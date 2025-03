Equativ e Titan OS si Alleano per Rivoluzionare la Pubblicità su CTV con la Precisione del Media Retail

Combinando la portata unica e i formati innovativi della CTV con la precisione dei dati dei media retail, gli inserzionisti possono ottenere dettagli approfonditi sui consumatori e scalare. I rivenditori potranno espandere le loro campagne di retail media con l'inventario della CTV. Entrambi beneficeranno dell'accesso a 30 milioni di famiglie europee.

LONDRA, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ annuncia oggi di essere diventata il nuovo ad server e la principale piattaforma supply-side (SSP) di Titan OS, la società europea di tecnologia e pubblicità che ha sviluppato un sistema operativo indipendente per la Connected TV (CTV). La partnership unisce la potenza del media retail con la CTV, consentendo ai marchi di realizzare campagne altamente mirate e orientate ai risultati.

Fondata nel 2024, Titan OS ha creato un ecosistema unificato e ha stretto accordi con produttori di TV, fornitori di contenuti, rivenditori e inserzionisti, raggiungendo 30 milioni di utenze in tutta Europa. Il suo sistema operativo è presente su milioni di TV Philips e presto lo sarà anche sui televisori JVC. Per quanto riguarda i contenuti, Titan offre una selezione di canali di streaming premium sulle TV Android di Sony.

Allineandosi perfettamente con la visione di Equativ per la crescita dell'ecosistema CTV e media retail, i media buyer possono ora trarre vantaggio da nuove opportunità, tra cui:

Posizionamenti pubblicitari premium: Accesso a posizionamenti privilegiati sui media, tra cui l'inserimento a tutto schermo nella homepage e la visibilità in-stream su più di 50 canali televisivi gratuiti in streaming (FAST), come CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One e l’offerta canali di Hearst Media.

I formati pubblicitari shoppable, che saranno lanciati nel corso del 2025, combineranno i dati di vendita al dettaglio e la tecnologia pubblicitaria di Equativ.

Teiffyon Parry, Chief Strategy Officer di Equativ, ha commentato: “La CTV è uno dei canali pubblicitari in più rapida ascesa e, se combinata con i potenti dati di prima parte dei media retail, crea un'opportunità impareggiabile per i marchi di entrare in contatto con consumatori mirati al momento giusto. La nostra nuova partnership con Titan OS si basa su questo slancio, consentendoci di offrire ai media buyer inventari premium e dati retail esclusivi, massimizzando l'efficacia delle loro campagne CTV lungo l'imbuto di marketing. Dopo l'alleanza con Deutsche Telekom dello scorso anno, questa nuova partnership strategica rappresenta un passo significativo per l'evoluzione dei nostri servizi di pubblicità televisiva programmatica in Europa e per la continua espansione negli Stati Uniti”.

Joe Evea, SVP Advertising and Retail Media di Titan OS, ha aggiunto: “Siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership apre all'intersezione tra media retail e CTV. Ci consentirà di aiutare i rivenditori a incrementare i ricavi nel media retail, dando loro accesso all'inventario CTV per 30 milioni di famiglie. I dati di prima parte dei rivenditori sono fondamentali per migliorare le capacità di targeting e questa alleanza con Equativ ci darà accesso a formati pubblicitari shoppable unici per favorire le conversioni su CTV. Dando seguito alla nostra prima partnership con Currys nel Regno Unito, prevediamo di collaborare con altri distributori strategici in tutta Europa nel corso del 2025”.

Informazioni su Equativ

Equativ, una delle principali piattaforme pubblicitarie indipendenti, porta scala e semplicità alla pubblicità digitale. Dopo la recente fusione con Sharethrough e l'acquisizione di Kamino Retail , gli inserzionisti, i proprietari di media e i partner tecnologici si affidano ai servizi e alle tecnologie avanzate di SSP, curation e retail media di Equativ per ottenere i massimi risultati commerciali. Concentrandosi su soluzioni programmatiche video, CTV e data-driven orientate alla privacy, Equativ consente ai clienti di attivarsi attraverso l'ecosistema digitale proteggendo la privacy dei consumatori. L'esperienza globale dell'azienda è supportata da un team di oltre 750 dipendenti in 19 Paesi. Per saperne di più, visitate il sito Equativ.com .

Informazioni su Titan OS S.L.



Titan OS S.L. è una società tecnologica con sede a Barcellona e filiali ad Amsterdam e Taipei. È specializzata nello sviluppo di software e soluzioni per liberare tutto il potenziale della TV connessa. Sta ripensando la TV per cambiare il modo in cui le persone scoprono i contenuti e come i marchi si connettono con il pubblico, rendendo più facile la scoperta dei contenuti. Il suo obiettivo è quello di promuovere collaborazioni nell'intero ecosistema televisivo per far crescere il mercato insieme a produttori di TV, rivenditori, aziende media, creatori di contenuti, editori e marchi. Il suo sistema operativo indipendente alimenta i dispositivi smart TV di produttori di fama mondiale in Europa e America Latina, offrendo a milioni di spettatori un'esperienza personalizzata dal momento in cui accendono il televisore. Grazie a consigli personalizzati, integra perfettamente tutti i contenuti presenti nella homepage, dai servizi di streaming in abbonamento, ai film, alle serie e ai programmi televisivi gratuiti e a pagamento, fino ai canali lineari. Maggiori informazioni su: www.titanos.tv

