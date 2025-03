도머 프라멧, 2025년 신제품 공개

메베인, 노스캐롤라이나 , March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 도머 프라멧은 새로운 고성능 선삭 및 밀링 솔루션을 출시하여 인덱서블 공구 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 생산성을 극대화하도록 설계된 이 공구는 향상된 정밀도, 내구성 및 효율성을 결합하여 제조업체가 작업의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다.

한계를 뛰어넘어 생산성 극대화

성능의 한계를 극복하기 위해 제작된 새로운 Dormer Pramet 공구는 첨단 소재, 혁신적인 디자인, 차세대 코팅을 특징으로 합니다. 오늘날의 가장 까다로운 가공 과제를 해결하는 데 필요한 신뢰성과 효율성을 제공합니다.

새로운 터닝 제품

도머 프라멧 터닝 제품군에 최근 추가된 제품은 다음과 같습니다:

T5415 CVD 재종 : 구상 흑연 주철 및 ISO H 그룹 소재 선삭에 이상적인 T5415는 단속 절삭에서 뛰어난 내구성과 향상된 마모 확인 기능을 제공하여 고성능 선삭 작업에서 신뢰성을 보장합니다.



구상 흑연 주철 및 ISO H 그룹 소재 선삭에 이상적인 T5415는 단속 절삭에서 뛰어난 내구성과 향상된 마모 확인 기능을 제공하여 고성능 선삭 작업에서 신뢰성을 보장합니다. KM 칩브레이커 : ISO K 그룹 소재용으로 설계된 KM 칩브레이커는 넓은 T-랜드와 플러스 경사각으로 더욱 부드럽고 일관된 절삭을 가능하게 합니다. T5415 등급과 함께 사용하면 중삭 적용 분야에서 탁월한 안정성, 공정 보안 및 성능을 제공합니다.



ISO K 그룹 소재용으로 설계된 KM 칩브레이커는 넓은 T-랜드와 플러스 경사각으로 더욱 부드럽고 일관된 절삭을 가능하게 합니다. T5415 등급과 함께 사용하면 중삭 적용 분야에서 탁월한 안정성, 공정 보안 및 성능을 제공합니다. GL. S-PM 인서트: 비철 소재 및 티타늄 기반 초합금의 깊은 절단 및 홈 가공용으로 설계된 이 인서트는 우수한 내마모성과 연장된 공구 수명을 제공하여 연속 절삭 또는 약 단속 절삭에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

새로운 밀링 제품

2025년 도머 프라멧의 밀링 혁신은 다음과 같습니다:

- 숄더 밀링용 STD 시리즈: 삼각 인서트와 4개의 적용 가능한 커터를 갖춘 다목적 STD 시리즈는 최대 11mm의 절삭 깊이로 경, 중, 황삭 및 알루미늄 가공에 적용할 수 있어 비용 효율적이고 유연한 솔루션을 제공합니다.

- 카피 밀링용 SRN 시리즈: 이 경제적인 시리즈에는 8개의 절삭 날이 있는 양면 원형 인서트가 포함되어 있어 금속 제거율을 극대화하고 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있습니다. SRN은 항공우주, 에너지 및 기타 산업의 고성능 애플리케이션을 위해 부드러운 절삭과 향상된 안정성을 제공합니다.

도머 프라멧의 통합된 힘

"이 제품들은 최신 기술 발전뿐만 아니라 마스터 브랜드로서 도머 프라멧의 통합된 힘을 나타냅니다."라고 도머 프라멧의 사장인 에두아르도 마틴은 말합니다. "이는 우리의 전문성이 결합되어 혁신적이고 지속 가능한 고객 중심 솔루션을 제공하는 새로운 시대의 시작을 의미합니다."

2025년 도머 프라멧 신제품에 대한 자세한 내용은 https://dormerpramet.com/new-products-2025 에서 확인할 수 있으며, 새로운 캠페인 영상 https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k 을 시청할 수 있습니다.

도머 프라멧 소개

도머 프라멧은 금속 절삭 산업을 위한 공구를 제조 및 공급하는 글로벌 기업입니다. 제조, 광업 및 인프라 산업에 생산성, 수익성 및 지속 가능성을 향상시키는 솔루션을 제공하는 글로벌 첨단 엔지니어링 그룹인 샌드빅 그룹에 속해 있습니다. 도머 프라멧의 포괄적인 제품 프로그램은 다양한 생산 환경에서 사용할 수 있는 로터리 및 인덱서블 드릴링, 밀링, 스레딩 및 터닝 공구를 모두 포함합니다. 20개 지사에서 광범위한 영업 및 기술 지원 서비스를 운영하며 전 세계 100개 이상의 시장에 서비스를 제공합니다. 유럽, 미주, 아시아에 위치한 전용 생산 시설과 높은 수준으로 발전된 유통 및 물류 네트워크의 지원을 받고 있습니다.

사진:

도머 프라멧, 2025년을 위한 새로운 고성능 인덱서블 공구 출시.

편집자 참고 사항:

도머 프라멧은 다양한 산업 분야에 사용되는 절삭 공구를 제조하는 글로벌 기업입니다. 이 회사는 유럽, 미주, 아시아에 생산 시설을 갖추고 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다.

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fe428e-69ac-47a9-b677-501117379cb3/kor

2025년 신제품 한계를 넘어 Dormer Pramet의 최신 혁신적 애플리케이션으로 생산성을 극대화하세요.

