Mavenir y e& UAE anuncian asociación tecnológica estratégica plurianual en el MWC25, comenzando con colaboración en núcleo de paquete 5G convergente

BARCELONA, España, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube, junto con e& UAE, la división de telecomunicaciones del grupo de tecnología global e&, anunciaron una colaboración para avanzar en el futuro de e& UAE de redes de núcleo de paquetes convergentes nativas en la nube en 4G, 5G (NSA y SA) en el Mobile World Congress en Barcelona. Esto marca un hito significativo en su camino hacia la conectividad de próxima generación y transformación digital.

Esta asociación a largo plazo implementa tecnologías de vanguardia y funciones avanzadas, incluyendo servicios 5G habilitados para inteligencia artificial, automatización y orquestación. Esta infraestructura robusta está diseñada para soportar una amplia variedad de casos de uso futuros, desde banda ancha móvil optimizada y comunicaciones ultra fiables de baja latencia hasta comunicaciones masivas de tipo máquina.

Con la unión de Mavenir y e& UAE, prepara el terreno para casos de uso innovadores, que incluyen ciudades inteligentes, vehículos autónomos, IoT industrial y experiencias inmersivas de AR/VR utilizando la última tecnología de IA. El entorno central de paquetes convergentes asegura una transición transparente y preparación para capacidades 6G, abriendo camino para futuros avances en conectividad y apoyando las necesidades de los negocios en expansión de e& UAE.

Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir: "Estamos muy contentos de asociarnos con e& UAE en la implementación de una red central 5G de última generación. Esta colaboración subraya nuestro compromiso de impulsar la innovación y ofrecer soluciones de vanguardia que empoderen a nuestros clientes. Las funciones y tecnologías avanzadas integradas en esta red abrirán nuevas posibilidades y sentarán las bases para futuras capacidades 6G".

Khaled Al Suwaidi, redes y plataformas centrales, e& UAE, dijo: "Nuestra exitosa colaboración con Mavenir marca un paso significativo hacia adelante en nuestra misión de ofrecer conectividad de talla mundial y servicios digitales a nuestros clientes. La implementación de esta red central 5G avanzada además de mejorar nuestras ofertas actuales también nos posiciona a la vanguardia de la innovación tecnológica. Estamos listos para explorar juntos nuevas áreas en IA, automatización, orquestación, BSS digital y RCS, para continuar ofreciendo un valor excepcional a nuestros clientes".

Mavenir y e& UAE están comprometidas con la colaboración continua en varios dominios para impulsar la innovación continua y ofrecer experiencias digitales transformadoras a los clientes de toda la región.

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Acerca de e& UAE

e& UAE es la principal división de telecomunicaciones de e& en los Emiratos Árabes Unidos, formada sobre la base de un legado de cinco décadas de excelencia en conectividad. Nuestra misión es ofrecer experiencias de conectividad superiores de talla mundial que impulsen la innovación orientada al futuro de los EAU.

Utilizando las últimas tecnologías de talla mundial, e& UAE tiene como objetivo transformar vidas y sectores, convirtiendo cada conexión en una oportunidad de crecimiento y cada interacción en una posibilidad transformadora.

Nos centramos en expandir nuestros principales servicios y mercados digitales, enriqueciendo las propuestas de valor para el consumidor que abordan nuevos estilos de vida y demandas emergentes más allá de los principales servicios de telecomunicaciones, incluyendo salud, seguros y juegos.

Como socio empresarial de confianza, e& UAE continúa alimentando sectores enteros con 5G e IA, ofreciendo un ecosistema personalizado de soluciones para satisfacer sus necesidades de conectividad y más, capacitándolos para automatizar, innovar, transformar y dimensionar.

Fortaleciendo nuestra posición de liderazgo como una empresa de telecomunicaciones impulsada por IA, e& UAE ofrece conectividad transparente, soluciones de IA de vanguardia e innovación sostenible para elevar a las personas y comunidades, y empoderar a las empresas y sectores, para que todos prosperen en un mundo digitalizado.

Para más información acerca de e& UAE, visite: https://www.etisalat.ae

