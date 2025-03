Konica Minolta lance des innovations d’impression de nouvelle génération à l’exposition Graphics Canada 2025

Mississauga (Ontario), 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée, un chef de file de l’industrie des communications graphiques, est heureuse d’annoncer qu’elle accueillera au kiosque 5200 les participants à l’exposition Graphics Canada 2025, qui se tiendra du 9 au 11 avril à Mississauga, en Ontario.

Konica Minolta présentera des solutions de pointe qui transformeront l’industrie de l’impression. À son kiosque, les participants pourront découvrir les plus récentes avancées dans l’impression à grand volume, la finition de précision et l’automatisation intelligente des processus documentaires.

« Comme Graphics Canada est le plus grand salon professionnel au pays, c’est la plateforme tout indiquée pour lancer nos fantastiques nouveaux appareils sur le marché canadien, déclare Jason Dizzine, vice-président, Gestion du portefeuille et planification. Konica Minolta continue de gagner du terrain dans les dynamiques segments de marché des étiquettes, des emballages, de l’embellissement et du grand format, et reste à l’avant-scène dans chacun d’eux. Nous ne ménageons aucun effort pour proposer des technologies de pointe grâce auxquelles nos clients peuvent explorer de nouvelles sources de revenus. Nous avons très hâte de présenter aux participants les applications novatrices de nos appareils. »

Voici les technologies que Konica Minolta présentera au kiosque 5200:

À son kiosque, Konica Minolta mettra en vedette la nouvelle presse AccurioPress C14010S, qui comprend un cinquième réservoir pour le toner blanc. Inspirée du succès de l’AccurioPress C14000, cette presse de production à toner comblera les besoins changeants des environnements d’impression à grand volume avec ses capacités améliorées, dont des nouveautés sur le plan du matériel et du micrologiciel et des accessoires d’avant-garde comme le nouveau module IQ-601, pour une gestion des couleurs à touche unique, et les capteurs IM-104/IM-105, pour optimiser les caractéristiques des supports et homogénéiser les résultats. Avec ces ajouts, l’AccurioPress C14010S garantit des impressions efficaces et d’une qualité exceptionnelle pour un large éventail d’applications.

Konica Minolta présentera aussi sa presse à étiquettes AccurioLabel 400, dotée d’une puissante combinaison de couleurs CMJN et d’un cinquième réservoir pour le toner blanc. La presse en démonstration sera équipée d’un finisseur d’étiquettes optionnel; les visiteurs pourront ainsi découvrir comment cette solution compacte et polyvalente simplifie l’impression d’étiquettes tout en produisant des couleurs éclatantes.

Les visiteurs verront aussi la révolutionnaire imprimante à jet d’encre et à vernis UV AccurioShine 3600 dotée du système novateur iFoil One en option. Cet appareil est muni d’une technologie avancée permettant d’effectuer le vernissage UV sélectif à l’interne, du prototypage à la production. Avec sa capacité à produire de magnifiques effets 2D ou 3D en une seule passe, l’AccurioShine 3600 ouvre la porte à de nouvelles possibilités créatives et à des effets de texture dimensionnels, le tout sans écrans, plaques ni matrices traditionnels.

Outre les innovations matérielles, Konica Minolta présentera sa suite de solutions documentaires avancées qui simplifient les tâches, améliorent la productivité et réduisent les coûts pour tout le processus d’impression. Ces outils maximisent l’efficacité des entreprises et s’intègrent facilement à l’infrastructure existante.

Konica Minolta célèbre 20 années d’innovation dans l’impression de production à l’exposition Graphics Canada 2025, sous le thème « Notre inspiration, c’est vous », qui témoigne de sa volonté de repousser les limites du possible dans l’industrie de l’impression.

« Nous sommes ravis de dévoiler nos nouvelles technologies à Graphics Canada pour donner à notre précieuse clientèle un avant-goût de l’avenir, s’exclame Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Les innovations que nous y présentons propulsent la croissance d’entreprise à l’aide de solutions innovantes qui accroissent la polyvalence, l’efficacité et le potentiel créatif. Cet événement est une occasion en or d’échanger avec les leaders du secteur et d’illustrer comment Konica Minolta continue de révolutionner l’industrie. »

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a plus de 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle fait équipe avec ses clients pour donner forme à leurs idées en appuyant leur transformation numérique grâce à un riche portefeuille de solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. L’année 2025 marque le 20e anniversaire de l’entrée de Konica Minolta dans le marché de l’impression de production; l’entreprise souligne « 20 années d’excellence, d’innovation et de résultats » tout en continuant d’être une figure de proue dans l’impression numérique commerciale. C’est aussi l’année où la marque bizhub de Konica Minolta célèbre ses 20 ans. Au cours des 20 dernières années, la gamme bizhub a révolutionné la technologie de bureau, redéfini les processus des entreprises, et évolué continuellement pour répondre aux besoins des milieux de travail modernes, mue par les avancées technologiques et la volonté d’innover. Konica Minolta est fière d’avoir figuré à plusieurs reprises au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés, d’avoir été nommée la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys pendant 18 années consécutives, et de s’être vue décerner les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et 2025 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, X (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

