Lantronix präsentiert SmartLV, das erste KI-fähige IoT Edge Compute Cellular Gateway, am Qualcomm-Stand auf der Embedded World in Nürnberg

IRVINE, Kalifornien, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-fähigen Computing- und Konnektivitätslösungen für IoT, gab heute bekannt, dass es sein SmartLV, das erste KI-fähige IoT Edge Compute Cellular Gateway, am Stand von Qualcomm® Technologies Booth in Halle 5/5-161 auf der Embedded World vom 11. bis 13. März 2025 in Nürnberg präsentieren wird. Diese bahnbrechende Innovation, ausgestattet mit dem Qualcomm Dragonwing™ IQ-615, wurde speziell für Niederspannungs-Umspannwerke und Verteilungsautomatisierungsanwendungen in intelligenten Netzen der nächsten Generation, Versorgungsunternehmen und Industriezweigen entwickelt.

Die Präsentation von Lantronix SmartLV am Stand von Qualcomm Technologies auf der Embedded World wird die bahnbrechenden Edge-KI-Fähigkeiten dieses IoT Cellular Gateway der nächsten Generation hervorheben, das den Dragonwing IQ-615 integriert hat. Die SmartLV-Demo wird reale Anwendungsfälle vorstellen, darunter die Echtzeit-Überwachung des Stromverbrauchs in einem Niederspannungsnetz. Durch die Kombination dieser Daten mit realen Preisinformationen können Netzbetreiber den Strom steuern und Nutzer die Kosten für ihren Verbrauch optimieren.

„Das SmartLV von Lantronix ist ein Beispiel für die Verschmelzung von KI und Konnektivität bei der Bewältigung kritischer Herausforderungen in intelligenten Stromnetzen. Qualcomm Technologies und Lantronix ermöglichen den DSOs eine bessere Kontrolle und einen besseren Einblick in das Verteilernetz, wodurch sich die Art und Weise, wie Energie geliefert und verbraucht wird, verändert und der Netzumbau in Europa beschleunigt wird“, so Sebastiano Di Filippo, Senior Director of Business Development bei Qualcomm Europe Inc.

KI an der Edge: Energiemanagement im Wandel

Das SmartLV wurde entwickelt, um die Echtzeit-Transparenz, -Steuerung und -Automatisierung im Energiesektor zu revolutionieren und Verteilnetzbetreibern (Distribution System Operators, DSOs) die Möglichkeit zu geben, Energie genau dann und dort zu verwalten und zu steuern, wo sie benötigt wird. Mit fortschrittlichen Cybersicherheitsprotokollen und KI-Fähigkeiten sorgt das SmartLV für einen robusten, zuverlässigen und sicheren Betrieb für unternehmenskritische Anwendungen und bietet eine unübertroffene Kontrolle über Niederspannungsschaltanlagen und dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs).

„Die Integration fortschrittlicher Sensoren, KI und dezentraler Datenverarbeitung erhöht die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. SmartLV nutzt den Dragonwing IQ-615 und bietet Edge-KI-Computing-Funktionen, um Stromnetze fit für die Zukunft zu machen“, so Tom Thornton, Director of Embedded Compute bei Lantronix.

Innovation dank langjähriger Zusammenarbeit

Das SmartLV Gateway ist die neueste Innovation in der langjährigen Zusammenarbeit von Lantronix mit Qualcomm Technologies. Es kombiniert die branchenführenden KI- und Konnektivitätsfunktionen von Qualcomm Technologies mit der Expertise von Lantronix im Bereich IoT-Lösungen für industrielle und Smart-Grid-Anwendungen.

Verfügbarkeit

Der Start des SmartLV Gateway ist für das Kalenderjahr 2025 geplant, wobei Feldversuche zum Ende des Kalenderjahres 2024 für ausgewählte DSOs gestartet werden. Weitere Informationen oder einen Termin für eine Demo erhalten Sie in Halle 5, MR10.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Märkte wie Smart Citys, Unternehmen und Transportwesen abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, auf den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen bereitstellen, die KI-Edge-Intelligenz ermöglichen. Zu den fortschrittlichen Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainmentsysteme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, u. a. Aussagen zur Geschäftsführung von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von gelegentlich in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die uns derzeit nicht bekannt sind oder die wir derzeit als nicht wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm und Qualcomm Dragonwing sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Lantronix-Medienkontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

Lantronix – Analysten- und Anlegerkontakt:

investors@lantronix.com

