AXI SELECT ฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่: เทรดเดอร์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน $1,000,000 USD

ซิดนีย์, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi ผู้ให้บริการซื้อขายออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า เทรดเดอร์ Francisco Quesada Godines ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในโครงการจัดสรรเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมของ Axi Select โดยได้รับเงินทุน $1 ล้าน USD ความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของโบรกเกอร์ในการมอบโอกาสที่แท้จริงให้กับเทรดเดอร์ของ Axi Select ในการเพิ่มศักยภาพการซื้อขายสูงสุด

เกร็ก รูบิน (Greg Rubin) หัวหน้าโครงการ Axi Select กล่าวว่า

"Francisco แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นต่อโครงการ ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การได้รับเงินทุน $1 ล้าน USD เท่านั้น แต่มันยังสะท้อนให้เห็นว่า เทรดเดอร์สามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อพวกเขามีวินัยในการซื้อขายและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทรดเดอร์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของตนเองได้"

ราเจซ โยฮันนัน (Rajesh Yohannan) ซีอีโอของ Axi กล่าวเพิ่มเติมว่า

"เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของเทรดเดอร์ของเรา เมื่อเราเปิดตัว Axi Select ในปี 2023 เป้าหมายของเรานั้นชัดเจน เราต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางด้วยการสร้างโมเดลที่ตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์ เพราะเมื่อเทรดเดอร์ไม่ต้องเผชิญกับต้นทุนเริ่มต้น เงื่อนไขการซื้อขายที่จำกัด และอุปสรรคอื่น ๆ พวกเขาจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการซื้อขายได้อย่างเต็มที่ และประสบการณ์ของเราในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เมื่อโครงการถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพของเทรดเดอร์ออกมาอย่างเต็มที่ พวกเขาก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้จริง"

Axi Select มอบโอกาสให้เทรดเดอร์ที่มีความทะเยอทะยานสามารถเข้าถึงเงินทุนสูงสุดถึง $1,000,000 USD และรับผลกำไรสูงสุดถึง 90% พร้อมทั้งสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน* นอกจากนี้ Axi Select ยังใช้บัญชีซื้อขายจริงแบบ Standard หรือ Pro มีเงื่อนไขการซื้อขายที่ยืดหยุ่น และมีเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จและเติบโตในตลาด

*มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายมาตราฐาน

โปรแกรม Axi Select มีให้บริการสำหรับลูกค้าของ AxiTrader Limited เท่านั้น CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการลงทุน ในการติดต่อกับคุณ เราทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาหลักสำหรับทุกตำแหน่งการซื้อขายของคุณ เนื้อหานี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป และ สหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

