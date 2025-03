AXI SELECT, 드디어 마지막 단계에 도달한 고객에 $1,000,000 투자완료 !

시드니, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 온라인 트레이딩 서비스 제공업체인 Axi는 자사의 혁신적인 자금 지원 프로그램 Axi Select에서 트레이더 Francisco Quesada Godines가 최고 단계를 달성하여 100만 달러의 자금을 투자받았다고 발표하였습니다.

이 놀라운 성과는 Axi Select를 통해 투자자는 프랍트레이더로서 실질적인 투자를 받을 수 있음을 증명하였습니다.

Axi Select 책임자 Greg Rubin은 다음과 같이 말했습니다.

"Francisco는 Axi Select 프로그램에서 뛰어난 재능을 보여주었습니다. 단순히 100만 달러의 자금을 받는 것이 아닙니다. 이는 트레이더들이 꾸준한 거래를 유지하고 시장 기회를 효과적으로 활용할 때 어떤 성과를 이룰 수 있는지를 보여줄 뿐만 아니라, 트레이더의 잠재력을 극대화할 수 있도록 설계된 트레이더 중심적인 프로그램의 힘을 증명하는 것입니다."

Axi의 CEO Rajesh Yohannan은 프로그램에 대한 자부심을 나타내며 이렇게 말했습니다.

"우리 회사의 노력을 입증하는 중요한 성과로, 매우 기쁘게 생각합니다. 2023년 Axi Select를 출시할 때 우리의 목표는 명확했습니다. 우리는 트레이더들의 잠재력을 끌어올릴 수 있는 새로운 모델을 만들고 싶었습니다. 제한적인 거래 조건, 기타 장벽이 없는 환경에서 트레이더들은 오로지 거래 실력을 키우는 데 집중할 수 있는 프로그램. 지난 1년간의 경험을 통해, 트레이더의 잠재력을 극대화하는 우리같은 프로그램이 있다면, 개인 투자자들 또한 놀라운 결과를 달성할 수 있다는 점을 직접 확인할 수 있었습니다."

Axi Select는 야심찬 트레이더들에게 최대 100만 달러의 자금 지원과 수익의 최대 90%를 가져갈 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 등록비나 월 이용료 없이 프로그램에 참여할 수 있는 장점도 갖추고 있습니다*. Axi Select는 Standard 또는 Pro 라이브 계정을 활용하며, 자유로운 거래 환경과 다양한 트레이딩 도구를 제공해 트레이더들의 성공과 성장을 적극 지원합니다.

*표준 거래 수수료가 적용됩니다.

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited 고객에게만 제공됩니다. CFD는 투자 손실 위험이 높습니다. 당사는 귀하와의 거래에서 모든 포지션에 대해 주요 상대방(principal counterparty) 으로서 역할을 수행합니다.

본 콘텐츠는 호주(AU), 뉴질랜드(NZ), 유럽연합(EU), 영국(UK) 거주자에게 제공되지 않습니다.

자세한 내용은 당사의 이용 약관(Terms of Service) 을 참조하시기 바랍니다.

추가 정보가 필요하시면 mediaenquiries@axi.com 으로 문의해 주세요.

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3372dba-9460-4833-8180-ff68d3c17652

