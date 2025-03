BitMEX reduce en un 60 % los recortes por márgenes multiactivos y añade el SOL como moneda de margen

MAHE, Seychelles, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX , la bolsa de criptoderivados gánster original (OG, por sus siglas en inglés), anunció importantes actualizaciones para sus usuarios de margen de activos múltiples, incluida una reducción del 60 % en los recortes y la adición de SOL (Solana) como moneda de margen. Esta actualización permite a los usuarios de BitMEX experimentar una de las tasas de recorte más bajas del sector de las criptomonedas y operar cualquier contrato de derivados en la plataforma con SOL como garantía.

Previamente en enero, BitMEX lanzó su función de margen de activos múltiples para ofrecer a los usuarios una mayor simplicidad y eficiencia de capital al momento de operar con contratos de derivados. Con la reciente actualización, BitMEX ahora admite USDT, USDC, BTC, ETH y SOL como garantía, con una de las tasas de recorte más bajas disponibles en el mercado.

Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX, comentó: “En BitMEX estamos comprometidos a mejorar constantemente nuestra plataforma para mejorar la experiencia de operaciones de nuestros usuarios. Basándonos en el lanzamiento de margen de activos múltiples a principios de este año, vamos un paso más allá al reducir considerablemente los recortes y ampliar nuestras opciones de garantía con SOL. Esta actualización forma parte de nuestros esfuerzos continuos por ofrecer una mayor eficiencia y flexibilidad del capital, y empoderar a los operadores con soluciones más optimizadas”.

A diferencia de los requisitos establecidos en la mayoría de las bolsas, BitMEX garantiza una experiencia fluida de operación: los usuarios pueden depositar su divisa preferida y comenzar a operar de inmediato sin necesidad de transferir fondos entre billeteras. El sistema de margen de activos múltiples de BitMEX asigna automáticamente los fondos de un usuario para cumplir los requisitos de margen de sus posiciones de la forma más eficiente posible.

Para empezar a utilizar el margen de activos múltiples, los usuarios deben cambiar el modo de margen de su cuenta a "Margen de activos múltiples" en el formulario de órdenes de la página de operaciones. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo activar el margen de activos múltiples en BitMEX, visite aquí.

Para obtener más información sobre la nueva actualización de la función de margen de activos múltiples en BitMEX, visite esta página .

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, gran liquidez nativa de criptomonedas y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar sabiendo que sus fondos están seguros. Y también que tienen acceso a los productos y herramientas que necesitan para ser rentables.

BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de reservas y prueba de pasivos en la cadena. La bolsa continúa publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información sobre BitMEX, visite el blog de BitMEX o www.bitmex.com , y síganos en Telegram , Twitter , Discord , y sus comunidades en línea . Para consultas de los medios, comuníquese con: press@bitmex.com .

