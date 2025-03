Veson Nautical 与 Cargill 签署战略技术协议，扩大长期合作伙伴关系

Cargill 扩大 Veson 软件和数据套件的使用范围,以推动创新并提升客户体验

波士顿,马萨诸塞州, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的海事数据和货运管理解决方案提供商 Veson Nautical (Veson) 与 Cargill 扩大了其长期合作关系,从而加速海事领域的数字化转型。

根据该战略技术协议,Cargill 的海运业务将获得 Veson 产品组合的广泛使用权,涵盖 Veson 的数据智能功能以及人工智能驱动的协作工作流解决方案 Shipfix。 在成功运用 Veson IMOS 平台的基础上,Cargill 致力于简化技术生态系统,同时提升其全球航运业务的效率、可持续性与创新力。

Veson 总裁兼首席运营官 Sean Riley 说:“近年来,Veson 一直在投资打造一套全面的解决方案。如今能够助力 Cargill,我们倍感振奋,这也将进一步巩固我们长期以来的合作关系。 我们通过多种方式与客户携手推动海事行业的发展,而与 Cargill 的进一步合作,彰显了其中的一种方式。”

除了提升内部效率外,推动此次合作的一个关键因素是 Cargill 希望为客户提供更优质的体验。 作为战略合作伙伴关系的一部分,Veson 正与 Cargill 合作推出一项以客户为中心的解决方案。该方案整合了专有数据、供应商信息以及客户洞察,旨在提升 Cargill 以及整个航运行业迅速作出数据驱动型决策的的能力,同时确保这些决策符合新的行业法规,包括国际海事组织 (International Maritime Organization) 倡议和 FuelEU 倡议。

Cargill 海运业务战略与数字化负责人 Eric Aboussouan 表示:“鉴于 Veson 与我们有着共同的数字化转型愿景,双方团队之间保持着开放协作的关系,且彼此的优势、技能和关注点互补,Veson 自然是我们拓展关系的理想合作伙伴。 他们为航运业的数字化转型树立了标杆,其 IMOS 平台堪称市场上的领先解决方案。 通过此项合作,我们能够更加无缝地整合系统,为客户打造一个统一的平台,从而提高他们货运采购流程的可见性、效率和控制力。”

如需深入了解 Veson 与 Cargill 的合作计划,以及 Cargill 的客户体验将如何得到提升,请阅读这篇访谈,访谈嘉宾包括 Veson 的 Sean Riley 以及 Cargill 的 Eric Aboussouan 和海运客户负责人 Patrick Jourdain。

关于 Veson Nautical

Veson Nautical 帮助全球航运业应对贸易各个方面日益复杂的情况。 多管辖区法规、地缘政治干扰、去碳化、网络安全威胁等因素迫使行业参与者重新调整其风险承受能力。 Veson 通过将可信的海事数据与专门构建的工作流程相结合,为客户提供了管理风险和实现利润最大化的决策信心。

Veson 凭借在海事相关合同领域的创新传统和专业技能,为 100 多个国家/地区的 2,400 多家公司及超过 38,000 名用户提供服务,并具有独特的优势,能够帮助客户做出决策。

如需了解更多信息,请访问 www.veson.com。

关于 Cargill

Cargill 致力于提供食品、配料、农业解决方案和工业产品,以安全、负责任且可持续的方式滋养世界。 作为供应链的核心,我们与农民和客户紧密合作,负责采购、生产以及交付那些对生活至关重要的产品。

我们拥有约 160,000 名员工,他们以目标为导向进行创新,为客户提供生活必需品,助力企业发展、社区繁荣和消费者安居乐业。 作为一家拥有 160 年历史的家族企业,我们在展望未来的同时,始终坚守我们的价值观。 我们以人为先、 志存高远、 正确行事 — 不仅仅是为了当下,也是为了我们的子孙后代。

如需了解更多信息,请访问 Cargill.com

Kevin Baxter

高级公关和传播经理

KBaxter@veson.com

+44 (0) 20233970102

Veson Nautical 新闻团队

办公室 +44 (0)20 3397 0102

press@veson.com

www.Veson.com

