A Dormer Pramet apresenta os novos produtos para 2025

MEBANE, N.C., March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Dormer Pramet está expandindo seu portfólio de ferramentas intercambiáveis com o lançamento de novas soluções de torneamento e fresamento de alto desempenho. Projetadas para maximizar a produtividade, essas ferramentas combinam precisão, durabilidade e eficiência aprimoradas, permitindo que os fabricantes ultrapassem os limites em suas operações.

Vá além dos limites - maximize a produtividade

Criadas para romper barreiras de desempenho, as novas ferramentas Dormer Pramet apresentam materiais avançados, designs inovadores e revestimentos de última geração. Elas oferecem a confiabilidade e a eficiência necessárias para enfrentar os desafios de usinagem mais difíceis da atualidade.

Novos produtos de torneamento

As últimas adições à linha de torneamento Dormer Pramet incluem:

Classe CVD T5415 : Ideal para o torneamento de ferro fundido nodular e materiais do grupo ISO H, a T5415 oferece excelente durabilidade em cortes interrompidos e melhor detecção de desgaste, garantindo a confiabilidade em operações de torneamento de alto desempenho.

: Ideal para o torneamento de ferro fundido nodular e materiais do grupo ISO H, a T5415 oferece excelente durabilidade em cortes interrompidos e melhor detecção de desgaste, garantindo a confiabilidade em operações de torneamento de alto desempenho. Quebra-cavacos KM : Projetado para materiais do grupo ISO K, o quebra-cavacos KM apresenta um amplo chanfro-T e ângulo de inclinação positivo para cortes mais suaves e consistentes. Quando combinado com a classe T5415, ele oferece excelente estabilidade, segurança de processo e desempenho em aplicações de torneamento médio.

: Projetado para materiais do grupo ISO K, o quebra-cavacos KM apresenta um amplo chanfro-T e ângulo de inclinação positivo para cortes mais suaves e consistentes. Quando combinado com a classe T5415, ele oferece excelente estabilidade, segurança de processo e desempenho em aplicações de torneamento médio. GL. S-PM: Projetadas para corte e canal profundo de materiais não ferrosos e superligas à base de titânio, essas pastilhas oferecem resistência superior ao desgaste e vida útil prolongada da ferramenta, garantindo desempenho confiável mesmo em cortes contínuos ou ligeiramente interrompidos.



Novos produtos de fresamento

As inovações de fresamento da Dormer Pramet para 2025 incluem:

A série STD para fresamento de cantos 90°: Com pastilhas triangulares e quatro tipos de fresas, a versátil série STD trabalha em usinagem leve, média, bruta e de alumínio com profundidades de corte de até 11 mm, oferecendo soluções econômicas e flexíveis.

Com pastilhas triangulares e quatro tipos de fresas, a versátil série STD trabalha em usinagem leve, média, bruta e de alumínio com profundidades de corte de até 11 mm, oferecendo soluções econômicas e flexíveis. Série SRN para fresamento de cópias: Essa série econômica inclui pastilhas redondas de dupla face com oito arestas de corte, maximizando as taxas de remoção de material e reduzindo os custos em até 20%. A SRN oferece corte suave e estabilidade aprimorada para aplicações de alto desempenho nos setores aeroespacial, de energia e outros.

Força unificada da Dormer Pramet

"Essas ofertas representam não apenas nossos mais recentes avanços tecnológicos, mas também a força unificada da Dormer Pramet como marca principal", disse Eduardo Martin, presidente da Dormer Pramet. "Isso marca o início de uma nova era em que nossa experiência combinada oferece soluções inovadoras, sustentáveis e focadas no cliente."

Para obter mais informações sobre os novos produtos Dormer Pramet para 2025, acesse https://dormerpramet.com/new-products-2025 e assista ao novo vídeo da campanha https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

Sobre a Dormer Pramet

A Dormer Pramet é uma fabricante e fornecedora global de ferramentas para o setor de corte de metais. Ela faz parte do Grupo Sandvik, um grupo global de engenharia de alta tecnologia que fornece soluções que aumentam a produtividade, a lucratividade e a sustentabilidade para os setores de manufatura, mineração e infraestrutura. O abrangente programa de produtos da Dormer Pramet inclui ferramentas para furação, fresamento, rosqueamento e torneamento rotativas e intercambiáveis para uso em uma ampla variedade de ambientes de produção. Um amplo serviço de vendas e suporte técnico opera em 20 escritórios, atendendo a mais de 100 mercados em todo o mundo. Esses escritórios são auxiliados por instalações de produção dedicadas na Europa, nas Américas e na Ásia, além de uma rede de distribuição e logística altamente desenvolvida.

Na foto:

Novas ferramentas intercambiáveis de alto desempenho da Dormer Pramet para 2025.

Notas para os editores:

A Dormer Pramet é uma fabricante global de ferramentas de corte para uma ampla gama de setores. A empresa opera globalmente com instalações de produção na Europa, nas Américas e na Ásia.

Emitido por:

Dormer Pramet LLC

1483 Dogwood Way

Mebane, NC 27302-9115

www.dormerpramet.com

communications@dormerpramet.com



Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fe428e-69ac-47a9-b677-501117379cb3/pt

