Mavenir und e& UAE kündigen auf der #MWC25 eine mehrjährige strategische Technologiepartnerschaft, beginnend mit der Zusammenarbeit im konvergenten 5G Packet Core, an

BARCELONA, Spanien, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, und e& UAE, die Telekommunikationssparte des globalen Technologiekonzerns e&, haben auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine Kooperation bekannt gegeben, um die Zukunft der Cloud-nativen konvergenten Paketkernnetze von e& UAE über 4G, 5G (NSA und SA) voranzutreiben. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Konnektivität der nächsten Generation und zur digitalen Transformation.

Diese langfristige Partnerschaft nutzt hochmoderne Technologien und fortschrittliche Funktionen, darunter KI-fähige 5G-Dienste, Automatisierung und Orchestrierung. Diese robuste Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie eine breite Palette künftiger Anwendungsfälle unterstützt, von verbesserten mobilen Breitbanddiensten und äußerst zuverlässiger Kommunikation mit geringer Latenz bis hin zu massiver maschinengestützter Kommunikation.

Die Zusammenarbeit von Mavenir und e& UAE schafft die Voraussetzungen für innovative Anwendungsfälle wie Smart Citys, autonome Fahrzeuge, industrielles IoT und immersive AR/VR-Erlebnisse unter Verwendung der neuesten KI-Technologie. Die konvergente Packet-Core-Umgebung gewährleistet sowohl einen nahtlosen Übergang als auch die Bereitschaft für 6G-Funktionen und ebnet den Weg für künftige Fortschritte bei der Konnektivität, die den wachsenden Geschäftsanforderungen von e& UAE gerecht werden.

Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit e& UAE beim Aufbau eines hochmodernen 5G-Kernnetzes. Diese Kooperation unterstreicht unser Engagement, Innovationen voranzutreiben und innovative Lösungen zu liefern, die unsere Kunden unterstützen. Die in dieses Netz integrierten fortschrittlichen Funktionen und Technologien werden neue Möglichkeiten eröffnen und die Grundlage für künftige 6G-Funktionen bilden.“

Khaled Al Suwaidi, Abteilung Kernnetze und Plattformen bei e& UAE, erklärt: „Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mavenir ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei unserer Mission, unseren Kunden erstklassige Konnektivität und digitale Dienste zu bieten. Die Bereitstellung dieses fortschrittlichen 5G-Kernnetzes erweitert nicht nur unser aktuelles Angebot, sondern positioniert uns auch an der Spitze der technologischen Innovation. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Bereiche der KI, Automatisierung, Orchestrierung sowie des digitalen BSS und RCS zu erforschen, um unseren Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

Mavenir und e& UAE verpflichten sich zu einer fortlaufenden Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, um kontinuierliche Innovationen voranzutreiben und Kunden in der gesamten Region transformative digitale Erfahrungen zu bieten.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Über e& UAE

e& UAE ist das Aushängeschild der Telekommunikationssparte von e& in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das auf einer fünf Jahrzehnte langen Tradition von exzellenter Konnektivität aufbaut. Unsere Mission ist es, erstklassige Konnektivitätserlebnisse zu bieten, die die zukunftsorientierte Innovation in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorantreiben.

e& UAE nutzt die neuesten Spitzentechnologien, um Leben und Branchen zu verändern, indem es jede Verbindung in eine Wachstumschance und jede Interaktion in eine transformative Möglichkeit verwandelt.

Wir konzentrieren uns auf die Erweiterung unserer Kerndienste und digitalen Marktplätze durch die Bereicherung von Wertangeboten für Verbraucher, die auf neue Lebensstile und neue Anforderungen über die wichtigsten Telekommunikationsdienste hinaus, einschließlich Gesundheit, Versicherungen und Gaming, eingehen.

Als vertrauenswürdiger Partner von Unternehmen unterstützt e& UAE ganze Branchen mit 5G und KI und bietet ein maßgeschneidertes Ökosystem von Lösungen, um ihre Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen und sie in die Lage zu versetzen, zu automatisieren, zu innovieren, zu transformieren und zu skalieren.

e& UAE stärkt seine Führungsposition als KI-gestütztes Telekommunikationsunternehmen und bietet nahtlose Konnektivität, modernste KI-Lösungen und nachhaltige Innovationen, um Menschen und Communitys zu fördern und Unternehmen und Branchen zu stärken, damit alle in einer digitalisierten Welt erfolgreich sind.

Weitere Informationen über e& UAE finden Sie unter: https://www.etisalat.ae

