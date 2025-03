Veson Nautical e Cargill ampliam parceria de longa data com Acordo Estratégico de Tecnologia

Cargill expande a utilização do pacote de software e dados da Veson para impulsionar a inovação e aprimorar a experiência dos seus clientes

BOSTON, Mass., March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Veson Nautical (Veson), líder global em soluções de gerenciamento de dados e de frete marítimos, e a Cargill expandiram sua parceria de longa data para acelerar a transformação digital do setor marítimo.

O Acordo Estratégico de Tecnologia fornece à empresa de Transporte Oceânico da Cargill uma ampla gama de acesso ao portfólio da Veson, incluindo os recursos de inteligência de dados da Veson e a solução de fluxo de trabalho colaborativo habilitada para IA da Shipfix. Com base no seu sucesso na utilização da Plataforma Veson IMOS, a Cargill visa simplificar seu ecossistema de tecnologia e impulsionar a eficiência, a sustentabilidade e a inovação em todas as suas operações globais de transporte marítimo.

“O investimento da Veson na criação de um conjunto abrangente de soluções nos últimos anos nos deixou entusiasmados com o benefício da Cargill, estendendo nossa parceria de longa data”, disse Sean Riley, Presidente e Diretor de Operações da Veson. “O nosso trabalho adicional com a Cargill destaca uma das muitas maneiras pelas quais estamos fazendo parceria com nossos clientes para impulsionar o setor marítimo.”

Além de aumentar a eficiência interna, um fator importante por trás da colaboração é o desejo da Cargill de fornecer aos seus clientes uma experiência aprimorada. Como parte da parceria estratégica, a Veson está colaborando com a Cargill para oferecer uma solução focada no cliente que integra dados proprietários, informações do fornecedor e insights do cliente, aprimorando a capacidade da Cargill e do setor de transporte marítimo de tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados, permitindo a conformidade com os novos regulamentos do setor, incluindo as iniciativas da Organização Marítima Internacional e da FuelEU.

“O seu foco na transformação digital, colaboração aberta entre nossas equipes e pontos fortes, habilidades e pontos de foco complementares, torna a Veson a parceira ideal para expandir nosso relacionamento”, disse Eric Aboussouan, Líder de Estratégia e Digitalização do negócio de Transporte Oceânico da Cargill. “A empresa estabeleceu o padrão para a transformação digital do setor de transporte marítimo com sua Plataforma IMOS líder do mercado. Essa parceria nos permite integrar nossos sistemas de forma mais homogênea, fornecendo aos clientes uma plataforma unificada que aumenta a visibilidade, a eficiência e o controle de seus processos de aquisição de frete.”

Para mais informações sobre como a Veson e a Cargill planejam trabalhar juntas e como a experiência do cliente da Cargill será mais aprimorada, leia esta entrevista com Sean Riley da Veson, e Eric Aboussouan e Patrick Jourdain, Líderes de Clientes da Cargill Ocean Transportation.

Sobre a Veson Nautical

A Veson Nautical capacita a indústria marítima global a navegar pela complexidade composta em todos os lados do comércio. Regulamentos multijurisdicionais, interrupções geopolíticas, descarbonização, ameaças à segurança cibernética e muito mais estão forçando os participantes do setor a recalibrar sua tolerância ao risco. Ao combinar dados marítimos confiáveis com fluxos de trabalho criados para fins específicos, a Veson oferece aos clientes a confiança necessária para a tomada de decisões de gerenciamento de riscos e maximização dos lucros.

Com uma herança de inovação e experiência em todos os contratos relacionados ao setor marítimo, a Veson atende a mais de 38.000 usuários em 2.400 empresas em mais de 100 países, e está singularmente posicionada para viabilizar uma vantagem nas decisões.



Saiba mais em www.veson.com.

Sobre a Cargill

A Cargill está comprometida em fornecer alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. No centro da cadeia de suprimentos, fazemos parcerias com agricultores e clientes para obter, fabricar e entregar produtos vitais para a vida.

Nossos aproximadamente 160.000 funcionários inovam com propósito, fornecendo aos clientes o essencial da vida para que as empresas possam crescer, as comunidades prosperar e os consumidores viverem bem. Com 160 anos de experiência como empresa familiar, olhamos para o futuro e permanecemos fiéis aos nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Alcançamos mais alto. Fazemos a coisa certa - hoje e para as gerações futuras.

Para mais informações, visite Cargill.com

