AXI SELECT 庆祝重要里程碑：交易员成功获得 100 万美元资金支持

悉尼, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi 作为全球领先的在线交易服务提供商,隆重宣布交易员 Francisco Quesada Godines 已在其创新的资金分配计划 Axi Select 中达成最高里程碑,成功获得 100 万美元的资金支持。这一非凡成就充分证明了 Axi 致力于为 Axi Select 交易员提供真正机会,助力他们充分发挥交易潜力。

Axi Select 负责人 Greg Rubin 表示:“Francisco 展现出了卓越的才华和对该计划的坚定承诺。这一里程碑不仅意味着获得 100 万美元的资金支持,更进一步证明了交易员在保持稳定交易并抓住市场机遇时可以取得的成就。同时,这也凸显了一个全面、以交易员为中心的计划的力量,旨在帮助交易员充分挖掘自身潜力。”

Axi 首席执行官 Rajesh Yohannan 表示:“我们对这一里程碑感到无比兴奋——这是对我们交易员辛勤付出和坚定承诺的最好证明。” 他对这一独特计划深感自豪,并补充道:“当我们在 2023 年推出 Axi Select 时,我们的目标非常明确:我们希望改变传统模式,打造一个真正符合交易员需求的方案。当交易员不再受限于前期成本、严格的交易条件和其他障碍时,他们就能专注于提升自己的交易表现。过去一年的经验充分证明,如果一个计划真正致力于挖掘交易员的全部潜力,他们就能创造非凡的成果。”

Axi Select 为有抱负的交易员提供了一条通往高达 1,000,000 美元资金支持的道路,并可赚取高达 90% 的利润,同时还能享受零注册费和零月费的优势*。此外,Axi Select 采用标准或专业的真实账户,提供无约束的交易条件,并配备一整套工具,助力交易员取得成功和成长。

标准交易费适用

Axi Select计划仅适用于AxiTrader Limited的客户。差价合约(CFDs)存在高投资损失的风险。在我们与您的交易中,我们将充当您所有持仓的主要交易对手。此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。有关更多信息,请参阅我们的服务条款

欲了解更多信息,请联系:mediaenquiries@axi.com

