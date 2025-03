Veson Nautical y Cargill amplían su asociación de larga data con un acuerdo estratégico de tecnología

Cargill expande el uso del conjunto de software y datos de Veson para impulsar la innovación y mejorar la experiencia de sus clientes

BOSTON, Mass., March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical (Veson), un líder global en soluciones de gestión de datos y fletes marítimos, y Cargill han ampliado su asociación de larga data para acelerar la transformación digital en el sector marítimo.

El acuerdo estratégico de tecnología ofrece a la división de transporte marítimo de Cargill un acceso más amplio al portafolio de Veson, incluyendo las capacidades de inteligencia de datos de Veson y la solución de flujo de trabajo colaborativo habilitada por IA Shipfix. Basándose en su éxito en el uso de la plataforma IMOS de Veson, Cargill busca simplificar su ecosistema tecnológico mientras impulsa la eficacia, sostenibilidad e innovación en todas sus operaciones de transporte marítimo global.

"Veson ha invertido en el desarrollo de un conjunto integral de soluciones en los últimos años, y estamos encantados de que Cargill se beneficie de ello, ampliando nuestra asociación de larga data", dijo Sean Riley, presidente y director de operaciones de Veson. "El trabajo adicional que estamos realizando con Cargill destaca una de las muchas formas en que nos asociamos con nuestros clientes para impulsar el sector marítimo".

Además de mejorar la eficacia interna, un factor clave detrás de la colaboración es el deseo de Cargill de ofrecer a sus clientes una experiencia optimizada. Como parte de la asociación estratégica, Veson está colaborando con Cargill para ofrecer una solución centrada en el cliente que integre datos patentados, información de proveedores y perspectivas del cliente, mejorando Cargill y la capacidad del sector naviero para tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, al mismo tiempo que facilita el cumplimiento de las nuevas regulaciones de la industria, incluyendo las iniciativas de la Organización Marítima Internacional y FuelEU.

"Con un deseo compartido de transformación digital, colaboración abierta entre nuestros equipos y fortalezas, habilidades y puntos de enfoque complementarios, Veson es el socio perfecto para ampliar nuestra relación", dijo Eric Aboussouan, líder de estrategia y digitalización para el negocio de transporte marítimo de Cargill. “Han establecido el estándar para la transformación digital en la industria naviera, siendo su plataforma IMOS la solución líder en el mercado. Esta asociación nos permite integrar nuestros sistemas de manera más fluida, ofreciendo a los clientes una plataforma unificada que mejora la visibilidad, eficacia y control sobre sus procesos de adquisición de fletes".

Para más información acerca de cómo Veson y Cargill planean trabajar juntos, y cómo se mejoraría la experiencia del cliente de Cargill, lea esta entrevista con Sean Riley de Veson y Eric Aboussouan y Patrick Jourdain de Cargill, líder de experiencia del cliente en Cargill Ocean Transportation.

Acerca de Veson Nautical

Veson Nautical empodera a la industria marítima global a navegar por la creciente complejidad en todos los aspectos del comercio. Las regulaciones multijurisdiccionales, las interrupciones geopolíticas, la descarbonización, las amenazas a la ciberseguridad y otros desafíos están obligando a los participantes de la industria a recalibrar su tolerancia al riesgo. Al combinar datos marítimos confiables con flujos de trabajo diseñados para el propósito, Veson ofrece a los clientes la confianza para tomar decisiones, gestionar riesgos y maximizar ganancias.

Con una herencia de innovación y experiencia en todos los contratos relacionados con el transporte marítimo, Veson atiende a más de 38,000 usuarios en 2,400 empresas en más de 100 países y está posicionada de manera única para permitir una ventaja de decisión.



Para más información visite, www.veson.com.

Acerca de Cargill

Cargill se compromete a proveer alimentos, ingredientes, soluciones agrícolas y productos industriales para alimentar al mundo de manera segura, responsable y sostenible. Posicionados en el corazón de la cadena de suministro, nos asociamos con agricultores y clientes para obtener, fabricar y entregar productos vitales para la vida.

Nuestros aproximadamente 160 000 empleados innovan con propósito, proporcionando a los clientes los elementos esenciales de la vida para que las empresas puedan crecer, las comunidades prosperar y los consumidores vivir bien. Con 160 años de experiencia como empresa familiar, miramos hacia el futuro sin dejar de ser fieles a nuestros valores. Ponemos a las personas en primer lugar. Alcanzamos nuevas alturas. Hacemos lo correcto, hoy y para las generaciones futuras.

Para más información, visite Cargill.com

Kevin Baxter

Gerente sénior de relaciones públicas y comunicaciones

KBaxter@veson.com

+44 (0) 20233970102

Equipo de Prensa Náutica de Veson

Oficina +44 (0)20 3397 0102

press@veson.com



www.Veson.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfaeea1-2246-4e3c-98ce-ba88cc641aaa

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.