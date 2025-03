Equativ et Titan OS s'associent pour révolutionner la publicité CTV avec la précision du retail media

En combinant reach unique, formats innovants de la télévision connectée (CTV) et précision des données du retail media, les annonceurs peuvent obtenir des insights approfondis sur les consommateurs et augmenter la portée et l'efficacité de leurs campagnes. Les retailers pourront étendre leurs campagnes de retail media aux inventaires CTV. Tous bénéficieront d’un accès à 30 millions de foyers européens.

PARIS, 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ annonce aujourd’hui être devenu le nouvel ad server et la principale plateforme côté vente (SSP) de Titan OS, la société européenne de technologie et de publicité qui a développé un système d’exploitation indépendant pour la télévision connectée (CTV). Ce partenariat apporte la puissance du retail media à la CTV, permettant aux marques de diffuser des campagnes ultra-ciblées et orientées résultats.

Lancé en 2024, Titan OS a créé un écosystème unifié et conclu des accords avec des fabricants de téléviseurs, des fournisseurs de contenu, des retailers et des annonceurs, atteignant 30 millions de foyers en Europe. Son système d’exploitation fonctionne déjà sur des millions de téléviseurs Philips et sera bientôt disponible sur les téléviseurs JVC. Côté contenu, il propose une sélection de chaînes de streaming premium sur les téléviseurs Android de Sony.

En parfaite adéquation avec la vision d’Equativ pour le développement de l’écosystème CTV et retail media, les acheteurs médias peuvent désormais profiter de nouvelles opportunités, notamment :

Des emplacements publicitaires premium : Accès à des espaces publicitaires de premier choix, y compris des take-overs de home pages et une visibilité in-stream sur plus de 50 chaînes de streaming TV gratuites financées par la publicité (FAST), telles que CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One et le portefeuille de chaînes de Hearst Media.

: Accès à des espaces publicitaires de premier choix, y compris des take-overs de home pages et une visibilité in-stream sur plus de 50 chaînes de streaming TV gratuites financées par la publicité (FAST), telles que CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One et le portefeuille de chaînes de Hearst Media. Des formats créatifs à fort impact : Des formats créatifs uniques et innovants pour la CTV, conçus pour maximiser l’attention des utilisateurs et les performances. En 2025, le lancement de formats publicitaires shoppable combinera les données du retail et la technologie publicitaire d’Equativ.

: Des formats créatifs uniques et innovants pour la CTV, conçus pour maximiser l’attention des utilisateurs et les performances. En 2025, le lancement de formats publicitaires shoppable combinera les données du retail et la technologie publicitaire d’Equativ. Un ciblage CTV avancé : Accès à des insights précieux sur le comportement des audiences grâce à l’exploitation de données propriétaires et de technologies avancées comme le machine learning et l’intelligence artificielle pour créer des segments d’audience précis. La reconnaissance automatique du contenu (ACR) permettra d’identifier la consommation de contenu, l’exposition aux publicités sur les applications locales et l’utilisation de périphériques comme les consoles de jeux.

: Accès à des insights précieux sur le comportement des audiences grâce à l’exploitation de données propriétaires et de technologies avancées comme le machine learning et l’intelligence artificielle pour créer des segments d’audience précis. La reconnaissance automatique du contenu (ACR) permettra d’identifier la consommation de contenu, l’exposition aux publicités sur les applications locales et l’utilisation de périphériques comme les consoles de jeux. L’extension d’audience retail : Création de segments d’audience affinés en combinant les données propriétaires de Titan avec celles de partenaires retailers, dans un environnement sécurisé et respectueux de la vie privée. Cela permet aux annonceurs de toucher les acheteurs potentiels à des moments clés de prise de décision sur grand écran.

Teiffyon Parry, Chief Strategy Officer chez Equativ, a commenté : « La CTV est l’un des canaux publicitaires à la croissance la plus rapide. Lorsqu’elle est associée aux données puissantes du retail media, elle offre une opportunité inégalée pour les marques de toucher des consommateurs ciblés au bon moment. Notre nouveau partenariat avec Titan OS renforce cette dynamique, nous permettant d’offrir aux acheteurs médias des inventaires premium et des données retail exclusives, optimisant ainsi l’efficacité de leurs campagnes CTV tout au long du parcours marketing. Après notre alliance avec Deutsche Telekom l’an dernier, ce nouveau partenariat stratégique marque une avancée significative dans le développement de nos services de publicité programmatique sur la télévision en Europe et notre expansion continue aux États-Unis. »

Joe Evea, SVP Advertising and Retail Media chez Titan OS, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes quant aux opportunités que ce partenariat ouvre à l’intersection du retail media et de la CTV. Il nous permettra d’aider les retailers à accroître leurs revenus publicitaires en leur donnant accès à l’inventaire CTV dans 30 millions de foyers. Les données propriétaires des retailers deviennent un atout clé pour améliorer les capacités de ciblage. Ce partenariat avec Equativ nous offrira l’accès à des formats publicitaires shoppable uniques pour stimuler la conversion sur CTV. Après notre premier partenariat avec Currys au Royaume-Uni, nous prévoyons de collaborer avec plusieurs retailers stratégiques en Europe au cours de l’année 2025. »

Pour en savoir plus sur l’expansion et les solutions programmatiques d’Equativ, rendez-vous sur Equativ.com.

À propos d’Equativ

Equativ est une plateforme publicitaire indépendante qui simplifie et optimise la publicité digitale à grande échelle. Grâce à sa récente fusion avec Sharethrough et l’acquisition de Kamino Retail , Equativ met à disposition des annonceurs, des éditeurs de médias et des partenaires technologiques des solutions avancées de SSP, de curation et de retail media. Avec une expertise reconnue en vidéo programmatique, CTV et des solutions data-driven conçues dans le respect de la vie privée des consommateurs, Equativ permet à ses clients de déployer des campagnes efficaces sur l’ensemble de l’écosystème numérique tout en protégeant les données personnelles. L’expertise mondiale d’Equativ est également soutenue par une équipe de plus de 750 employés répartis dans 19 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Equativ.com

À propos de Titan OS S.L.

Titan OS S.L. est une entreprise technologique dont le siège est à Barcelone, avec des branches à Amsterdam et Taipei. Elle est spécialisée dans le développement de logiciels et de solutions permettant d’exploiter tout le potentiel de la télévision connectée. Son objectif est de repenser la télévision pour transformer la manière dont les utilisateurs découvrent du contenu et dont les marques interagissent avec leur audience, en facilitant l’accès aux contenus.

Titan OS S.L. vise à encourager les collaborations à travers l’ensemble de l’écosystème télévisuel afin de développer les affaires avec les fabricants de téléviseurs, les distributeurs, les entreprises médiatiques, les créateurs de contenu, les éditeurs et les marques. Son système d’exploitation indépendant équipe les téléviseurs intelligents de fabricants de renom en Europe et en Amérique latine, offrant à des millions de spectateurs une expérience personnalisée dès l’allumage de leur écran. Grâce à des recommandations adaptées, il intègre de manière fluide tous les contenus sur la page d’accueil, qu’il s’agisse de services de streaming par abonnement, de films et séries gratuits ou payants, d’émissions de télévision ou encore de chaînes linéaires.

www.titanos.tv

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c282cdd-cfde-4e92-93ee-b9723a6082b8

