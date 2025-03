Equativ y Titan OS se Unen para Revolucionar la Publicidad en CTV con la Precisión de Retail Media

Al combinar el alcance único y los formatos innovadores de CTV con la precisión de los datos de retail media, los anunciantes pueden obtener información detallada sobre los consumidores y ampliar su escala. Los minoristas podrán ampliar sus campañas de retail al inventario de CTV. Ambos se beneficiarán del acceso a 30 millones de familias europeas.

LONDRES, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ anunció hoy que se ha convertido en el nuevo AdServer y la principal Supply Side Platform (SSP) de Titan OS, la empresa europea de tecnología y publicidad que ha desarrollado un sistema operativo independiente para CTV. La asociación aporta el poder de los retail media a CTV, permitiendo a las marcas ofrecer campañas altamente segmentadas y enfocadas a resultados.

Fundada en 2024, Titan OS ha establecido un ecosistema unificado y ha conseguido acuerdos con fabricantes de televisores, proveedores de contenidos, minoristas y anunciantes, llegando a 30 millones de hogares en toda Europa. Su sistema operativo funciona en millones de televisores Philips y pronto lo hará en los JVC. En cuanto a los contenidos, ofrece una selección de canales premium de streaming en los Android TV de Sony.

En perfecta sintonía con la visión de crecimiento de Equativ en el ecosistema de CTV y retail media, los compradores de medios pueden ahora aprovechar nuevas oportunidades, entre ellas:

Publicidad en espacios premium: Acceso a espacios premium en los medios de comunicación, incluidas las páginas de inicio a pantalla completa y la visibilidad in-stream en más de 50 de los principales canales gratuitos de televisión en streaming con publicidad (FAST), como CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One y la oferta de canales de Hearst Media.

Acceso a espacios premium en los medios de comunicación, incluidas las páginas de inicio a pantalla completa y la visibilidad in-stream en más de 50 de los principales canales gratuitos de televisión en streaming con publicidad (FAST), como CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One y la oferta de canales de Hearst Media. Formatos creativos de gran impacto: Mejoras creativas exclusivas y formatos innovadores en CTV, diseñados para maximizar la atención del usuario y el rendimiento. Los formatos de anuncios shoppable, que se lanzarán en 2025, combinarán datos minoristas y la tecnología publicitaria de Equativ.

Mejoras creativas exclusivas y formatos innovadores en CTV, diseñados para maximizar la atención del usuario y el rendimiento. Los formatos de anuncios shoppable, que se lanzarán en 2025, combinarán datos minoristas y la tecnología publicitaria de Equativ. Segmentación avanzada de CTV: ahora es posible obtener información aún más precisa sobre el comportamiento de visualización de los usuarios y realizar campañas altamente segmentadas aprovechando los datos de primera parte y tecnologías avanzadas como el machine learning y los modelos de inteligencia artificial para crear segmentos de audiencia precisos y el reconocimiento automático de contenidos (ACR) para identificar el consumo de contenidos, las visualizaciones de anuncios en aplicaciones locales y el uso de dispositivos como las videoconsolas.

ahora es posible obtener información aún más precisa sobre el comportamiento de visualización de los usuarios y realizar campañas altamente segmentadas aprovechando los datos de primera parte y tecnologías avanzadas como el machine learning y los modelos de inteligencia artificial para crear segmentos de audiencia precisos y el reconocimiento automático de contenidos (ACR) para identificar el consumo de contenidos, las visualizaciones de anuncios en aplicaciones locales y el uso de dispositivos como las videoconsolas. Ampliación de la audiencia retail: Segmentos de audiencia refinados creados combinando los datos de primera parte de Titan con datos de primera parte procedentes de asociaciones con los principales minoristas en un entorno seguro y que da prioridad a la privacidad. Esto permite a los anunciantes llegar a los compradores potenciales en las grandes pantallas en los momentos clave de toma de decisiones.

Teiffyon Parry, Chief Strategy Officer de Equativ, comentó: «La CTV es uno de los canales publicitarios de más rápido crecimiento y, cuando se combina con los potentes datos de primera parte de los medios retail, crea una oportunidad sin precedentes para que las marcas conecten con los consumidores objetivo en el momento adecuado. Nuestra nueva alianza con Titan OS se basa en este impulso, lo que nos permite ofrecer a los compradores de medios un inventario premium y datos exclusivos de retail, maximizando la eficacia de sus campañas de CTV en todo el embudo de marketing. Después de la alianza del año pasado con Deutsche Telekom, esta nueva asociación estratégica representa un paso importante para la evolución de nuestros servicios de publicidad programática en televisión en Europa y para la expansión continua en los Estados Unidos.»

Joe Evea, SVP Advertising and Retail Media en Titan OS, añadió: «Estamos entusiasmados con las oportunidades que abre esta asociación en la intersección de retail media y CTV. Nos permitirá ayudar a los minoristas a aumentar sus ingresos en los medios retail dándoles acceso al inventario de CTV para 30 millones de hogares. Los datos de primera parte de los minoristas son fundamentales para mejorar la capacidad de segmentación, y esta alianza con Equativ nos dará acceso a formatos publicitarios shoppable únicos para impulsar las conversiones en CTV. Después de nuestra primera alianza con Currys en el Reino Unido, tenemos previsto asociarnos con otros minoristas estratégicos en toda Europa durante 2025.»

Para saber más sobre la expansión de Equativ y sus soluciones programáticas, visite Equativ.com .

Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con: Caroline Millié Figueiredo en: pr@equativ.com.

Acerca de Equativ

Equativ, plataforma líder de publicidad independiente, aporta escala y simplicidad a la publicidad digital. Después de la reciente fusión con Sharethrough y la adquisición de Kamino Retail , anunciantes, propietarios de medios y socios tecnológicos confían en los avanzados servicios y tecnologías de SSP, curación y retail media de Equativ para obtener los máximos resultados comerciales. Centrándose en soluciones programáticas vídeo, CTV y basadas en datos orientadas a la privacidad, Equativ permite a los clientes actuar en todo el ecosistema digital, protegiendo al mismo tiempo la privacidad del consumidor. La experiencia global de la empresa está sustentada por un equipo de más de 750 empleados en 19 países. Para más información, visite Equativ.com .

Acerca de Titan OS S.L.



Titan OS S.L. es una empresa tecnológica con sede en Barcelona y sucursales en Ámsterdam y Taipei. Está especializada en el desarrollo de software y soluciones para liberar todo el potencial de la televisión conectada. Está repensando la televisión para cambiar la forma en que las personas descubren contenidos y cómo las marcas conectan con las audiencias, facilitando el descubrimiento de contenidos. Su objetivo es fomentar la colaboración en todo el ecosistema televisivo para hacer crecer el mercado junto con fabricantes de televisores, minoristas, empresas de medios de comunicación, creadores de contenidos, editores y marcas. Su sistema operativo independiente impulsa los dispositivos de televisión inteligente de fabricantes de renombre mundial en Europa y América Latina, ofreciendo a millones de espectadores una experiencia personalizada desde el momento en que encienden su televisor. Con recomendaciones personalizadas, integra a la perfección todos los contenidos de la página de inicio, desde servicios de streaming por suscripción, películas, series y programas de televisión gratuitos y de pago hasta canales lineales. Más información en: www.titanos.tv

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c282cdd-cfde-4e92-93ee-b9723a6082b8

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.