Bourse Direct & Euroland Corporate annoncent la 3ᵉ édition du "Retail Day" Small & Mid Caps : le rendez-vous à ne pas manquer pour les investisseurs

Bourse Direct et EuroLand Corporate sont heureux d’annoncer une nouvelle édition du « Retail Day » Small & Mid Caps, un rendez-vous incontournable pour les investisseurs, qui se tiendra le 20 mars en format digital.

Cette année, chacun des 6 dirigeants interviewés interviendra sur une thématique clé, apportant un éclairage stratégique sur les défis et opportunités qui redéfinissent leur secteur : souveraineté numérique, cybersécurité, hydrogène, IA, biotech…

Six dirigeants de Small & Mid Caps à la rencontre des investisseurs

PulluP : L’industrie du jeu vidéo à l’épreuve des modèles innovants

Aurélien Briand, Directeur Administratif et Financier de PulluP Entertainment, abordera l’impact des abonnements et de l’intelligence artificielle (IA) sur le secteur du jeu vidéo et explorera les pistes d’un modèle économique durable.

Directeur Administratif et Financier de PulluP Entertainment, abordera l’impact des abonnements et de l’intelligence artificielle (IA) sur le secteur du jeu vidéo et explorera les pistes d’un modèle économique durable. StreamWIDE : La souveraineté numérique face aux géants américains

Lilian Gaichies, Responsable des Opérations de StreamWIDE, expliquera comment l’entreprise française parvient à se positionner dans un marché dominé par les « géants » américains, en proposant des solutions 100 % souveraines.





Responsable des Opérations de StreamWIDE, expliquera comment l’entreprise française parvient à se positionner dans un marché dominé par les « géants » américains, en proposant des solutions 100 % souveraines. Sword Group : Concilier innovation et compétitivité face aux mastodontes du secteur

Jacques Mottard, Président Directeur Général de Sword Group, dévoilera les atouts de l’entreprise européenne pour rivaliser dans un univers dominé par les Américains et les Chinois, notamment en matière de cloud et de cybersécurité.





Président Directeur Général de Sword Group, dévoilera les atouts de l’entreprise européenne pour rivaliser dans un univers dominé par les Américains et les Chinois, notamment en matière de cloud et de cybersécurité. HRS Group : L’hydrogène, une révolution industrielle au-delà des transports

Olivier Dhez, Directeur Général Délégué HRS Group, mettra en lumière les opportunités industrielles de l’hydrogène dans la transition énergétique, au-delà du seul secteur automobile.





: Directeur Général Délégué HRS Group, mettra en lumière les opportunités industrielles de l’hydrogène dans la transition énergétique, au-delà du seul secteur automobile. Exail : Technologies maritimes et spatiales pour une souveraineté renforcée

Raphael Corgé, Président Directeur Général d’Exail, expliquera comment les innovations dans les domaines maritime et spatial contribuent à renforcer la sécurité nationale.





Président Directeur Général d’Exail, expliquera comment les innovations dans les domaines maritime et spatial contribuent à renforcer la sécurité nationale. Amoéba : La greentech, une révolution pour l’agriculture mondiale

Benoît Villers, Président d’Amoéba, présentera des solutions biologiques innovantes capables de transformer durablement l’agriculture en remplaçant les pesticides.





Investisseurs, participez activement à cet évènement !

Dès aujourd’hui, inscrivez-vous et soumettez vos questions aux dirigeants sur le site Bourse Direct : https://www.boursedirect.fr/fr/evenement-retail-day .

Marc Fiorentino, Président d’EuroLand Corporate, commente : « Avec ce nouveau format, nous allons au-delà des discours classiques pour entrer dans le vif des transformations qui façonnent l’avenir de ces entreprises et de leurs investisseurs. »

Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct, ajoute : « Le Retail Day s’affirme comme un espace d’échange stratégique pour les investisseurs. Cette année, nous sommes heureux de leur donner l’opportunité d’explorer en profondeur les modèles économiques et les défis clés des entreprises qu’ils suivent. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.boursedirect.fr/fr/evenement-retail-day

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.