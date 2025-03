Quantexa completa una ronda de inversión de serie F de 175 millones de dólares, liderada por Teachers' Venture Growth

La empresa británica líder en IA acelera sus planes de crecimiento al alcanzar una valoración de 2.600 millones de dólares

El financiamiento se utilizará para desarrollar nuevas iniciativas, reforzar la innovación de la plataforma de Quantexa e impulsar el crecimiento en Norteamérica

LONDRES y NUEVA YORK, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder mundial en soluciones de inteligencia para la toma de decisiones (DI, por sus siglas en inglés) para los sectores público y privado, anunció hoy que completó una ronda de inversión de serie F de 175 millones de dólares, liderada por Teachers' Venture Growth (“TVG”).

La última ronda valora a la empresa tecnológica británica en 2.600 millones de dólares, y este hito impulsa el progreso de Quantexa en su misión de ayudar a las empresas y agencias gubernamentales de múltiples mercados a mantenerse al frente de la carrera por la toma de decisiones impulsada por la IA.

La ronda fue liderada por TVG, que forma parte del inversionista internacional Ontario Teachers' Pension Plan, valorado en 255.000 millones de dólares canadienses, y contó con la participación de inversionistas existentes, entre ellos British Patient Capital. *En el marco de este financiamiento, Ara Yeromian, director general de TVG, se unirá a la Junta Directiva de Quantexa, que incluye representación de los inversionistas existentes (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC y HSBC).

Luego de esta ronda de inversión, Quantexa reforzará sus esfuerzos de innovación de plataformas para mejorar la experiencia de los clientes existentes, crear nuevas asociaciones y alianzas, ampliar su presencia en Norteamérica y buscar oportunidades seleccionadas de fusiones y adquisiciones. TVG se basará en su experiencia en la expansión con éxito de empresas de IA y software de alto crecimiento, junto con su extensa red, para apoyar la expansión internacional estratégica y los planes de crecimiento de Quantexa.

Esta inversión de serie F se produce pocos meses después de que Quantexa alcanzara el estatus de Centauro, al unirse a un grupo de élite de empresas de software como servicio (SaaS) reconocidas por superar los 100 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR).

Avid Larizadeh Duggan, director general sénior y jefe de TVG en EMEA, declaró: “En la actualidad, las empresas necesitan crear bases de datos confiables que permitan tomar decisiones mejoradas por la IA, para impulsar el impacto en el mundo real. Quantexa está revolucionando la forma en que lo hacen. En TVG, invertimos en empresas de alto crecimiento e innovadoras, dirigidas por líderes visionarios que marcan la diferencia en todo el mundo. El extraordinario historial de Quantexa, su base de clientes en expansión y su audaz enfoque de la innovación en datos e IA la convierten en un elemento natural de nuestra cartera. Nos complace apoyar a Vishal y a su equipo de nivel mundial en la expansión internacional de la empresa, que continúa ayudando a las organizaciones líderes del sector a adoptar con confianza la toma de decisiones impulsada por la IA”.

El siguiente paso de uno de los actores más prometedores de la IA

Mientras Quantexa trabaja para consolidar aún más su liderazgo en la categoría de la toma de decisiones, la empresa acelera su alianza con Microsoft, y presenta una carga de trabajo impulsada por la IA para Microsoft Fabric y una solución AML (combate al lavado de dinero) nativa en la nube para bancos estadounidenses del mercado intermedio mediante Azure Marketplace. Además, Quantexa está ampliando su unidad de negocio del sector público, al duplicar la creciente demanda mundial, ayudar a los organismos gubernamentales a utilizar datos estructurados y no estructurados para implementar la IA con seguridad en varios casos de uso.

El rápido crecimiento de Quantexa destaca la demanda de su plataforma de toma de decisiones, que ayuda a las empresas y organismos públicos a ampliar las iniciativas de IA y datos con mayor rapidez y éxito. Actualmente, el alcance de Quantexa se extiende más allá de los servicios financieros, con casi un 40 % de aumento de los ingresos por licencias y 23 nuevos clientes añadidos en 2024, e ingresos procedentes de los sectores de seguros, TMTE y el sector público. La empresa tiene una creciente presencia mundial de 16 oficinas y más de 800 empleados.

Vishal Marria, fundador y director ejecutivo de Quantexa, expresó: “La IA es una tecnología única que transforma a los sectores, redefine las operaciones y genera procesos totalmente nuevos. Desde sus inicios, Quantexa ha estado a la vanguardia de esta revolución, ayudando a las empresas a crear datos confiables y contrastados para liberar todo el potencial de la IA. Esta última inversión refleja la adhesión de los inversionistas a nuestra visión y su compromiso de unirse a nuestra experiencia a medida que aceleramos la innovación y la implementación de plataformas, y ampliamos el valor que ofrecemos a los clientes y al ecosistema en general. Con el apoyo continuado de nuestros inversionistas, entre los que ahora se incluye TVG, estamos preparados para superar los límites de la IA y aprovechar el poder de los datos de confianza, y reforzar nuestro liderazgo en este panorama en rápida evolución”.

* La designación de Ara Yeromian como miembro de la Junta Directiva de Quantexa está sujeta a aprobación reglamentaria.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa mundial de software de IA, datos y análisis, pionera en inteligencia para la toma de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas confiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más confiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes desafíos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % de precisión y ofrece una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un retorno de inversión (ROI) del 228 % en tres años. Quantexa se fundó en 2016 y cuenta ahora con más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.quantexa.com o síganos en LinkedIn.

Acerca de Teachers’ Venture Growth

Teachers’ Venture Growth (TVG) se centra en inversiones de capital riesgo y de crecimiento en empresas tecnológicas pioneras de todo el mundo. Nos aliamos con fundadores con misiones audaces, que buscan ampliar su oferta de productos, escalar geográficamente y convertirse en líderes en sus mercados. Aportamos ideas a largo plazo e inversión activa para ayudar a construir mejores empresas y un mundo mejor. Pensamos globalmente y actuamos a nivel local gracias a nuestra presencia directa en Europa, Norteamérica y Asia.

TVG forma parte de Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), un inversionista global con activos netos de 255.800 millones de dólares canadienses a 30 de junio de 2024. Invertimos en más de 50 países en una amplia variedad de activos, como renta variable pública y privada, renta fija, crédito, materias primas, recursos naturales, infraestructuras, bienes inmuebles y crecimiento de riesgo, con el fin de proporcionar ingresos de jubilación a 340.000 trabajadores y pensionados.

Nuestros más de 450 profesionales de la inversión operan en centros financieros clave de todo el mundo y aportan una profunda experiencia en una amplia gama de sectores e industrias. Somos un plan de pensiones de beneficios definidos totalmente financiado y hemos obtenido un rendimiento anual neto total del fondo del 9,3 % desde la fundación del plan en 1990. En Ontario Teachers', no solo invertimos para obtener beneficios, sino para forjar un futuro mejor para los docentes a quienes prestamos servicios, las empresas que respaldamos y el mundo en que vivimos. Para obtener más información, visite otpp.com/teachersventuregrowth y síganos en LinkedIn.

Consultas de los medios de comunicación

C: Stephanie Crisp, directora y responsable técnica de crecimiento, Fight or Flight

Correo electrónico: Quantexa@fightorflight.com

C: Adam Jaffe, vicepresidente sénior de marketing corporativo

Tel.: +1 609 502 6889

Correo electrónico: adamjaffe@quantexa.com

- o -

RapidResponse@quantexa.com

Teachers’ Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com

