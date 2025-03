Veson Nautical ו-Cargill מרחיבות שותפות ארוכת שנים עם הסכם טכנולוגיה אסטרטגי

Cargill מרחיבה את השימוש בחבילת התוכנה והנתונים של Veson כדי להניע חדשנות ולשפר את חוויית הלקוחות

Veson Nautical (Veson), מובילה עולמית בפתרונות ניהול משא ונתונים ימיים, ו-Cargill הרחיבו את השותפות ארוכת השנים שלהם כדי להאיץ את ההמרה הדיגיטלית במגזר הימי.

הסכם הטכנולוגיה האסטרטגי מספק לעסקי תעבורת האוקיינוס ​​של Cargill מגוון רחב של גישה לפורטפוליו של Veson, כולל יכולות בינת הנתונים של Veson ופתרון תזרים העבודה השיתופית מאופשר הבינה המלאכותית Shipfix. בהתבסס על ההצלחה בשימוש בפלטפורמת IMOS של Veson, Cargill שואפת לפשט את האקו סיסטם הטכנולוגי שלה תוך כדי קידום יעילות, קיימות וחדשנות ברוחב פעילות השילוח הגלובלית שלה.

"Veson השקיעה בבניית מערך פתרונות מקיף במהלך השנים האחרונות, ואנו שמחים ש-Cargill תהנה מכך, כולל הרחבת השותפות ארוכת השנים שלנו", אמר שון ריילי (Sean Riley), נשיא ומנהל התפעול הראשי של Veson. "העבודה הנוספת שאנו עושים עם Cargill מדגישה את אחת הדרכים הרבות בהן אנו משתפים פעולה עם לקוחותינו כדי להניע את התעשייה הימית קדימה".

בנוסף לשיפור היעילות הפנימית, גורם מפתח מאחורי שיתוף הפעולה הוא הרצון של Cargill לספק ללקוחותיה חוויה משופרת. כחלק מהשותפות האסטרטגית, Veson משתפת פעולה עם Cargill כדי להציע פתרון ממוקד לקוח המשלב נתונים קנייניים, מידע על ספקים ותובנות לגבי לקוחות, ומשפר את יכולתה של Cargill ושל תעשיית הספנות לקבל החלטות מהירות יותר ומבוססות נתונים תוך מתן אפשרות לציית לתקנות התעשייה החדשות, כולל הארגון הימי הבינלאומי ויוזמות FuelEU.

"עם רצון משותף להמרה דיגיטלית, שיתוף פעולה פתוח בין הצוותים שלנו וחוזקות, מיומנויות ונקודות מיקוד משלימות, Veson היא השותפה המושלמת להרחיב את הקשר שלנו איתה", אמר אריק אבוסואן (Eric Aboussouan), מוביל אסטרטגיה ודיגיטליזציה בעסקי תעבורת האוקיינוס ​​של Cargill. "הם קבעו את הסטנדרט להמרה דיגיטלית בתעשיית הספנות, כאשר פלטפורמת ה-IMOS שלהם היא הפתרון המוביל בשוק. שותפות זו מאפשרת לנו לשלב את המערכות שלנו באופן חלק יותר, ולספק ללקוחות פלטפורמה אחידה המשפרת את הנראות, היעילות והשליטה על תהליכי רכש המטענים שלהם".

כדי ללמוד עוד על האופן שבו Veson ו-Cargill מתכננות לעבוד יחד, וכיצד חוויית הלקוח של Cargill תשתפר, קראו את הראיון הזה בהשתתפות שון ריילי (Sean Riley ) מ-Veson ואריק אבוסואן (Eric Aboussouan) מ-Cargill ופטריק ז'ורדן (Patrick Jourdain), מנהל הלקוחות של Cargill Ocean Transportation.

Veson Nautical מעצימה את תעשיית ההובלה הימית העולמית עם יכולת לנווט במורכבות של כל צדדי המסחר. ריבוי תקנות ותחומי שיפוט, שיבושים גיאופוליטיים, הפחתה משמעותית של פליטת פחמן, איומי אבטחת סייבר ועוד מאלצים את המשתתפים בתעשייה לכייל מחדש את הסובלנות שלהם לסיכונים. על ידי שילוב נתונים ימיים מהימנים עם זרימות עבודה מובנות למטרה, Veson מעניקה ללקוחות את הביטחון בקבלת ההחלטות לנהל סיכונים ולמקסם רווחים.

עם מורשת של חדשנות ומומחיות בכל החוזים הקשורים לים, Veson משרתת יותר מ-38,000 משתמשים ב-2,400 חברות ביותר מ-100 מדינות וממוצבת באופן ייחודי כדי לאפשר יתרון בקבלת החלטות.

Cargill מחויבת לספק מזון, מרכיבים, פתרונות חקלאיים ומוצרים תעשייתיים כדי להזין את העולם בדרך בטוחה, אחראית ובת-קיימא. אנו יושבים בלב שרשרת האספקה, ומשתפים פעולה עם חקלאים ולקוחות כדי למצוא, לייצר ולספק מוצרים חיוניים לחיים.

כ-160,000 העובדים שלנו מחדשים מתוך מטרה, ומספקים ללקוחות את הדברים החיוניים לחיים כדי שעסקים יוכלו לצמוח, קהילות ישגשגו וצרכנים יחיו היטב. עם 160 שנות ניסיון כחברה משפחתית, אנו מסתכלים קדימה תוך שמירה על נאמנות לערכים שלנו. אנחנו שמים את האנשים במקום הראשון. אנחנו מגיעים גבוה יותר. אנחנו עושים את הדבר הנכון – היום ולדורות הבאים.

