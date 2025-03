ベソン・ノーティカル (Veson Nautical) とカーギル (Cargill) が、戦略的技術契約を通じて長年にわたる提携を拡大

カーギルは、イノベーションの推進と顧客体験の向上を目的として、ベソン・ノーティカルのソフトウェアおよびデータスイートの活用を拡大

マサチューセッツ州ボストン発 , March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 海運データおよび貨物管理ソリューションのグローバルリーダーであるベソン・ノーティカル (ベソン) とカーギルは、海運業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させるため、長年にわたる提携を拡大した。

本戦略的技術契約により、カーギルの海上輸送事業は、ベソンのデータインテリジェンス機能およびAIを活用した協働型ワークフローソリューションであるShipfixを含む、ベソン・ノーティカルの幅広いポートフォリオへのアクセスを得ることができる。 ベソン・ノーティカルのIMOSプラットフォームの活用に成功してきた実績を基に、カーギルはグローバルな海運業務全体において効率性、持続可能性、イノベーションを推進しながら、テクノロジーエコシステムの簡素化を目指す。

ベソンの社長兼最高執行責任者 (COO) であるショーン・ライリー (Sean Riley) は以下のように述べている。「近年、ベソン・ノーティカルは包括的な一連のソリューションの構築に投資してきました。この長年の提携をさらに発展させ、カーギルがその恩恵を享受できることを大変嬉しく思います」。 「カーギルとのさらなる取り組みは、当社がクライアントと協力し、海運業界の発展を推進している数多くの方法の一つを示しています」。

内部の業務効率向上に加え、この協業の重要な要素の一つは、カーギルが顧客により優れた体験を提供することを目指している点である。 この戦略的提携の一環として、ベソン・ノーティカルはカーギルと協力し、独自データ、サプライヤー情報、顧客インサイトを統合する顧客重視のソリューションを提供し、カーギルおよび海運業界全体がより迅速にデータに基づいた意思決定を行う能力を強化するとともに、国際海事機関 (IMO) やFuelEUイニシアチブを含む新たな業界規制への対応を可能にする。

カーギルの海上輸送事業における戦略・デジタル化責任者であるエリック・アブッスアン (Eric Aboussouan) は以下のように述べている。「デジタルトランスフォーメーションへの共通の志、チーム間のオープンな協力関係、そして互いに補完し合う強み、スキル、重点分野を持つベソン・ノーティカルは、当社が関係を拡大するのに最適なパートナーです」。 「ベソン・ノーティカルは、IMOSプラットフォームを市場における主要なソリューションとして確立し、海運業界におけるデジタルトランスフォーメーションの標準を築いています。 この提携により、当社はシステムをよりシームレスに統合し、顧客に対して可視性、効率性、そして貨物調達プロセスの管理能力を向上させる統合プラットフォームを提供することができます」。

ベソン・ノーティカルとカーギルの協業計画、およびカーギルの顧客体験がどのように向上するかについての詳細は、ベソンのショーン・ライリー、カーギルのエリック・アブッスアン、カーギル海上輸送部門の顧客担当責任者であるパトリック・ジュルダン (Patrick Jourdain) のこちらのインタビューを閲覧されたい。

ベソン・ノーティカルについて

ベソン・ノーティカルは、世界の海運業界が貿易のあらゆる側面で複雑化する状況を乗り切るための支援を提供している。 複数の管轄区域にまたがる規制、地政学的混乱、脱炭素化、サイバーセキュリティの脅威などにより、業界関係者はリスク許容度を再調整せざるを得なくなっている。 信頼できる海運データと目的に合わせて構築されたワークフローを組み合わせることで、ベソンはリスクを管理し利益を最大化するための意思決定の自信をクライアントに提供する。

海運関連のあらゆる契約で革新と専門知識の伝統を持つベソンは100ヵ国以上2,400社の38,000人以上のユーザーにサービスを提供しており、意思決定の優位性を実現する独自の立場にある。



詳しくは、www.veson.comを閲覧されたい。

カーギルについて

カーギルは、安全で責任ある持続可能な方法で世界を養うための食品、食材、農業ソリューション、工業製品を提供することに取り組んでいる。 サプライチェーンの中心に位置し、農家や顧客と提携して、生活に不可欠な製品の調達、製造、提供している。

当社の約160,000人の従業員が目的を持って革新に取り組み、ビジネスの成長、地域社会の繁栄、消費者の豊かな生活のために、生活に必要なものをお客様に提供している。 ファミリー企業として160年の経験を持つ私たちは、自分たちの価値観に忠実でありながら、先を見据えている。 人が第一である。 より高みを目指す。 私たちは今日、そしてこれからの世代のために正しいことをする。

詳細については、Cargill.comを参照されたい。

