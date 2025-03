Quantexa Menyelesaikan Tahap Investasi Seri F Senilai USD175 Juta, dipimpin oleh Teachers’ Venture Growth

Pemimpin AI asal Inggris Ini Mempercepat Rencana Pertumbuhan saat Mencapai Valuasi USD2,6 Miliar

Pendanaan ini akan digunakan untuk mengembangkan inisiatif baru, memperkuat inovasi platform Quantexa, dan mendorong pertumbuhan selanjutnya di Amerika Utara

LONDON dan NEW YORK, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence, DI) untuk sektor publik dan swasta, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan ini telah menyelesaikan Tahap Investasi Seri F Senilai USD175 Juta, dipimpin oleh Teachers’ Venture Growth (“TVG”).

Tahap pendanaan terbaru perusahaan teknologi asal Inggris ini bernilai USD2,6 miliar dan pencapaian ini mendorong kemajuan Quantexa dalam misinya membantu perusahaan dan lembaga pemerintah di berbagai pasar tetap unggul dalam persaingan DI berbasis AI.

Tahap pendanaan ini dipimpin oleh TVG, merupakan bagian dari investor internasional senilai CAD255 miliar, Ontario Teachers’ Pension Plan, dengan partisipasi investor yang sudah ada, termasuk British Patient Capital. *Sebagai bagian dari pendanaan ini, Ara Yeromian, Direktur Pelaksana di TVG, akan bergabung dengan dewan Quantexa, yang mencakup perwakilan dari investor yang sudah ada (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC, dan HSBC).

Setelah tahap investasi ini, Quantexa akan memperkuat upaya inovasi platformnya untuk meningkatkan pengalaman klien yang sudah ada, menciptakan kemitraan dan aliansi baru, memperluas kehadirannya di Amerika Utara, dan mengejar peluang Merger dan Akuisisi (Merger & Aquisition, M&A) yang dipilih. TVG akan memanfaatkan keahliannya dalam meningkatkan skala perusahaan AI dan perangkat lunak dengan pertumbuhan tinggi, bersama dengan jaringannya yang luas, untuk mendukung ekspansi internasional strategis dan rencana pertumbuhan Quantexa.

Investasi Seri F ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah Quantexa meraih status Centaur, bergabung dengan kelompok elit bisnis SaaS (Software as a Service) yang diakui karena melampaui pendapatan tahunan sebesar USD100 juta dalam ARR (Annual Recurring Revenue).

Avid Larizadeh Duggan, Direktur Pelaksana Senior dan Kepala TVG di EMEA, mengungkapkan: “Bisnis saat ini perlu membangun fondasi data tepercaya dengan menyediakan pengambilan keputusan yang didukung oleh AI guna menciptakan dampak nyata di dunia. Quantexa merevolusi cara mereka melakukan hal ini. Di TVG, kami berinvestasi dalam berbagai perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan menghadirkan perubahan besar, dipimpin oleh para pemimpin visioner yang memberikan dampak global. Rekam jejak Quantexa yang mengesankan, basis pelanggan yang semakin luas, dan pendekatan yang berani terhadap data dan inovasi AI menjadikannya pilihan yang tepat untuk portofolio kami. Kami sangat senang dapat mendukung Vishal, dan timnya yang berkelas dunia untuk mengembangkan perusahaan di kancah internasional, sekaligus membantu berbagai organisasi terkemuka di industri ini dalam mengambil keputusan yang didorong oleh AI dengan penuh percaya diri.”

Langkah Selanjutnya bagi Salah Satu Pemain AI dengan Pertumbuhan Tercepat

Seiring dengan upaya Quantexa untuk semakin mengukuhkan kepemimpinannya dalam kategori DI, Perusahaan ini mempercepat kemitraannya dengan Microsoft. Kemitraan ini berupa peluncuran beban kerja berbasis AI untuk Microsoft Fabric serta solusi AML cloud-native untuk bank kelas menengah di AS melalui Azure Marketplace. Selain itu, Quantexa memperluas Unit Bisnis Sektor Publik, memperkuat komitmennya untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat, membantu lembaga pemerintah menggunakan data terstruktur dan tidak terstruktur untuk menerapkan AI secara aman di berbagai kasus penggunaan.

Pertumbuhan pesat Quantexa menegaskan tingginya permintaan terhadap Platform DI yang dimilikinya di mana kehadirannya membantu perusahaan dan lembaga pemerintah meningkatkan inisiatif AI dan data dengan lebih cepat dan sukses. Dengan hamper 40% pertumbuhan pendapatan lisensi dan 23 pelanggan baru yang bergabung di tahun 2024, jangkauan Quantexa kini meluas di luar sektor layanan keuangan, dengan pendapatan dari industri asuransi, TMTE, dan sektor publik. Perusahaan ini terus memperluas kehadirannya secara global dengan 16 kantor dan lebih dari 800 karyawan.

Vishal Marria, Pendiri dan CEO Quantexa, mengungkapkan: "AI merupakan teknologi langka yang muncul sekali dalam satu generasi yang mengubah industri, mendefinisikan ulang operasional, dan menciptakan proses baru secara keseluruhan. Sejak hari pertama, Quantexa telah menjadi yang terdepan dalam revolusi ini dengan membantu perusahaan menciptakan data tepercaya dan terkurasi untuk membuka potensi penuh AI. Investasi terbaru ini mencerminkan dukungan investor terhadap visi kami serta komitmen mereka untuk bergabung dalam perjalanan kami dalam mempercepat inovasi, penerapan platform, dan meningkatkan nilai yang kami berikan kepada klien serta ekosistem yang lebih luas. Dengan dukungan berkelanjutan dari para investor kami, kini termasuk TVG, kami siap untuk mendorong batas-batas AI dengan memanfaatkan kekuatan data tepercaya dengan memperkuat kepemimpinan kami dalam lanskap yang berkembang pesat ini.”

* Penunjukan Ara Yeromian sebagai anggota Dewan Quantexa tunduk pada persetujuan regulator.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk memberdayakan organisasi dalam mengambil keputusan operasional tepercaya berbasis data dengan konteks yang sesuai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkapkan risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terpisah-pisah dan mengubahnya menjadi sumber aset yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Hal ini mengatasi tantangan utama pada manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Penelitian TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI selama tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa kini memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

Tentang Teachers’ Venture Growth

Teachers’ Venture Growth (TVG) berfokus pada investasi modal ventura tahap lanjut dan ekuitas pertumbuhan di perusahaan teknologi terdepan di seluruh dunia. Kami bermitra dengan para pendiri yang memiliki misi berani dengan keinginan untuk memperluas penawaran produk mereka, memperluas jangkauan geografis, dan menjadi pemimpin di pasar mereka. Kami menghadirkan pemikiran jangka panjang dan investasi aktif untuk membantu membangun bisnis dan dunia yang lebih baik. Kami berpikir secara global dan bertindak secara lokal melalui kehadiran langsung kami di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Asia.

TVG merupakan bagian dari Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), sebuah investor global dengan aset bersih sebesar CAD255,8 miliar per 30 Juni 2024. Kami berinvestasi di lebih dari 50 negara dalam berbagai jenis aset, termasuk ekuitas publik dan swasta, pendapatan tetap, kredit, komoditas, sumber daya alam, infrastruktur, real estat, dan pertumbuhan ventura, guna menyediakan pendapatan pensiun bagi 340.000 anggota aktif dan pensiunan.

Lebih dari 450 profesional investasi kami beroperasi di berbagai pusat keuangan utama di seluruh dunia dan menghadirkan keahlian mendalam di berbagai sektor dan industri. Kami adalah program pensiun manfaat pasti yang didanai penuh dan telah memperoleh keuntungan bersih total dana tahunan sebesar 9,3% sejak program ini didirikan pada tahun 1990. Di Ontario Teachers, kami tidak hanya berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan, kami berinvestasi untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi para guru yang kami layani, bisnis yang kami dukung, dan dunia tempat kami tinggal. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi otpp.com/teachersventuregrowth dan ikuti kami di LinkedIn.

Pertanyaan Media

K: Stephanie Crisp, Direktur dan Pemimpin Teknologi Pertumbuhan, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

K: Adam Jaffe, SVP Pemasaran Korporat

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

- atau -

RapidResponse@quantexa.com

Teachers’ Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.