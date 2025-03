CGTN: دور اقتصادات مقاطعات الصين الرئيسية في زيادة النمو

نشرت شبكة CGTN مقالاً تستعرض فيه دور اقتصادات مقاطعات الصين الكبرى في زيادة نمو الصين، بالأخص اهتمام الصين ومقاطعاتها ذات الاقتصاد القوي بالابتكار التكنولوجي وقوى الإنتاج الجديدة فائقة الجودة والقطاع الخاص

بكين, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- نما الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لمقاطعة جيانغسو في عام 2024 5.8% على أساس سنوي، بزيادة بلغت 0.8 نقطة مئوية عن المعدل الوطني، ما يؤكد دورها الرئيسي في دفع نمو اقتصاد الصين.

كما أن لاقتصادات المقاطعات الرئيسية في الصين دور تزداد أهميته في دفع نمو الصين. ففي 2024، أسهمت 10 مقاطعات منها - غوانغدونغ وجيانغسو وشاندونغ وجيجيانغ وسيتشوان وخنان وهوبي وفوجيان وشانغهاي وهونان - بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد.

وحث الرئيس الصيني Xi Jinping الأربعاء المقاطعات ذات القوة الاقتصادية على أن تؤدي دورًا رئيسيًا في التنمية الشاملة للصين، لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الرابع عشر (2021-2025).

وقد أدلى Xi، الذي يشغل كذلك منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في مداولات مع زملائه المشرعين عن مقاطعة جيانغسو في الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الرابع عشر، وهو الهيئة التشريعية الوطنية في الصين.

وقال Xi إنه يجب على مقاطعة جيانغسو أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز تكامل الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودفع عجلة الإصلاح الشامل والانفتاح عالي المستوى، وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية الرئيسية، وأن تكون مثالاً يحتذى به في تحقيق الرخاء للجميع.

الابتكار التكنولوجي

قال الرئيس الصيني يوم الأربعاء إن الابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي هما المساران الأساسيان لابتكار قوى إنتاجية جديدة فائقة الجودة.

ومنذ أن طرح هذا المصطلح في سبتمبر 2023، شدد شي على أهمية ابتكار قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة في ظل الجهود المتسارعة التي تبذلها البلاد لتعزيز دوافع النمو الجديدة وتعزيز التنمية عالية الجودة.

ويُقصد بقوى الإنتاج فائقة الجودة الجديدة، في سياق ريادة الابتكار، تلك القوى الناشئة عن استمرار الإنجازات النوعية في العلوم والتكنولوجيا، التي تدفع عجلة الصناعات المستقبلية والناشئة الاستراتيجية التي قد تقدم تطورات تكنولوجية ثورية في عصر المعلومات الذكية.

وتستمر قوى الإنتاج الجديدة فائقة الجودة والتحديثات الصناعية في الظهور في الاقتصادي المحلي في الصين. على سبيل المثال، تصدرت جيانغسو البلاد في مؤسسات يتجاوز رأس مالها المليار وغير مدرجة في البورصة، والتي تم اعتمادها حديثًا والمحتملة في 2024.

دعم القطاع الخاص

كما دعا Xi الأربعاء إلى الحفاظ بجد على روح ندوة المؤسسات الخاصة، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى وعُقدت قبل ما يقرب من أسبوعين من الدورات السنوية لأعلى هيئة تشريعية وأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين.

وأكدت الندوة، التي حضرها Xi، على سعي سلطات الصين إلى تعزيز الثقة وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

وتشكل الشركات الخاصة أكثر من 90% من إجمالي شركات الصين، إذ تضاعفت أعدادها أكثر من 5 مرات بين 2012 و2024. كما توسع حضورها العالمي كذلك، إذ ارتفع عدد شركات الصين الخاصة في قائمة Fortune Global 500 إلى نحو 30 شركة.

وقال Xi إنه يجب ضمان المساواة في معاملة المؤسسات مهما كان نوع ملكيتها، وإنه يجب مواصلة جهود تحسين ظروف العمل.

دور أكبر في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية

وقال XI إنه ينبغي لاقتصادات المقاطعات الرئيسية أن تضطلع بمسؤوليات أكبر في تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية الرئيسية في البلاد.

وحثّ جيانغسو على بذل جهود استباقية ومنسقة إزاء التنمية المتكاملة لدلتا نهر يانغتسي وتطوير الحزام الاقتصادي لنهر يانغتسي وتنفيذ استراتيجيات التنمية الأخرى.

وقال Xi إنه ينبغي لمقاطعة جيانغسو أن تعزز مواءمتها مع استراتيجيات كالتنمية المنسقة لمنطقة بكين وتيانجين وخبي وتنمية منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وأن تشارك بعمق في التعاون فائق الجودة في مبادرة الحزام والطريق.

قالت مقاطعة جيانغسو في تقرير العمل السنوي لحكومتها إن الهدف المُحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في 2025 هو أعلى من 5%، وقد تعهدت ببذل كل جهد ممكن للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد وتحسين دورها في دفع النمو.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

