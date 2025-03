Dormer Pramet dévoile de nouveaux produits pour 2025

MEBANE, N.C., 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet élargit son portefeuille d'outils indexables avec le lancement de nouvelles solutions de tournage et de fraisage haute performance. Conçus pour maximiser la productivité, ces outils combinent une précision, une durabilité et une efficacité accrues, permettant aux fabricants de dépasser les limites de leurs opérations.

Dépasser les limites - maximiser la productivité

Conçus pour franchir les barrières de la performance, les nouveaux outils Dormer Pramet se caractérisent par des matériaux avancés, des conceptions innovantes et des revêtements de nouvelle génération. Ils offrent la fiabilité et l'efficacité nécessaires pour relever les défis d'usinage les plus difficiles d'aujourd'hui.

Nouveaux produits de tournage

Les dernières nouveautés de la gamme Dormer Pramet sont les suivantes :

La nuance T5415 CVD : idéale pour le tournage de la fonte nodulaire et des matériaux du groupe ISO H, la nuance T5415 offre une durabilité exceptionnelle dans les coupes interrompues et une meilleure détection de l'usure, ce qui garantit la fiabilité des opérations de tournage à haute performance.



: idéale pour le tournage de la fonte nodulaire et des matériaux du groupe ISO H, la nuance T5415 offre une durabilité exceptionnelle dans les coupes interrompues et une meilleure détection de l'usure, ce qui garantit la fiabilité des opérations de tournage à haute performance. Brise-copeaux KM : Conçu pour les matériaux du groupe ISO K, le brise-copeaux KM est doté d'une large listel et d'un angle de coupe positif pour des coupes plus douces et plus régulières. Associé à la nuance T5415, il offre une excellente stabilité, une sécurité des processus et des performances dans les applications de tournage semi-ébauche.



Conçu pour les matériaux du groupe ISO K, le brise-copeaux KM est doté d'une large listel et d'un angle de coupe positif pour des coupes plus douces et plus régulières. Associé à la nuance T5415, il offre une excellente stabilité, une sécurité des processus et des performances dans les applications de tournage semi-ébauche. GL. S-PM : Conçues pour le tronçonnage profond et le rainurage des matériaux non ferreux et des superalliages à base de titane, ces plaquettes offrent une résistance à l'usure supérieure et une durée de vie prolongée de l'outil, garantissant des performances fiables même dans les coupes continues ou légèrement interrompues.



Nouveaux produits de fraisage

Les innovations de Dormer Pramet en matière de fraisage pour 2025 sont les suivantes :

La famille STD pour le fraisage d'épaulement : Dotée de plaquettes triangulaires et de quatre fraises adaptables, la polyvalence de la famille STD permet d'usiner des pièces de l'ébauche à la finition dans la plupart des matériaux y compris l'aluminium avec des profondeurs de coupe allant jusqu'à 11 mm, offrant ainsi des solutions rentables et flexibles.



: Dotée de plaquettes triangulaires et de quatre fraises adaptables, la polyvalence de la famille STD permet d'usiner des pièces de l'ébauche à la finition dans la plupart des matériaux y compris l'aluminium avec des profondeurs de coupe allant jusqu'à 11 mm, offrant ainsi des solutions rentables et flexibles. La famille SRN pour le copiage : Cette famille économique comprend des plaquettes rondes réversibles avec huit arêtes de coupe, maximisant les taux d'enlèvement de matière et réduisant les coûts jusqu'à 20 %. La famille SRN offre une coupe en douceur et une stabilité accrue pour des applications de haute performance dans l'aérospatiale, l'énergie et d'autres industries.



Force unifiée de Dormer Pramet

"Ces offres représentent non seulement nos dernières avancées technologiques, mais aussi la force unifiée de Dormer Pramet en tant que marque principale", a déclaré Eduardo Martin, président de Dormer Pramet. "Cela marque le début d'une nouvelle ère où notre expertise combinée fournit des solutions innovantes, durables et orientées vers le client."

Pour plus d'informations sur les nouveaux produits Dormer Pramet pour 2025, visitez le site https://dormerpramet.com/new-products-2025 et regardez la nouvelle vidéo de la campagne https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

À propos de Dormer Pramet

Dormer Pramet est un fabricant et fournisseur mondial d'outils pour l'industrie de la coupe des métaux. Il fait partie du groupe Sandvik, un groupe mondial d'ingénierie de haute technologie fournissant des solutions qui améliorent la productivité, la rentabilité et la durabilité pour les industries manufacturières, minières et d'infrastructure. La gamme complète de produits de Dormer Pramet comprend des outils de perçage, de fraisage, de filetage et de tournage, rotatifs et indexables, destinés à être utilisés dans une grande variété d'environnements de production. Un vaste service de vente et d'assistance technique opère à partir de 20 bureaux, desservant plus de 100 marchés dans le monde. Ils sont assistés par des sites de production spécialisés en Europe, en Amérique et en Asie, ainsi que par un réseau de distribution et de logistique très développé.

En photo :

Les nouveaux outils indexables haute performance de Dormer Pramet pour 2025.

Notes à l'attention des rédacteurs :

Dormer Pramet est un fabricant mondial d'outils de coupe pour un large éventail d'industries. L'entreprise est présente dans le monde entier et possède des sites de production en Europe, en Amérique et en Asie.

Publié par :

Dormer Pramet LLC

1483 Dogwood Way

Mebane, NC 27302-9115

www.dormerpramet.com

communications@dormerpramet.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fe428e-69ac-47a9-b677-501117379cb3/fr

