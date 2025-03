通過策略性技術協議，Veson Nautical 與 Cargill 擴大長久的合作關係

Cargill 擴大對 Veson 軟件及數據套件的使用範圍,以推動創新及提升客戶體驗

波士頓,麻省, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 海事數據及貨運管理解決方案的全球領先企業 Veson Nautical(簡稱 Veson)與 Cargill 已擴大彼此間的長久合作關係,以加速海運行業的數碼轉型。

該策略性技術協議為 Cargill 的遠洋航運業務提供對 Veson 產品組合的廣泛存取權限,當中包括 Veson 的數據情報功能,以及支援人工智能的協同工作流程解決方案 Shipfix。 在成功利用 Veson IMOS Platform 的基礎上,Cargill 的目的在於精簡其科技生態系統的同時,亦能推動其全球航運業務的效率、可持續發展及創新。

Veson 的總裁暨營運總監 Sean Riley 說道:「近年來,Veson 一直投資於建立一套全面的解決方案,對於擴大彼此間長久的合作關係而令到 Cargill 受惠,我們感到相當高興。 我們與 Cargill 的進一步合作,彰顯出我們與客戶攜手協力推進海運行業邁步向前的其中一種方式。」

除了改善內部效率以外,這項合作背後的關鍵因素是 Cargill 期望為客戶提供更優越的體驗。 作為策略合作夥伴關係的一部分,Veson 現正與 Cargill 並肩合作,提供以客為尊的解決方案,該方案整合了專屬數據、供應商資料及客戶的真知灼見,提高 Cargill 及航運業作出更迅速、以數據為主導決策的能力,同時亦能遵守新的行業合規條例,當中包括國際海事組織 (International Maritime Organization) 及歐盟海運燃料 (FuelEU) 的倡議。

Cargill 遠洋航運業務策略及數碼化部門主管 Eric Aboussouan 透露:「基於彼此間對數碼轉型享有共同渴望,團隊之間的開放式合作,以及互為補足的優勢、技能和關注焦點,Veson 是擴大我們關係的理想合作夥伴。 他們為航運業的數碼轉型訂立了準則,旗下的 IMOS Platform 更是市場中的頂尖解決方案。 這項合作關係,讓我們得以更加流暢無縫地整合系統,為客戶提供一個可提高能見度、效率及控制貨運採購流程的統一平台。」

欲了解更多關於 Veson 與 Cargill 聯手合作的計劃,以及 Cargill 客戶的體驗如何獲得提升,請閱覽此訪問,受訪者包括 Veson 的 Sean Riley、Cargill 的 Eric Aboussouan 及該公司的遠洋航運客戶主管 Patrick Jourdain。

關於 Veson Nautical

Veson Nautical 令全球海運業有能力應對貿易各方面日益複雜的情況。 跨越多個不同司法管轄區的監管、地緣政治干擾、脫碳、網路安全威脅等正在迫使產業參與者重新調整他們的承受風險能力。 透過將可信賴的海事數據與專門設計的工作流程互相結合,Veson 為客戶提供信心做出決策,以管理風險和取得最大利潤。

Veson 憑藉所有與海事合約相關的創新和專業知識,為遍佈 100 多個國家 / 地區 2,400 間公司的 38,000 多名用戶提供服務,並在實現決策優勢方面擁有獨特地位。

詳情請瀏覽 www.veson.com。

關於 Cargill

Cargill 致力為食品、食物原材料、農產品提供解決方案,還有工業產品,以安全、負責任和可持續的方式支持世界發展。 作為供應鏈的核心所在,我們與農民及客戶通力合作,採購、製造及運送生活上不可或缺的產品。

約 160,000 名 Cargill 員工積極創新,為客戶提供生活必需品,讓企業得以發展、社區得到繁榮、消費者可享有美好生活。 作為擁有 160 載豐富經驗的家族企業,我們在展望未來之際,亦將誠心堅守自身的價值。 以人為先。 高瞻遠矚。 為今天與未來世世代代積極貢獻。

欲了解更多資訊,請瀏覽:Cargill.com

