for 2025 er sat til over 5 procent, og lovede at gøre alt for at opretholde en stabil økonomisk vækst og spille en bedre rolle som drivkraft for vækst.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

