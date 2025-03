Mavenir dan e& UAE Mengumumkan Perkongsian Teknologi Strategik Pelbagai Tahun di #MWC25 Bermula dengan Kerjasama dalam Teras Paket 5G Tertumpu

BARCELONA, Sepanyol, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan dan e& UAE, cabang telekom kumpulan teknologi global e&, mengumumkan kerjasama untuk memajukan masa depan e& UAE bagi rangkaian teras paket tertumpu asli awan merentasi 4G, 5G (NSA dan SA) di Mobile World Congress di Barcelona. Ini menandakan satu peristiwa penting dalam perjalanan ke arah ketersambungan generasi akan datang dan transformasi digital.

Perkongsian jangka panjang ini memanfaatkan teknologi canggih dan ciri termaju, termasuk perkhidmatan 5G yang didayakan AI, automasi dan orkestrasi. Infrastruktur yang teguh ini direka bentuk untuk menyokong pelbagai kes penggunaan masa hadapan, daripada jalur lebar mudah alih yang dipertingkatkan dan komunikasi kependaman rendah yang sangat boleh dipercayai kepada komunikasi jenis mesin yang besar.

Dengan Mavenir dan e& UAE disatukan, ia menetapkan pentas untuk kes penggunaan yang inovatif termasuk bandar pintar, kenderaan autonomi, IoT industri dan pengalaman AR/VR yang mendalam menggunakan teknologi AI terkini. Persekitaran teras paket tertumpu memastikan peralihan yang lancar dan kesediaan untuk keupayaan 6G, membuka jalan untuk kemajuan masa depan dalam ketersambungan yang menyokong keperluan perniagaan e& UAE yang semakin berkembang.

Pardeep Kohli, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir: "Kami teruja untuk bekerjasama dengan e& UAE dalam menggunakan rangkaian teras 5G yang canggih. Kerjasama ini menggariskan komitmen kami untuk memacu inovasi dan menyampaikan penyelesaian termaju yang memperkasakan pelanggan kami. Ciri dan teknologi termaju yang disepadukan ke dalam rangkaian ini akan membuka kemungkinan baru dan menetapkan asas untuk keupayaan 6G pada masa depan."

Khaled Al Suwaidi, rangkaian teras dan platform, e& UAE, berkata: "Kejayaan kerjasama kami dengan Mavenir menandakan satu langkah ke hadapan yang penting dalam misi kami untuk menyediakan ketersambungan bertaraf dunia dan perkhidmatan digital kepada pelanggan kami. Penggunaan rangkaian teras 5G termaju ini bukan sahaja meningkatkan tawaran semasa kami tetapi juga meletakkan kami di barisan hadapan dalam inovasi teknologi. Kami berharap dapat menerokai bidang baharu bersama-sama dalam AI, automasi, orkestrasi, BSS digital dan RCS untuk terus menyampaikan nilai yang luar biasa kepada pelanggan kami."

Mavenir dan e& UAE komited untuk kerjasama berterusan dalam pelbagai domain untuk memacu inovasi berterusan dan menyampaikan pengalaman digital transformatif kepada pelanggan di seluruh rantau ini.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Perihal e& UAE

e& UAE merupakan cabang telekomunikasi utama e& di UAE, yang dibina di atas warisan kecemerlangan sambungan selama 5 dekad. Misi kami adalah untuk menyampaikan pengalaman sambungan unggul bertaraf dunia yang menyemarakkan inovasi tertumpu masa depan UAE.

Dengan memanfaatkan teknologi bertaraf dunia terkini, e& UAE menyasarkan untuk mengubah kehidupan dan industri, mengubah setiap sambungan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan setiap interaksi menjadi kemungkinan transformatif.

Kami fokus untuk mengembangkan perkhidmatan teras kami dan pasaran digital dengan memperkayakan cadangan nilai pengguna yang memenuhi gaya hidup baharu serta permintaan yang muncul melangkaui perkhidmatan telekomunikasi teras, termasuk kesihatan, insurans dan permainan.

Sebagai rakan kongsi perusahaan yang dipercayai, e& UAE terus memperkasakan seluruh industri dengan 5G dan AI, menyampaikan ekosistem penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan ketersambungan mereka dan banyak lagi, memperkasakan mereka untuk mengautomasikan, berinovasi, mengubah dan menskalakan.

Mengukuhkan kedudukan kepimpinan kami sebagai syarikat telekomunikasi yang dikuasakan AI, e& UAE menyampaikan ketersambungan yang lancar, penyelesaian AI yang canggih dan inovasi yang mampan untuk meningkatkan orang ramai dan komuniti, serta memperkasakan perniagaan dan industri supaya semua orang berkembang maju dalam dunia yang mengutamakan digital.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang e& UAE, sila lawati: https://www.etisalat.ae

