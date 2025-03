Publicis va acquérir Lotame,

la plus grande plateforme indépendante de gestion de données au monde

Présente dans 109 pays, Lotame est la première solution mondiale indépendante,

en matière de data et d’identification, avec plus de 1,6 milliard d’identifiants,

basés sur plus de 100 sources de données.

La solution d’identification et les données de Lotame combinées à celles d’Epsilon vont connecter nos clients, grâce à CoreAI, à plus de 90% de consommateurs à travers le monde.

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce l’acquisition de Lotame, leader indépendant en data et solutions d’identification dans le cadre de sa stratégie IA, présentée par Arthur Sadoun (cliquez ICI pour voir la vidéo).

Présent dans 109 pays, Lotame propose des solutions 360 dans la data, les ID et la technologie, faisant de lui l’un des leaders mondiaux du marché. Sa solution d’identification unique permet de fédérer une audience cohérente et pertinente, en s’appuyant sur plus de 100 sources de données et plus de 1,6 milliard d’identifiants. Au total, plus de 4000 grandes marques et éditeurs à travers le monde utilisent Lotame pour optimiser leurs campagnes à grande échelle avec précision.

L’alliance des actifs data et ID de Lotame combinée aux 2,3 milliards de profils globaux de Publicis Groupe offrira aux clients la possibilité d’adresser 91 % des internautes adultes au travers de communications personnalisées et à grande échelle. Concrètement, Epsilon et Lotame mettront le leadership du marketing personnalisé entre les mains de tous les clients de Publicis grâce à :

Une expansion globale de l’ID: L’expertise d’Epsilon et de Lotame portera le nombre de profils du groupe à presque 4 milliards, touchant ainsi plus de 90% de consommateurs dans le monde. Le volume de ces données, associé à leur précision inégalée, permettra aux responsables marketing de cibler leur audience avec plus d’exactitude et de créer ainsi un engagement auprès des consommateurs plus pertinent et impactant.





L’expertise d’Epsilon et de Lotame portera le nombre de profils du groupe à presque 4 milliards, touchant ainsi plus de 90% de consommateurs dans le monde. Le volume de ces données, associé à leur précision inégalée, permettra aux responsables marketing de cibler leur audience avec plus d’exactitude et de créer ainsi un engagement auprès des consommateurs plus pertinent et impactant. Des talents et une expertise : Forte de près de 20 ans d’expérience et d’une expertise indiscutable en data et en innovation, Lotame déploie son savoir-faire, mais aussi son équipe d’experts en data et en ID propriétaires. Ces derniers alimenteront le développement de solutions à l’échelle mondiale et locale, avec le support de spécialistes dédiés en ingénierie, partenariats et opérations.





Forte de près de 20 ans d’expérience et d’une expertise indiscutable en data et en innovation, Lotame déploie son savoir-faire, mais aussi son équipe d’experts en data et en ID propriétaires. Ces derniers alimenteront le développement de solutions à l’échelle mondiale et locale, avec le support de spécialistes dédiés en ingénierie, partenariats et opérations. Le développement régional des produits : Lotame accélèrera le développement d’Epsilon en Asie-Pacifique, mais aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, renforçant ainsi la collaboration avec les médias, les partenaires en data et les marques dans ces régions. Sa solution d’IDs propriétaires garantit une interopérabilité essentielle et une connectivité des données indispensables aux professionnels du marketing numérique, partout dans le monde.





Sous la direction de son fondateur et PDG, Andy Monfried, Lotame sera intégrée à Epsilon et ainsi accessible à tous les clients et collaborateurs de Publicis, afin d’améliorer leurs expertises en marketing personnalisé à grande échelle.

Arthur Sadoun, Président-Directeur général de Publicis Groupe commente :

« A l’ère de l’IA, la règle du jeu pour les entreprises est désormais « se connecter ou disparaitre ».

En connectant Lotame à Epsilon, nous renforçons notre base de données d’IDs, déjà leader du secteur, en donnant à nos clients l'avantage concurrentiel de mieux connaître et de pouvoir interagir avec 91 % des individus adultes utilisant internet dans le monde, de manière sécurisée et transparente.

En connectant nos données d’ID à celles de nos clients grâce à l’IA, et en les mettant au service de l’ensemble de leurs activités marketing, allant de leur écosystème média à la production de contenus, tout ceci dans leur propre environnement, nous obtenons des résultats tangibles pour leur business.

C’est ainsi que CoreAI est devenu une réalité et c’est ce qui nous a permis de faire de Publicis une « Category of One. ». C’est aussi pour cela que nous sommes aujourd’hui le plus grand groupe de publicité au monde, leader de l’industrie sur tous les indicateurs clé.

Alors que nous continuons à investir dans les produits, les services et les talents qui accélèrent la différenciation et la croissance de nos clients, je suis très heureux d’accueillir Andy et les équipes de Lotame au sein de Publicis. »

Andy Monfried, PDG de Lotame dit : « Pionniers de l’innovation, nous avons bâti une marketplace de données internationales et ainsi fait évoluer notre solution d’identité pour en faire l’une des plus fiables et plus plébiscitées du secteur. Aujourd’hui, nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de rejoindre Publicis Groupe, un acteur qui partage notre vision d’une industrie plus interopérable, connectée et respectueuse de la vie privée. Aux côtés d’Epsilon, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de l’ID connectée et à repousser les frontières de l’innovation pour Publicis. »

Cette acquisition reste soumise aux conditions habituelles de clôture et devrait être finalisée au début du deuxième trimestre 2025.

About Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] is a global leader in communication. The Groupe is positioned at every step of the value chain, from consulting to execution, combining marketing transformation and digital business transformation. Publicis Groupe is a privileged partner in its clients’ transformation to enhance personalization at scale. The Groupe relies on ten expertise concentrated within four main activities: Communication, Media, Data and Technology. Through a unified and fluid organization, its clients have a facilitated access to all its expertise in every market. Present in over 100 countries, Publicis Groupe employs around 103,000 professionals.

www.publicisgroupe.com | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Contacts Publicis Groupe

Amy Hadfield Director of Global Communications +33 (0)1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Michelle McGowan Corporate Communications +1 312 315 5259 michelle.mcgowan@publicisgroupe.com Eleanor Conroy Corporate Communications +447736746466 eleanor.conroy@publicisgroupe.com

Cliquez ici pour retrouver le communiqué de presse.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.