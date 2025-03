Mavenir dan e& UAE Mengumumkan Kemitraan Teknologi Strategis Multitahun di #MWC25, Dimulai dengan Kolaborasi dalam Converged 5G Packet Core

BARCELONA, Spanyol, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan cloud-native, dan e& UAE, divisi telekomunikasi dari grup teknologi global e&, mengumumkan kolaborasi untuk mengembangkan jaringan converged packet core cloud-native milik e& UAE untuk 4G dan 5G (NSA dan SA) di Mobile World Congress di Barcelona. Ini menandai pencapaian penting dalam perjalanan menuju konektivitas generasi berikutnya dan transformasi digital.

Kemitraan jangka panjang ini memanfaatkan teknologi mutakhir dan fitur-fitur canggih, termasuk layanan 5G berbasis AI, otomatisasi, dan orkestrasi. Infrastruktur yang kuat ini dirancang untuk mendukung berbagai kasus penggunaan di masa depan, mulai dari broadband seluler yang ditingkatkan dan komunikasi latensi rendah yang sangat andal hingga komunikasi mesin dalam skala besar.

Dengan kolaborasi antara Mavenir dan e& UAE, kemitraan ini membuka peluang bagi berbagai kasus penggunaan inovatif, termasuk kota pintar, kendaraan otonom, IoT industri, serta pengalaman AR/VR imersif yang didukung oleh teknologi AI terbaru. Lingkungan converged packet core memastikan transisi yang mulus dan kesiapan untuk kapabilitas 6G, membuka jalan bagi kemajuan konektivitas di masa depan guna mendukung kebutuhan bisnis e& UAE yang terus berkembang.

Pardeep Kohli, Presiden dan CEO Mavenir: "Kami sangat antusias untuk bermitra dengan e& UAE dalam menerapkan jaringan core 5G tercanggih. Kolaborasi ini menegaskan komitmen kami untuk mendorong inovasi dan menghadirkan solusi mutakhir yang memberdayakan pelanggan kami. Fitur-fitur canggih dan teknologi yang terintegrasi dalam jaringan ini akan membuka peluang baru serta membangun dasar bagi kapabilitas 6G di masa depan."

Khaled Al Suwaidi, jaringan dan platform core, e& UAE, mengatakan: "Kolaborasi sukses kami dengan Mavenir menandai langkah maju yang signifikan dalam misi kami untuk menyediakan konektivitas dan layanan digital kelas dunia bagi pelanggan kami. Penerapan jaringan core 5G canggih ini tidak hanya meningkatkan layanan kami saat ini, tetapi juga menempatkan kami di garis depan inovasi teknologi. Kami berharap dapat menjajaki area baru bersama dalam AI, otomatisasi, orkestrasi, BSS digital, dan RCS untuk terus memberikan nilai luar biasa bagi pelanggan kami."

Mavenir dan e& UAE berkomitmen untuk terus berkolaborasi di berbagai bidang guna mendorong inovasi berkelanjutan dan menghadirkan pengalaman digital transformatif bagi pelanggan di seluruh wilayah.

Tentang Mavenir

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan, yang meningkatkan kemampuan operator dalam mewujudkan manfaat 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Tentang e& UAE

e& UAE adalah divisi telekomunikasi unggulan e& di UAE, yang dibangun di atas warisan lima dekade keunggulan dalam konektivitas. Misi kami adalah menghadirkan pengalaman konektivitas superior kelas dunia yang mendorong inovasi berfokus masa depan di UAE.

Dengan memanfaatkan teknologi kelas dunia terbaru, e& UAE bertujuan untuk mentransformasi kehidupan dan industri, mengubah setiap koneksi menjadi peluang pertumbuhan dan setiap interaksi menjadi kemungkinan transformatif.

Kami berfokus pada perluasan layanan inti dan marketplace digital dengan memperkaya proposisi nilai bagi pelanggan. Layanan tersebut mencakup gaya hidup baru dan permintaan yang berkembang di luar layanan telekomunikasi inti, termasuk dalam bidang kesehatan, asuransi, dan gaming.

Sebagai mitra tepercaya bagi perusahaan, e& UAE terus mendukung berbagai industri dengan 5G dan AI, menghadirkan ekosistem solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas mereka dan lebih dari itu, memberdayakan mereka untuk mengotomatisasi, berinovasi, bertransformasi, dan berkembang.

Dengan memperkuat posisi kepemimpinan kami sebagai perusahaan telekomunikasi berbasis AI, e& UAE menghadirkan konektivitas tanpa batas, solusi AI mutakhir, dan inovasi berkelanjutan untuk memberdayakan individu dan komunitas serta mendukung bisnis dan industri. Dengan demikian, semua orang dapat berkembang di dunia yang berorientasi digital.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang e& UAE, silakan kunjungi: https://www.etisalat.ae

