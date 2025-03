ドーマー・プラメット、2025年 新製品を発表

米国ノースカロライナ州メバネ-, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ドーマー・プラメットは、新しい高性能旋削およびフライス加工ソリューションを発表し、刃先交換式工具のポートフォリオを拡大します。生産性を最大化するために設計されたこれらの工具は、強化された精度、耐久性、効率性を兼ね備えており、製造業者の加工において限界を超える力を与えます。

性能の壁を打ち破るために作られた新しいドーマー・プラメットの工具は、先端材料、革新的な設計、次世代コーティングを特徴としています。今日の最も困難な加工課題に取り組むために必要な信頼性と効率性を提供します。

旋削の新製品

ドーマー・プラメットの旋削工具シリーズに加わった最新製品は以下の通りです:

T5415 CVD 材種 :球状黒鉛鋳鉄およびISO Hグループ材の旋削加工に最適なT5415は、断続切削での優れた耐久性を発揮し、磨耗検知能力の向上を実現し、高性能旋削加工における信頼性を確保します。



:球状黒鉛鋳鉄およびISO Hグループ材の旋削加工に最適なT5415は、断続切削での優れた耐久性を発揮し、磨耗検知能力の向上を実現し、高性能旋削加工における信頼性を確保します。 KM チップブレーカ: ISO Kグループ材用に設計されたKMチップブレーカは、広いTランドとポジのすくい角が特徴で、よりスムーズで安定した切削を実現します。T5415材種との組み合わせで、中領域の旋削加工において、優れた安定性、加工の安全性、およびパフォーマンスを発揮します。



ISO Kグループ材用に設計されたKMチップブレーカは、広いTランドとポジのすくい角が特徴で、よりスムーズで安定した切削を実現します。T5415材種との組み合わせで、中領域の旋削加工において、優れた安定性、加工の安全性、およびパフォーマンスを発揮します。 GL.S-PMインサート:非鉄材料およびチタン基超合金の深い突っ切りと溝加工用に設計されたこのインサートは、優れた耐摩耗性と工具寿命の延長を実現し、連続切削と軽度の断続切削で高信頼性の性能を発揮します。

フライスの新製品

2025年ドーマー・プラメットのフライス加工の技術革新には次のようなものがあります:

ショルダ加工用 STD シリーズ: 三角形インサートと4つの適応カッタを特徴とする汎用性の高いSTDシリーズは、切込み11mmまでの軽、中、粗加工およびアルミ加工に対応し、費用対効果の高い柔軟なソリューションを提供します。



三角形インサートと4つの適応カッタを特徴とする汎用性の高いSTDシリーズは、切込み11mmまでの軽、中、粗加工およびアルミ加工に対応し、費用対効果の高い柔軟なソリューションを提供します。 倣い加工用SRNシリーズ:この経済的なシリーズには、8つの切れ刃を持つ両面丸駒インサートが含まれ、切り屑排出量を最大化し、コストを最大20%削減します。SRNは航空宇宙、発電、その他の産業における高性能アプリケーション向けにスムースな切削と安定性の向上を提供します。

ドーマー・プラメットの総合力

ドーマー・プラメット社の社長、エドゥアルド・マーティンは「これらの製品は、当社の最新の技術的進歩を表すだけでなく、マスターブランドとしてのドーマー・プラメットの統一された強みも表しています」そして、「これは、当社の専門知識を結集して革新的で持続可能な顧客重視のソリューションを提供する新しい時代の幕開けである」と述べています。

2025年のドーマー・プラメットの新製品についての詳細は、https://dormerpramet.com/new-products-2025、新しいキャンペーンビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k をご覧ください。

ドーマー・プラメット社について

ドーマー・プラメットは金属切削産業向けの工具を製造する世界的なメーカーで、サプライヤーです。サンドビックグループの一員であり、製造業、鉱業、インフラストラクチャ事業の生産性、収益性、持続可能性を高めるソリューションを提供する世界的なハイテクエンジニアリンググループです。ドーマー・プラメットの包括的な製品プログラムには、さまざまな生産環境で使用されるソリッドおよび刃先交換式ドリル、フライス、ねじ切り、旋削工具が含まれます。幅広い販売および技術サポートサービスを20のオフィスから、世界100以上の市場にサービスを提供しています。また、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの生産拠点と、高度に発達した流通・ロジスティクスネットワークが、これらの施設を支援しています。

ドーマー・プラメット2025年ハイパフォーマンス刃先交換式工具。

ドーマー・プラメット社は幅広い産業向けの切削工具のグローバルメーカ―です。ヨーロッパ、アメリカ、アジアに生産拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。

Dormer Pramet LLC

1483 Dogwood Way

Mebane, NC 27302-9115

www.dormerpramet.com

communications@dormerpramet.com



この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fe428e-69ac-47a9-b677-501117379cb3/jpn

2025年 新製品 限界を超え、Dormer Prametの最新革新アプリケーションで生産性を最大化しましょう。

