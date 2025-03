Quantexa Melengkapkan Pusingan Pelaburan Siri F USD 175 juta, diterajui oleh Teachers’ Venture Growth

Peneraju AI UK mempercepatkan rancangan pertumbuhan ketika ia mencapai penilaian USD 2.6 bilion

Pembiayaan akan digunakan untuk membangunkan inisiatif baharu, mengukuhkan inovasi platform Quantexa dan memacu pertumbuhan seterusnya di Amerika Utara

LONDON dan NEW YORK, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, sebuah peneraju global dalam penyelesaian Kecerdasan Keputusan ("DI") untuk sektor awam dan swasta, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan pusingan pelaburan Siri F sebanyak USD 175 juta yang diterajui oleh Teachers’ Venture Growth (“TVG”).

Pusingan terbaharu menilai syarikat teknologi Britain itu pada USD 2.6 bilion dan peristiwa penting ini memacu kemajuan Quantexa terhadap misinya untuk membantu perusahaan dan agensi kerajaan merentas pelbagai pasaran kekal di hadapan dalam perlumbaan untuk DI terpacu AI.

Pusingan itu diterajui oleh TVG, yang merupakan sebahagian daripada pelabur antarabangsa CAD 255 bilion, Ontario Teachers’ Pension Plan, dengan pelabur sedia ada mengambil bahagian, termasuk British Patient Capital. *Sebagai sebahagian daripada pembiayaan ini, Ara Yeromian, Pengarah Urusan di TVG, akan menyertai lembaga Quantexa, yang merangkumi perwakilan daripada pelabur sedia ada (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC dan HSBC).

Berikutan pusingan pelaburan ini, Quantexa akan memperkukuh usaha inovasi platformnya untuk meningkatkan pengalaman bagi pelanggan sedia ada, mewujudkan perkongsian dan pakatan baharu, mengukuhkan kehadirannya di Amerika Utara dan mengejar peluang M&A terpilih. TVG akan memanfaatkan kepakarannya dalam menskalakan syarikat AI dan perisian pertumbuhan tinggi yang berjaya, bersama-sama dengan rangkaiannya yang luas untuk menyokong rancangan pengembangan dan pertumbuhan antarabangsa strategik Quantexa.

Pelaburan Siri F ini datang hanya beberapa bulan selepas Quantexa mencapai status Centaur, menyertai kumpulan elit perniagaan SaaS yang diiktiraf kerana melebihi USD 100 juta dalam ARR.

Avid Larizadeh Duggan, Pengarah Urusan Kanan dan Ketua TVG di EMEA, berkata: “Perniagaan hari ini perlu membina asas data yang dipercayai untuk membolehkan pembuatan keputusan yang dipertingkatkan AI, untuk memacu impak dunia sebenar. Quantexa sedang merevolusikan cara mereka melakukan ini. Di TVG, kami melabur dalam syarikat yang berkembang pesat, mengubah permainan, diketuai oleh pemimpin berwawasan yang membuat perubahan global. Rekod prestasi Quantexa yang mengagumkan, memperluaskan pangkalan pelanggan, dan pendekatan berani terhadap data dan inovasi AI menjadikannya sesuai semula jadi untuk portfolio kami. Kami teruja untuk menyokong Vishal dan pasukan bertaraf dunianya meningkatkan syarikat itu ke peringkat antarabangsa sambil mereka terus membantu organisasi peneraju industri menerima pembuatan keputusan dipacu AI dengan yakin.”

Langkah Seterusnya untuk Salah Seorang Pemain AI Terpantas Meningkat

Sementara Quantexa berusaha untuk mengukuhkan lagi kepimpinannya dalam kategori DI, syarikat itu menjejak pantas perkongsian Microsoftnya, melancarkan beban kerja dikuasakan AI untuk Microsoft Fabric dan penyelesaian AML asli awan untuk bank pasaran pertengahan A.S. melalui Azure Marketplace. Selain itu, Quantexa sedang mengembangkan Unit Perniagaan Sektor Awamnya, menggandakan permintaan global yang semakin meningkat, membantu agensi kerajaan menggunakan data berstruktur dan tidak berstruktur untuk menggunakan AI dengan selamat merentas pelbagai kes penggunaan.

Pertumbuhan pesat Quantexa menekankan permintaan untuk Platform DI miliknya, membantu perusahaan dan agensi kerajaan menskalakan inisiatif AI dan data dengan lebih pantas dan berjaya. Dengan hamper 40% pertumbuhan hasil lesen dan 23 pelanggan Baharu ditambah pada tahun 2024, jangkauan Quantexa kini melangkaui perkhidmatan kewangan, dengan hasil daripada insurans, TMTE dan sektor awam. Syarikat itu mempunyai jejak global yang semakin meningkat sebanyak 16 pejabat dan lebih daripada 800 pekerja.

Vishal Marria, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantexa, berkata: "AI ialah teknologi sekali dalam satu generasi yang mengubah industri, mentakrifkan semula operasi dan mencipta proses baharu sepenuhnya. Sejak hari pertama, Quantexa telah berada di barisan hadapan dalam revolusi ini, membantu perusahaan mencipta data yang dipercayai dan dipilih susun untuk membuka kunci potensi penuh AI. Pelaburan terbaharu ini menggambarkan pelabur menerima visi kami dan komited untuk menyertai perjalanan kami sambil kami mempercepatkan inovasi, penggunaan platform dan meningkatkan nilai yang kami berikan kepada pelanggan dan ekosistem yang lebih luas. Dengan sokongan berterusan pelabur kami, kini termasuk TVG, kami bersedia untuk menolak sempadan AI dengan memanfaatkan kuasa data yang dipercayai, memperkukuh kepimpinan kami dalam landskap yang berkembang pesat ini.”

* Pelantikan Ara Yeromian ke Lembaga Quantexa tertakluk kepada kelulusan kawal selia.

Perihal Quantexa

Quantexa adalah sebuah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang mempelopori Kepintaran Keputusan untuk memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terpencil dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, perisikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan di sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Perisikan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas terhadap Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh 228% ROI dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 pekerja dan ribuan pengguna platform yang mengendalikan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

Perihal Teachers’ Venture Growth

Teachers’ Venture Growth (TVG) memfokuskan pada usaha niaga peringkat akhir dan pelaburan ekuiti pertumbuhan dalam syarikat teknologi canggih di seluruh dunia. Kami bekerjasama bersama pengasas dengan misi berani, ingin mengembangkan penawaran produk mereka, skala secara geografi dan menjadi peneraju dalam pasaran mereka. Kami membawa pemikiran jangka panjang dan pelaburan aktif untuk membantu membina perniagaan yang lebih baik dan dunia yang lebih baik. Kami berfikir secara global dan bertindak secara tempatan melalui kehadiran langsung kami di seluruh Eropah, Amerika Utara dan Asia.

TVG ialah sebahagian daripada Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), pelabur global dengan aset bersih berjumlah CAD 255.8 bilion setakat 30 Jun 2024. Kami melabur di lebih 50 negara dalam pelbagai aset termasuk ekuiti awam dan swasta, pendapatan tetap, kredit, komoditi, sumber asli, infrastruktur, hartanah dan pertumbuhan teroka untuk menyampaikan pendapatan persaraan untuk 340,000 ahli bekerja dan pesara.

Lebih daripada 450 profesional pelaburan kami beroperasi di pusat kewangan utama di seluruh dunia dan membawa kepakaran mendalam dalam pelbagai sektor dan industri. Kami ialah pelan pencen faedah tertakrif yang dibiayai sepenuhnya dan telah memperoleh pulangan bersih bagi jumlah dana tahunan sebanyak 9.3% sejak pelan itu ditubuhkan pada tahun 1990. Di Ontario Teachers', kami bukan sahaja melabur untuk mendapatkan pulangan, kami melabur untuk membentuk masa depan yang lebih baik untuk guru yang kami berkhidmat, perniagaan yang kami sokong dan dunia yang kami huni. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati otpp.com/teachersventuregrowth dan ikuti kami di LinkedIn.

Pertanyaan Media

C: Stephanie Crisp, Pengarah dan Ketua Teknologi Pertumbuhan, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

C: Adam Jaffe, SVP Pemasaran Korporat

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

- atau -

RapidResponse@quantexa.com

Teachers’ Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.